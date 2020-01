Huawei se podílí na špionáži, tvrdí tajný dokument německé vlády

„Na konci roku 2019 byly ze strany amerických tajných služeb předány informace, podle nichž Huawei prokazatelně spolupracuje s čínskými bezpečnostními úřady,“ uvádí se v citované zprávě.



Německé ministerstvo označilo zjištění Američanů anglickým souslovím „smoking gun“, které se používá jako označení pro jasný důkaz. „Důvěryhodnost čínských podniků tady v souvislosti s bezpečnostními požadavky při výstavbě sítí 5G nebyla,“ vyvozuje německé ministerstvo zahraničí.

Úřad podle Handelsblattu už několik měsíců varuje, že čínská síťová technologie by se mohla stát branou pro vpád čínských špionů a kybernetických útočníků. Proto se ministerstvo zahraničí pod vedením Heika Maase zasazuje o to, aby politická důvěryhodnost výrobců byla ústředním kritériem pro schvalování dodavatelů technologií 5G, tedy telekomunikačních služeb páté generace. Firma Huawei by pak podle ministerstva mohla být z budování německé sítě 5G vyloučena.

Německá kancléřka Angela Merkelová je však proti přísným omezením v tomto procesu a obává se případného zhoršení vztahů s Čínou, poznamenal Handelsblatt.

Merkelová již loni v březnu na berlínském summitu Global Solutions Summit informovala, že vyloučení Huaweie z budování 5G sítí v Německu nehrozí. Uvedla, že varování amerických úřadů týkající se podílení Huaweie na špionáži pro čínskou vládu nepovažuje z více důvodů za věrohodné (více viz Může za to Huawei. Evropa se staví proti tlaku USA).

Huawei se proti nařčením ohrazuje

Huawei se nesmí účastnit budování mobilních sítí 5G ve Spojených státech, které ke stejnému postupu vybízejí i své spojence. Stopku společnost dostala také v Austrálii či na Novém Zélandu. Ovšem Velká Británie Huaweii povolila omezený podíl na budování mobilních sítí páté generace, firma se nesmí podílet na citlivých částech systému (více viz Huawei se může účastnit budování 5G sítí v Británii. Ale s omezením).

Budovat 5G může Huawei i ve Francii, zdejší vláda si ovšem vyhradila právo prověřit všechny dodavatele zařízení pro tyto sítě (více viz Francouzi si Huawei pohlídají, ale 5G síť stavět může). A zelenou má tato čínská společnost i v Maďarsku.

Obvinění ze špionáže čelí Huawei od roku 2018. Spojené státy se obávají vlivu čínské vlády. Obava vychází z čínského zpravodajského zákona přijatého v roce 2017, podle kterého musí být soukromé čínské společnosti součinné při zpravodajských aktivitách.

Huawei se ovšem nařčení ze spolupráce s čínskou vládou brání. Že je společnost obviňována z něčeho, co neudělala, je přesvědčen i šéf Huaweie pro Česko a Slovensko Radoslaw Kedzia (více viz Obviňují nás z něčeho, co jsme neudělali, řekl šéf Huawei ČR). Proti praktikám čínského komunistického režimu se tvrdě vymezil i zakladatel a generální ředitel Huaweie Žen Čeng-fej, podle svých slov by firmu raději zavřel, než aby se podílel na špionáži.