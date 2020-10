Domácí bělení zubů pomocí citronu či uhlí. Dobrý nápad, nebo nesmysl?

Soda a citron

Asi nejznámější domácí metodou používanou k bělení zubů je použití jedlé sody či citronu, nebo směsi z nich. Ač se na toto téma objevuje nespočet „osvědčených“ reakcí, jak tato pasta fantasticky funguje, chyba lávky. Možná během krátké chvíle zbavíte chrup nažloutlé pigmentace, ovšem dopouštíte se fatální chyby, která vás bude stát nejen zdraví ústní dutiny, ale také nemalé peníze. Tato metoda „bělení“ je totiž pro zubní sklovinu velmi nebezpečná.



Co na to odborník? „Citron smíchaný se sodou nebo třeba ocet zubní sklovinu zesvětlí, ale rozhodně se nejedná o metodu, kterou by stomatolog či jiný odborník na chrup doporučil. Citron či ocet jsou ve své podstatě kyselina. Při jejich aplikaci se naleptává zubní sklovina a doslova rozpouští povrch zubu. Vždy ale záleží na délce působení kyselin,“ varuje dentista Tomáš Machač, odborný garant přírodních produktů v péči o ústa značky SPLAT. Stejně tak není pro náš chrup a obecně tělo zdravé a bezpečné používání produktů s obsahem chemie.