Jen málo lidí nikdy nepodvedlo, říká režisérka filmů o vztazích

O vztahy se dokumentaristka Jana Počtová zajímá dlouhodobě. „V životě totiž nemáme nic důležitějšího. Neexistuje nic podstatnějšího než vztahy, ať už s našimi rodinami, přáteli, partnery, dětmi,“ vysvětluje režisérka, která se před několika měsíci pustila do přípravy posledního dílu své trilogie. Věnovat se bude příběhům lidí žijících ve svazcích, které nejsou klasické ve smyslu muž, žena, manželství. Zaměří se třeba na polyamorní vztah, kdy lidé mají několik partnerů současně.



„Zajímá mě, zda to může být funkční model, pokud jsou oba partneři ochotni potlačit své ego a potřebu vlastnictví. Zajímavý je tady prvek monogamie, která se už odpradávna ukazuje jako nefunkční,“ říká Jana Počtová s tím, že se polyamorie nezastává. Je však toho názoru, že nikdo nemá na druhého hledět skrz prsty jen proto, že se rozhodl žít jinak.

Jana Počtová (38) Vystudovala obor dokumentární tvorba na FAMU.

Ještě na studiích v roce 2004 natočila film Eshq, dokumentární portrét čtyř afgánských žen, tematicky se dotýkající lásky, partnerských vztahů a kulturních odlišností.

Pro ČT natáčela cykly Příběhy slavných, Cestománie, dokumentární seriál Generace „0“ (2008), Vesnicopis. Je také autorkou cyklu Filantrop (2016) o lidech, kteří nezištně podporují různé projekty.

Velký ohlas vzbudil celovečerní dokument Generace Singles (2011), kde popsala příběhy svobodných lidí, kteří nemají potřebu žít s partnerem. Film získal několik ocenění. Následoval neméně úspěšný film Nerodič o současných formách rodičovství. Nyní připravuje dokument o netradičních vztazích.

Naposledy se podílela na projektu Rodina je nejvíc (2018) o rodinách v krizi.

Ráda cestuje, natáčí dokumenty pro cyklus ČT Na cestě po...

„A když se na to podívám s odstupem, vidím, že monogamie nikdy dřív nefungovala a nefunguje ani dnes. Existuje minimum lidí, kteří v životě nikoho nepodvedli. A ti, co to dělají, to velmi často mají jako normu. Lhát partnerovi už jim nepřijde jako něco amorálního,“ podotýká Jana Počtová

Hledat bude i jiné formy vztahů, třeba tzv. mingles – to jsou manželské páry, kdy se každý rozhodl setrvat ve svém bytě a navštěvují se. Ráda by také mluvila s někým, kdo otevřeně popíše poměr se zadaným mužem nebo ženou.

„Hledám kohokoliv, kdo má zajímavý partnerský vztah, který je z pohledu okolí možná trochu nestandardní,“ dodává režisérka.