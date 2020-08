Klasika, která je vhodná pro všechny ženy. Oblékejte sukně z denimu

Džínovina představuje materiál, který má své přednostni a pravidelné místo nejen v kolekcích oděvních značek, ale také v našich skříních. Nezáleží na ročním období, protože denim lze vynášet na jaře i v létě, stejně jako na podzim a v zimě.

A proč je tato tkanina tak oblíbená? Má mnoho podob, dá se kombinovat napříč všemi styly, včetně sportovního. Džínové kalhoty do zvonu spolu s šatovou blůzou s květinovými motivy v hippie stylu, sukně v kombinaci se sexy crop topem nebo šortky sladěné s basic tílkem a sportovním kabátkem vytváří trendy vzhledy vhodné pro každou příležitost.

Ač je oblečení z denimu bezesporu módní, jen pár kousků se řadí k oděvům praktickým, vhodným pro všechny typy postav, bez rozdílu věku nositelky. Sukně k nim rozhodně patří. Stačí jen vybrat takovou, co perfektně padne právě na vaši figuru, podpoří líbivé proporce, potlačí drobné tělesné neduhy.

Denimové kousky se všeobecně skvěle kombinují s ostatními oděvy.

Jaká sukně vám bude slušet?

Obecně platí, že čím jsme starší, tím méně odvážné bychom měly být. Tedy v módě. Ovšem na druhou stranu, by byla škoda jen kvůli věku nosit oblečení nudné. V první řadě zaměřte pozornost hlavně na délku sukně. Mini modely by měly být výsadou slečen mladých a štíhlých. Po 35. roku života vybírejte spíše midi délky, případně střih těsně nad kolena. Midi variace jsou sofistikované a vkusné. Hodí se také pro ty, co nemají perfektní křivky, trápí je například celulitida.

Chybí vám ryze dámské linie? Postava je rovná, bez hezky tvarovaného pasu a boků? Ideální volbou právě pro vás budou áčkové sukně. Nikdy nezapomínejte zdůraznit střední část těla. Halenky, trička či tílka vždy zastrkujte za horní lem sukně. Pro maximální zvýraznění pasu lze využít sílu opasku.

Vystupte z davu!

Obrovskou výhodou džínových sukní je fakt, že většinou mají minimalistický vzhled. Střih je prostý, model nezdobí přehnané detaily. Na své si tak přijdou hlavně dámy preferující konzervativnější look. Fádně vyhlížející sukni lze propojit naprosto se všemi svršky a obuví, což je skvělé. Nemusíte se obávat, že šlápnete vedle. Jestli se budete držet snadných stylingových zásad, nosit oblečení moderní, nikdy z trendy cesty nesejdete.



Smutnit však nemusí ani ty, co mají rády extravaganci. Nechtějí být za nudné šedé myšky. Pokud se ráda odlišujete, porozhlédněte se po současnému hitu, kterým jsou oděvy asymetricky střižené s rebelskými prvky v podobě protrhání materiálů. Již tak nápaditě řešené sukně můžete propojovat podle chuti a aktuální nálady. Skvěle však vypadají v lehce rockerském kompletu.

Neotřelé kousky momentálně vévodí módním trendům.

Módní rady na závěr