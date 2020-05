Trump dál dusí Huawei. Embargo prodloužil o rok

Loni v květnu podepsaný exekutivní příkaz zakazuje americkým společnostem používat telekomunikační zařízení vyráběné společnostmi, které pro Spojené státy představují národní bezpečnostní riziko. Již tehdy nebylo pochyb, že vyhlášení nouzového stavu má přímou souvislost s obavami Washingtonu z čínské špionáže. I američtí zákonodárci podle agentury Reuters uvedli, že Trumpův příkaz byl mířen proti konkrétním společnostem. A to jmenovitě proti Huaweii a ZTE.

Trump tím totiž umožnil Bílém domu zakázat jakýkoli obchodní kontakt právě s čínskou společností Huawei, kterou dlouhodobě označuje za bezpečnostní riziko. Od té doby na ni dopadají tvrdé sankce, přestože americká vláda i přes její žádost své tvrzení nepodložila konkrétními důkazy.



Jedním z nejcitelnějších dopadů na Huawei je ztráta podpory Googlu pro všechny nové smartphony (a tablety) představené po 16. květnu 2019. Huawei do nich nesmí instalovat balíček služeb Googlu, tedy pro západní trhy klíčové aplikace YouTube, mapy Googlu, e-mailový klient Gmail a především aplikační obchod Google Play. Telefony se tak mimo domácí čínský trh stávají de facto neprodejné.

Firma se to částečně snaží řešit vlastním aplikačním obchodem AppGallery, nicméně řada podstatných aplikací v něm schází (více viz Jak do zakleknutých huaweiů dostat alespoň nějaké klíčové aplikace).

Americké společnosti nicméně mohou zažádat o licence, které jim umožní s Huaweiem obchodovat. A činit tak budou muset nyní i po 16. květnu, a to minimálně celý následující rok. Vůbec poprvé přitom americké ministerstvo obchodu tvrdé obchodní restrikce zmírnilo už pár dní po zařazení Huaweie na černou listinu. Důvodem bylo zmírnění negativních dopadů na jeho zákazníky po celém světě (více viz Huawei dostal výjimku i na aktualizace. Ale jen na několik týdnů).

A to včetně řady malých poskytovatelů telekomunikačních služeb na americkém venkově, kteří používají právě technologie čínských společností. Jenže Trump se rozhodl vytlačit Huawei a ZTE i odtamtud. V březnu podepsal zákon, který vyčlenil jednu miliardu dolarů (25,5 miliardy korun) malým poskytovatelům telekomunikačních služeb. Určena výhradně na výměnu zařízení od zmíněných čínských společností (více viz Miliardová facka Huaweii. Trump ho chce vymazat z amerického venkova).

Obchodní vztahy Huaweie s americkými společnostmi tak budou (minimálně) další rok závislé na udělení licence. Dodejme, že platnost té současné vyprší v pátek 15. května. Podle Reuters se nicméně předpokládá, že bude opět prodloužena. Tedy již poněkolikáté v řadě. Naposledy se tak stalo v březnu jen pár dní před vypršením původní platnosti do 1. dubna (více viz To je k ničemu. Měsíc a půl navíc od Američanů Huaweii nijak nepomůže).

Ne všechny žádosti o vydání povolení obchodovat s čínskými společnostmi jsou však schváleny. Ukazuje to třeba právě případ Googlu. I tato společnost zažádala o licenci, aby mohla Huaweii dodávat své produkty (více viz Huawei se možná dočká zázraku. Google zažádal o licenci). Není jisté, kdy se tak stalo, nicméně doposud ji zjevně udělena nebyla. Letošním top modelům Huaweie (a potažmo i Honoru) totiž podpora Googlu stále schází.

Čínská společnost tak tyto restrikce, aby na západní trhy dodala vůbec nějaký plně funkční smartphone, obchází inovacemi starších modelů. Tedy těch představených před loňským 16. květnem, na takové se americké sankce nevztahují. Jedním z posledních příkladů je Huawei P30 Pro New Edition, tedy inovovaný rok starý top model. Aby ovšem mohla společnost používat služby Googlu, nesmí nahradit starý procesor novějším. A tak P30 Pro New Edition jistě bude mít už překonaný vlastní procesor Kirin 980 a ne nový Kirin 990 (více viz Huawei obejde restrikce. Představí rok starou novinku).

Zdá se však, že ani tvrdé americké sankce tržní postavení Huaweie na světových trzích nikterak výrazně neovlivnilo. V prvním letošním čtvrtletí je totiž za Samsungem druhým největším výrobcem smartphonů, přičemž náskok jihokorejského konkurenta stahuje. Podle portálu Phonearena v roce 2019 Huawei dodal 200 milionů smartphonů, tedy meziročně zhruba dvakrát více. Značný vliv na to měly především rostoucí prodeje na domácím čínském trhu, přičemž na většině světových trhů zůstala tržní pozice této čínské společnosti víceméně nedotčena.