Krásný úsměv za jedno odpoledne. Zkuste bělení na všechny způsoby

Ty tam jsou doby, kdy jsme s mou maminkou pravidelně vykusovaly všechny citrony, které byly doma, abychom se dostaly k vnitřní bílé straně jejich slupky. Tou jsme si pak drhly zuby, aby se zvýšil jejich lesk a zbělely. Za totality jiné prostředky k bělení téměř nebyly a kdo jsou dentální hygienisté, jsme s mámou zjistily až po pádu režimu.



Dnes už může mít úsměv jak z reklamy na zubní pastu skoro každý. A ani to netrvá roky. Současná stomatologie to zvládne na počkání. Moderní přístroje dokážou během chvilky vymodelovat novou plochu zubu, kterou pak lékař přilepí. Takzvané fazety upravují nedokonalý tvar či velké mezery. Také bělení zubů se zvládne během hodinky a půl. To když lékař použije laser.

Všechno však začíná právě dentální hygienou. Hygienista dokáže mechanicky a pomocí ultrazvuku odstranit zubní kámen, jemným pískováním a leštěním zubů si poradí i se skvrnami. A také zhodnotí stav chrupu.

„Pokud má pacient kazy, bílé výplně či protetické korunky, je to při bělení vždy kontraindikace. Bělicí gel totiž tyto náhrady nevybělí a v případě kazu je potřeba zub nejprve ošetřit, jinak by při bělení mohlo dojít k poškození zubu,“ vysvětluje dentální hygienistka Marta Krybusová.

Mnozí pacienti si myslí, že o svůj chrup pečují, jak nejlépe je možné, a že kazivost a parodontologické obtíže mají původ jinde. Po první návštěvě dentální hygieny však zjistí, že se mýlili.

„Často například nepečují o mezizubní prostory. Přitom právě tento prostor bývá v dospělosti nejčastěji postižen zubním kazem. Každý by proto měl mít doma nejen zubní kartáček, ale i mezizubní kartáčky vybrané odborníkem podle velikosti mezizubních prostor a zubní nit,“ vypočítává dentální z hygienista Michal Kalita.

Hygienista pomůže s výběrem vhodných pomůcek a také s vámi nacvičí jejich správné užívání. „Pokud provádíme kvalitně a pravidelně domácí ústní hygienu, znesnadňujeme usazení pigmentací. Je tedy mnohem podstatnější, jak kvalitně si chrup čistíme, než jak velké množství barvicích nápojů a potravin přijímáme,“ vysvětluje Kalita.

Pomoci mohou i moderní vymoženosti jako elektrické zubní kartáčky se sonickou technologií čištění. Doplňkem pak může být i ústní sprcha nebo air floss, který slouží k čištění mezizubních prostor, nikdy však nenahradí mezizubní kartáček.