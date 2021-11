Žena kojí před sexem svého partnera, ráda by přizvala další pár

Lana se živí jako učitelka a má jedenáctiletého syna a sedmiletou dceru z předchozího vztahu. „Milovala jsem kojení svých dětí. Ten pocit během kojení bylo něco neskutečně příjemného. Další dítě už neplánuji a opravdu se mi po kojení stýskalo. Líbila se mi myšlenka, že bych kojila partnera. Vlastně s tím nápadem přišel jako první on. Jednou jsme to zkusili a už jsme nechtěli přestat,“ svěřila se žena pro server Thesun.co.uk.

Žena se svým partnerem nyní žije ve Španělsku a rádi by si našli jiný pár, který by s nimi šel do společného kojení. „Máme velmi otevřený vztah a rozhodně bychom si užili naši zálibu i s jiným párem,“ sdělili.

Lana začala kojit díky bylinkám, které si objednala, a stimulaci prsou. Původně nečekala, že by se jí podařilo kojení po tolika letech od porodu opět nastartovat.

„Měla jsem z toho radost. Je to skvělé. Líbí se mi, že se mi díky mléku opět zvětšila ňadra, a cítím se tak víc žensky. Kojení si ale v našem vztahu necháváme jako něco navíc. Nechceme, aby zevšednělo. Máme sex pětkrát do týdne a kojení praktikujeme dvakrát,“ doplnila žena.

Okolí prý na jejich zálibu pěje jen chválu a dostává se jim pozitivních komentářů. Zatím je kvůli tomu nikdo slovně nenapadl a věří, že to tak zůstane i nadále.