Má to být náhrada notů. Vyzkoušeli jsme, jak u Galaxy S21 funguje pero

Pero S Pen bylo dosud výsadou samsungů řady Galaxy Note a případně tabletů této značky. Nový Samsung Galaxy S21 Ultra to mění a zavádí podporu dotykového pera i do špičkové modelové řady s trochu delší tradicí na trhu.

Není úplně jasné, co tímto krokem Samsung zamýšlí. Spekuluje se o možném konci řady Galaxy Note a svým způsobem by to dávalo smysl: tradiční modely mohou mít pero jako příslušenství a další špičkovou větví jsou u Samsungu ohebné smartphony, takže „živit“ tři špičkové modelové řady se firmě nevyplatí.

Ať je záměr jakýkoli, je jasné, že pro Galaxy S21 Ultra je tu pro některé uživatele zajímavá nová možnost, která rozšiřuje funkcionalitu smartphonu o dosud v této řadě neviděné funkce. Pojďme se tedy podívat, co vlastně pero S Pen u Galaxy S21 Ultra umí a pro koho je toto řešení vhodné.

Příslušenství za příplatek

Na rozdíl od modelů Note je pero u Galaxy S21 Ultra dostupné jen jako přídavné příslušenství. Zákazníci si mohou koupit (tedy spíš budou moci, český e-shop Samsungu zatím nehlásí dostupnost) jen samotné pero za 899 korun, pero s jednoduchým silikonovým pouzdrem za 1 790 korun nebo pero s flipovým pouzdrem (to kryje i displej) za 2 490 korun. Není to žádná láce, nicméně ceny odpovídají cenám obdobných druhů oficiálního příslušenství Samsungu i u jiných modelů.

Pro každodenní používání pera je ideální koupit variantu s pouzdrem. Pero samotné, které je výrazně větší než u modelů Note (díky tomu se velmi dobře drží v ruce), není jak jinak k telefonu přichytit – nedrží ani magneticky, Galaxy S21 Ultra na něj nemá žádnou „šachtu“ či jiný integrovaný držák. Kdo si koupí samostatné pero, ten ho bude muset nosit zvlášť a může ho snadno ztratit.

Pouzdra mají určitou nevýhodu. Z již dost velkého Galaxy S21 Ultra udělají solidní monstrum. Standardní pouzdro, které už tak rozměry telefonu trochu zvětší, tu má na levé straně asi 8 mm silnou „šachtu“, kam se pero ukládá. S pouzdrem je Galaxy S21 Ultra asi o centimetr širší než bez pouzdra. Z estetického hlediska někomu může vadit silná část pouzdra na levé straně – pak je vhodnější pouzdro flipové, které toto asymetrické řešení skryje.

Ať tak, či tak, s pouzdrem je Galaxy S21 Ultra pořádný „macek“ a je větší než kterýkoli z notů. Komu jde o eleganci a kompaktnější provedení, u modelů Galaxy Note najde z tohoto hlediska přeci jen lepší řešení.

Zatím bez Bluetooth

U notů si navíc může zákazník vybrat i menší model, to u modelové řady Galaxy S21 nejde. Podpora pera se týká jen a pouze nejvyššího modelu Galaxy S21 Ultra, ten jediný má speciální detekční vrstvu, která s perem spolupracuje. Pero samotné je zatím v pasivní variantě, není tedy s telefonem propojeno přes Bluetooth, jako tomu je u špičkových notů. To uživatele ochuzuje především o funkci bezdotykových „vzdušných“ gest nebo vzdálenou spoušť fotoaparátu, což na druhou stranu nemusí být pro mnohé to nejdůležitější.

S Galaxy S21 Ultra lze samozřejmě použít i pero od některého z notů (ať už novější bluetooth provedení, nebo starší bez něj), vždy však bude fungovat jen v této pasivní podobě: například Bluetooth pero z Galaxy Note 20 Ultra není jak s telefonem propojit. Samsung nicméně chystá i variantu pera S Pen Pro, která bude mít podporu Bluetooth a bude možné ji propojit s kterýmkoli modelem s podporou S Pen. Ta však zatím není dostupná.

Obvyklá sada funkcí

Co se podporovaných funkcí týče, kromě oněch gest ve vzduchu je tu obvyklá sada, na kterou jsou majitelé modelů Galaxy Note už nějakou dobu zvyklí. U telefonu s vypnutou obrazovkou stačí „tasit“ pero, zmáčknout tlačítko na něm a rovnou lze začít psát poznámku na jinak vypnutý displej. Nikde není třeba nic pouštět, zapínat, je to podle nás jedna z nejužitečnějších funkcí S Pen. Rychle si na displej telefonu zapíšete cokoli.

Podobně lze rychlou poznámku pořídit kdykoli při používání telefonu. Když se perem uživatel přiblíží k displeji, lze stiskem tlačítka na peru nebo zmáčknutím průhledné ikony, která se objeví na displeji, vyvolat menu zkratek s nejpoužívanějšími funkcemi pera (tento seznam si může uživatel libovolně upravit). Zde je opět možnost pořídit poznámku nebo třeba vstoupit do menu poznámek.

Užitečný může být i chytrý screenshot: funkce Inteligentní výběr umožní vybrat perem jakoukoli část obrazovky a tu buď rovnou použít jako screenshot k dalšímu uložení či sdílení, nebo z této části nechat telefon automaticky rozpoznat text (funguje to opravdu dobře) a ten takto „vytáhnout“. Pokud například chcete s někým sdílet úryvek z článku, je to někdy rychlejší způsob než pečlivé označování a kopírování dané části textu ručně. Navíc to funguje i tam, kde nejde text vybrat: v obrázcích nebo u PDF souborů, které vznikly třeba skenováním dokumentu.

Jsou tu i další funkce – zajímavá je možnost přeložit určité slovo v textu pouhým přejetím pera přes toto slovo. Funkce nezvládá překládat věty, skutečně jde jen o slova, nicméně může být užitečná pro ty, kdo si chtějí rozšiřovat svou slovní zásobu: jednoduše při čtení cizojazyčného textu mohou nad ním ukazovat perem a překládat si slovíčka, u kterých si nejsou jisti významem.

Spíš kreativní než pracovní

Jenže tato funkce zároveň ukazuje, jak i po letech vývoje nejsou některé „vychytávky“ pera S Pen dotažené. Při zapnutém překladu například přestane v prohlížeči fungovat posun stránky vyvolaný přejetím pera k jejímu spodnímu nebo hornímu okraji, takže je nutné text posouvat prstem či dotykem pera. Ano, není to na první pohled nic vážného, na druhou stranu to trochu ubírá na plynulosti a „samozřejmosti“ některých funkcí.

Uživatel také musí počítat s tím, že řada funkcí pera je k dispozici jen v aplikacích od Samsungu nebo aplikacích „spřátelených“ stran. Takže onen posun bez dotyku funguje jen ve webovém prohlížeči Samsung, naopak Chrome, Firefox nebo Microsoft Edge funkci nepodporují. Totéž platí třeba pro procházení galerie: ta standardní od Samsungu má vychytávky jako větší náhled obrázku, nad kterým uživatel drží pero a opět možnost posuvu bez dotyku, ve Fotkách Google budete něco podobného zkoušet marně.



Ano, je to dáno integrací (nebo spíše ne-integrací) pera do systému, Samsung funkce spíše vkládá do jednotlivých aplikací než do samotného OS – a totéž by museli udělat autoři těchto aplikaci, kteří v zásadě nemají k něčemu takovému důvod (a někdy asi ani prostředky). Pero S Pen se takto chová v podstatě od začátku, nicméně je to podle nás škoda a obrovsky nevyužitá příležitost. Integrace na systémové úrovni mohla být už dávno vyřešena a funkce daleko širší.

I proto považujeme S Pen spíše za záležitost pro kreativní uživatele. Třeba funkce kreslení tu funguje skvěle a ti, kdo kreslit skutečně umí, se s perem „vyřádí“ na velkém displeji Galaxy S21 Ultra dosytosti. Kdo však očekává, že bude pero skvělý nástroj pro manažerské činnosti, může být zklamán.

Některé funkce stále mají povahu škrábání se levou rukou za pravým uchem. Chcete třeba podepsat dokument vlastnoručním podpisem? Ano, jde to, ale musíte vědět, jak na to, a i když to umíte, je to záležitost na nejméně pět kliknutí. Namísto nějaké zkratky na tuto užitečnou funkci je nutné nejprve daný dokument otevřít ručně v aplikaci Microsoft Office (jiná to neumí), tady v pravém horním rohu vybrat režim úprav, v něm na stejném místě stisknout tlačítko režimu podpisu a teprve pak lze vybrat umístění podpisu a na displeji se podepsat.

Ano, pero umožňuje i jednoduché „čmárání“ poznámek do kalendáře (ty se však do něj nijak nepřenesou, je to jen vrstva přes zobrazení kalendáře) a pár dalších drobností, nicméně kreativní funkce (jako třeba AR Doodle – kreslení do obrazu živě pořizovaného čelní kamerou) tu mají tak nějak přednost.

I proto je S Pen podle nás poměrně okrajovou záležitostí a nedomníváme se, že si ho budou ke Galaxy S21 Ultra pořizovat davy uživatelů. A to i proto, že s pouzdrem to není zrovna úplně levná záležitost. Své příznivce si řešení jistě najde, ale otázkou je, nakolik pak bude v budoucnu samostatné dotykové pero pro Samsung významným doplňkem a zda není jeho podpora u Galaxy S21 Ultra jen takovým experimentem.