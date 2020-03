Dobrá zpráva pro Huawei. Součástky z USA může nakupovat o měsíc a půl déle

Není to zdaleka poprvé, co byla tato dočasná licence prodloužena. Poprvé americká vláda restrikce proti Huaweii zmírnila loni 20. května. Tedy pouhé tři dny poté, co vstoupilo v platnost nařízení o umístění této čínské společnosti na černou listinu, kvůli kterému ztratila možnost pořizovat americké součástky bez souhlasu vlády USA (viz Velmi špatná zpráva pro Huawei. Bez povolení nemá americké součástky). Důvodem ke zmírnění restrikcí byla snaha snížit dopady na americké zákazníky Huaweie, z nichž mnozí provozují komunikační sítě na americkém venkově.

Výjimka měla platnost tři měsíce, tedy do loňského 19. srpna. Už při jejím vydání nicméně americké ministerstvo obchodu nevylučovalo prodloužení její platnosti. Skutečně se tak stalo, a to v den vypršení původní výjimky, přestože americký prezident Donald Trump tento krok neschvaloval. Uvedl tehdy, že si obchodování s Huaweiem nepřeje kvůli ohrožení národní bezpečnost (viz Huawei může dělat mobily další tři měsíce. Budoucnost je stále nejistá).

Den před vypršením platnosti licence (19. listopadu) pak americká vláda devadesátidenní licenci znovu prodloužila, tedy již podruhé. Co se tedy prodlužování již udělené licence týče, tak v tomto ohledu je tedy vláda USA vstřícná. Nic to ovšem nemění na faktu, že od loňského května je Huawei závislý právě jen na rozhodnutí USA, který z tamních obchodních partnerů čínské společnosti s ní bude moci i nadále obchodovat.

Největším úskalím pro Huawei je, že do svých nových přístrojů (představených po 16. květnu 2019) nemůže instalovat balíček služeb Googlu. Tedy pro západní trhy klíčové aplikace YouTube, mapy Googlu, e-mailového klienta Gmail a především aplikační obchod Google Play. Nové smartphony vyráběné Huaweiem, tedy i ty produkované pod dceřinou značkou Honor jsou proto mimo Čínu obtížně prodejné.

Spojené státy obviňují čínskou firmu z krádeží technologií a špionáže pro Peking. To však Huawei dlouhodobě popírá. Obviňují nás z něčeho, co jsme neudělali, řekl v Rozstřelu šéf Huaweie pro Česko a Slovensko Radoslaw Kedzia. Zakladatel a generální ředitel Huaweie Žen Čeng-fej se krátce po zařazení společnosti na černou listinu nechal slyšet, že firmu by raději zavřel, než by se podílel na špionáži.



Čínský technologický gigant je největším výrobcem telekomunikačních zařízení a druhým největším výrobcem chytrých telefonů na světě. Je také předním dodavatelem telekomunikačního vybavení pro sítě 5G.