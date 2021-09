Samsung si patentoval smartphone s důmyslnou skrýší pro dotykové pero

Svým rozhodnutím upřednostnit letos v srpnu skládací modely před novou generací oblíbené řady Galaxy Note si Samsung proti sobě popudil příznivce tradičního „zápisníku“. Jak ovšem podotýká nizozemský portál LetsGoDigital, jihokorejský výrobce si letos v červenci zaregistroval novou ochrannou známku, která příznivcům notů dává kapku naděje. Samsung si zaregistroval slovní spojení Flex Note.

Spolu s nejnovějším designovým patentem společnosti Samsung Display pak dává tento krok smysl. Zmíněná displejová divize si totiž patentovala důmyslný ohebný smartphone, který se prakticky inspiroval u první generace skládacího smartphonu čínského Huaweie. Od současných „skládaček“ Samsungu se však neliší jen jiným způsobem skládání, ale i netradičně pojatou skrýší určenou pro dotykové pero S Pen.

To přitom ještě loni bylo výhradní záležitostí právě řady Galaxy Note. Letos se ovšem podporovaná zařízení rozšířila zprvu o model Galaxy S21 Ultra (více viz Má to být náhrada notů. Vyzkoušeli jsme, jak u Galaxy S21 funguje pero) a v srpnu pak také o skládací model Galaxy Z Fold 3.

Ale zpět k patentu displejové divize Samsungu. Ta patentovou přihlášku podala koncem loňského října u Čínské státní správy duševního vlastnictví (CNIPA), patent jí byl udělen letos 21. září. Dokumentace obsahuje tři desítky nákresů dvou smartphonů, které jsou až na jediný detail zcela identické. Oním detailem je soustava dvou fotosnímačů v displeji, respektive v jeho části, která se přehýbá vzad.



Na první pohled jde o smartphony běžné velikosti, ve skutečnosti je to však zařízení se sklopným flexibilním displejem. Část displeje, prakticky jeho jedna třetina, se totiž v případě, že uživatel nepotřebuje zařízení s velkou úhlopříčkou, nachází na zádech telefonu. Zabírá polovinu jejich celkové plochy, se zbytkem těla telefonu v tu chvíli tvoří jednu rovinu. V případě potřeby pak uživatel tuto část displeje z pravé strany jednoduše překlopí dopředu.

Tím se zároveň zpřístupní důmyslně skryté dotykové pero S Pen. V zadní části pravé třetiny displeje a k ní protilehlé části odkrytých zad telefonu jsou totiž malá vybrání, do nichž pero přesně zapadne. V případě složeného telefonu je tedy bezpečně skryto. K telefonu jej fixují magnety, po překlopení displeje tak nehrozí, že by samovolně vypadlo.

Zároveň to však znamená, že pokaždé, kdy bude uživatel pero potřebovat použít, bude nutné displej odklopit. I takovýto skládací mechanismus, který se od těch ve foldu a flipu liší, tak bude muset být mechanicky dostatečně odolný. Lze totiž předpokládat, že uživatel zvyklý na používání pera z běžného notu bude displej odklápět častěji z důvodu zpřístupnění dotykového pera, než kvůli potřebě využít „tabletový“ mód.



Samsung každopádně aktuálně koketuje s celou řadou skládacích či ohebných konstrukcí, ve hře je také rolovací smartphone (více viz Takto Samsung vidí budoucnost smartphonů. Ukázal dva působivé prototypy). Ovšem to, zda vůbec a případně které z těchto netradičních zařízení případně dotáhne až do finálního produktu, je zatím nejisté.