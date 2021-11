Pár se nikdy nesetkal, vídá se přes internet. A svatba byla online

Ayse se s Darrinem dala dohromady jen díky náhodě. Psala si totiž online v jedné skupině s jeho matkou, která se zmínila o tom, že má syna a určitě by se mu Ayse líbila. Začali si tedy psát a velmi rychle se sblížili. Netrvalo dlouho a zamilovali se do sebe. Nemohli se odtrhnout od počítačů a každý den se těšili jen na to, až se opět uvidí.

„Volali jsme si i v noci. A každý týden jsme jeden druhého překvapovali různou donáškou, kterou jsme objednávali online. Je milé, když vám někdo objedná oblíbené jídlo nebo jinou maličkost,“ svěřila se Ayse, která si se svým manželem začala psát v létě roku 2020.



Už na podzim se s Darrinem chtěla setkat a měla v plánu odcestovat do Ameriky. Její plány však zhatila pandemie koronaviru. Z nemožnosti cestovat za svou láskou byla zdrcená. Partner ji ovšem překvapil a online požádal o ruku.

„Lidé našemu vztahu moc šancí nedávali. My jsme od začátku věděli, že to bude klapat. Je mezi námi silné poutu. Opravdu se milujeme. Vzali jsme se v srpnu tohoto roku díky online obřadu. Náš sňatek je platný a jsme oficiálně manželé,“ doplnila žena pro server Daily Mail s tím, že už se nemůže dočkat cesty do USA. S Darrinem by chtěli žít v Americe, takže už se porozhlíží po společném bydlení.