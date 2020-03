Miliardová facka Huaweii. Trump ho chce vymazat z amerického venkova

I navzdory opakovanému prodloužení licence, díky níž mohou americké společnosti obchodovat s čínským Huaweiem (více viz To je k ničemu. Měsíc a půl navíc od Američanů Huaweii nijak nepomůže), si Trump stojí za svým přesvědčením, že čínské společnosti představují pro Spojené státy bezpečnostní riziko. A to kvůli údajné špionáži ze strany čínské vlády.

Americké telekomunikační společnosti tak například nesmí používat vládní dotace k nákupu síťového vybavení z Číny. To ovšem znamená velký problém pro malé poskytovatele působící zejména na americkém venkově. Oproti velkým operátorům stále používají zařízení od společností Huawei či ZTE. Důvod je nasnadě, čínské technologie jsou levnější než ty od pro americkou vládu „nezávadných“ společností.

Podle Bílého domu ovšem právě infrastruktura malých poskytovatelů telekomunikačních služeb představuje značné riziko pro národní bezpečnost. „Administrativa nebude riskovat podrobení kritické telekomunikační infrastruktury společnostem, které jsou kontrolovány autoritářskými vládami nebo zahraničními protivníky,“ uvedl podle portálu The New York Times v prohlášení Bílý dům.

Jenže odstranění a výměna „nevyhovujících“ technologií není levnou záležitostí, pro malé operátory bude představovat obrovskou finanční zátěž. A to zejména s ohledem na fakt, že kvůli spokojenosti americké vlády by měla být nahrazována stále plně funkční zařízení.

Právě s tím by měla malým operátorům pomoci vládní miliardová injekce. Speciálního programu náhrad mohou využít pouze společnosti, které mají méně než dva miliony zákazníků.

Mluvčí amerického zastoupení Huaweie Donald Morrissey je přesvědčený, že přijatý zákon poškodí místní spotřebitele. Považuje jej za zhola zbytečný, podle něj se snaží řešit problém, který neexistuje. Tvrdí navíc, že ze strany americké vlády je výše finanční podpory nedostatečná a někteří poskytovatelé telekomunikačních služeb, kteří jsou v současnosti zákazníky Huaweie, se tak mohou dostat do problémů.