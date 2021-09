Žena shodila čtyřicet kilo, dělala deset tisíc kroků denně

První dítě měla už v osmnácti letech, bohužel na syna zůstala sama. Jako svobodná matka zažívala hodně stresu kvůli práci a hlídání a řešením v nelehkých situacích pro ni bylo jídlo. Díky němu se cítila šťastná.

„Neměla jsem čas na to, abych se pořádně najedla. Vše jsem do sebe dostávala ve spěchu, navíc to nebylo jídlo, které by mému tělu prospívalo. Přejídala jsem se a jídlo zapíjela energetickými nápoji, abych nějak mohla fungovat,“ svěřila se žena původem z Británie v rozhovoru pro server Daily Mail.

Kvůli nadváze se necítila dobře. Byla často unavená, měla problémy se zažíváním, pletí a zadýchávala se. Na svůj věk měla velmi špatnou kondici a začala mít i vysoký krevní tlak. Před dvěma lety se rozhodla, že chce začít žít jinak a zvolila si cestu zdravého životního stylu.

„Jídlo jsem si připravovala doma. Přestala jsem být líná. Začala jsem místo sladkých nápojů pít jen vodu a rozhodla jsem se pro pohyb. Nejpřirozenější pro mě byla chůze. Dala jsem si za cíl ujít deset tisíc kroků denně,“ pokračovala.



Už po týdnu na sobě pozorovala změnu. Začaly jí být volnější kalhoty a pomalu začala její hmotnost klesat. Lichotilo jí, že si lidé změny všímali.

„Jsem na sebe pyšná. Stále mám hodně práce přes sebou. Bohužel mi zbylo hodně vytahané kůže a tělo potřebuje zpevnit. Ale těší mě, že jsem se stala lepší verzí sebe sama, dělám vše pro to, abych byla zdravá a fungovala jako máma na sto procent,“ doplnila.



Její jídelníček se nyní skládá především z ovoce, zeleniny, kvalitního masa, ryb a mléčných výrobků. Minimálně si dá sladké jídlo nebo zhřeší jídlem z rychlého občerstvení. Tělu dodává vše potřebné a na nezdravá jídla už prý sama téměř nemá chuť. Po psychické i fyzické stránce se cítí mnohem lépe. Z původních sto čtrnácti kilogramů zhubla na sedmdesát.