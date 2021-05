Retro, mini, maxi i divočina. Nejlepší sukně pro jarní a letní dny

Evergreen žen i mužů Ač by se sukně mohla považovat za vyloženě dámský kousek, není tomu tak. V dobách minulých jej s oblibou nosili i pánové a v některých zemích tomu tak je dodnes. Oblíbený kousek garderóby má velmi působivou historii, která sahá hodně hluboko. V každém období měla sukně svou specifickou podobu. Gotika se nesla ve znamení dlouhých a mírně se rozšiřujících střihů, baroko a rokoko je časem sukní výrazně nabíraných připomínajících cukrovou vatu na špejli, klasicismus zase hrál do karet působivému empíru inspirovanému antickým stylem. A z historie vycházejí i aktuální kolekce, které nejsou žádným moderním výkřikem. Naopak, navrací se v čase do jednotlivých etap 20. století.