Kvůli obočí ženu šikanovali, nyní je na něj hrdá

Nině roste obočí výrazně i nad kořenem nosu podobně jako Fridě Kahlo. Zatímco slavná malířka na své obočí byla hrdá už od počátku, Moralesová se ho naučila milovat až na vysoké škole.

Když začala studovat strojní inženýrství, ocitla se v kolektivu, kde se pohybovali především muži, kteří její obočí vůbec neřešili. Zatímco dřív si z ní dělaly srandu spolužačky, na vysoké škole ji muži spíš skládali poklony. Teprve tehdy se naučila mít ráda sebe samu a rozhodla se, že už obočí dál vytrhávat a holit nebude.

„Kamarádky mi zprvu říkaly, že už nevypadám jako žena. Přemlouvaly mě, abych se zpátky vrátila k vytrhávání. Ani rodičům se to nezamlouvalo. Dokonce mě přesvědčoval o opětovném vytrhávání i bývalý partner,“ svěřila se žena.



Přemluvit se ovšem nedala a rozhodla se pro svůj přirozený vzhled. Dokonce si přestala odbarvovat vlasy a nechala je růst v jejich přírodním odstínu.

„Už jsem dozrála a došlo mi, že v životě není potřeba zavděčovat se ostatním. Člověk by měl myslet především sám na sebe a na to, co se mu líbí. Na názoru ostatních nezáleží,“ doplnila. Svým příběhem chce inspirovat k přirozenosti i ostatní ženy.