Samsung ukázal nové skládačky. Tak razantně nižší ceny se nečekaly

Chytré telefony s ohebným displejem představuje Samsung ve třetí generaci. Zatímco dřív „véčko“ Flip a mobil/tablet Fold představoval Samsung zvlášť, teď premiéru spojil. Po průkopnickém Galaxy Foldu a loňském praktičtějším Galaxy Z Foldu 2 tak přichází Galaxy Z Fold 3, na předchozí Galaxy Z Flip a Galaxy Z Flip 5G navazuje Galaxy Z Flip 3.

Oficiálně mají telefony v názvu ještě přídomek 5G, nicméně podpora této technologie je u špičkových smartphonů dnes v podstatě samozřejmostí, takže si to mohl Samsung odpustit (je však možné, že pro některé trhy mohou existovat variace bez podpory 5G).

Důraz na praktičnost

Zatímco před dvěma a více lety, kdy se představovaly první generace smartphonů s ohebným displejem, šlo o revoluční a průkopnické telefony, teď Samsung u novinek v podstatě ladí detaily. Nečekejme tedy žádné zásadní změny, filozofie obou telefonů zůstává stejná, Samsung se jen zaměřil na praktické detaily.

Takže kromě „samozřejmé“ podpory 5G je tu významnou novinkou například odolnost vůči vodě. Samsung říká, že telefony mají certifikaci dle specifikace IPx8, což znamená poněkud překvapivou věc: že nejsou přístroje certifikovány proti vniknutí prachu. Zástupci Samsungu uvádějí, že je to právě z důvodu ohebné konstrukce, která poněkud překvapivě nemusí i přes pokročilé řešení vyhovět podmínkám proti vniknutí prachových částic, zatímco podmínku „přežití“ telefonu metr a půl pod hladinou vody po dobu třiceti minut přístroj splní.

Zásadní je nejspíš to, že voda i prach mohou zřejmě pronikat do oblasti kloubu, což už stačí k tomu, aby telefon nebyl považován za prachutěsný, nicméně k citlivé elektronice se voda nedostane. Každopádně odolnost vůči vodě je velmi důležitá, Samsung sám říká, že to byla jedna z vlastností, po které volali uživatelé nejvíc. A také se chlubí, že jeho smartphony s flexibilním displejem jsou prvními svého druhu, které odolností vůči vodě disponují.

Teď už se tedy není třeba o telefon obávat třeba při silnější přeháňce ani nechtěné koupeli. Ovšem pozor: Samsung to sice přímo nezmiňuje, ale rozhodně bychom nezkoušeli telefon pod hladinou vody otvírat a zavírat. Odolnost má prostě jen zajistit, aby se přístroj „neutopil“, jeho používání pod hladinou nadále jistě zůstává rizikovým.

Co se odolnosti týče, Samsung celkově zlepšil konstrukci přístrojů, rám je tak z nové hliníkové slitiny, které výrobce říká Armor Aluminium a která oproti předchůdcům slibuje větší pevnost i odolnost proti poškození. Skleněná záda a vnější displej a přední plochu pak kryje odolné sklo Gorilla Glass Victus. Samsung také slibuje mnohem odolnější fólii, která chrání hlavní ohebný displej proti poškrábání.

Pero nebo pořádný vnější displej

Odolnější fólie má především v případě modelu Z Flip 3 zásadní význam. Samsung totiž podle očekávání přidal třetí generaci ohebného vlajkového modelu podporu dotykového pera S Pen. Nelze použít libovolný S Pen z jiných modelů, musí jít o nové řešení, které si rozumí právě s ohebným displejem. Pero ale nebude v balení, zákazníci si ho budou moct přikoupit, a to ve dvou variantách: základní S Pen Fold Edition je pasivní pero bez Bluetooth a nutnosti nabíjení. Pak je tu S Pen Pro s podporou Bluetooth a možností použít ho i pro další Galaxy zařízení, která podporu S Pen mají (tablety, Galaxy S21 Ultra a podobně). Tohle pero má speciální přepínač, který umožní použití s daným typem zařízení (pero s modelem Fold funguje na odlišné frekvenci než s ostatními zařízeními).

Nová pera mají i speciálně upravenou špičku, která by měla být šetrnější právě k citlivějšímu ohebnému displeji Galaxy Z Fold 3. Špička je měkčí, má větší radius zaoblení a pero také víc pruží v tlaku. S Pen si zákazník bude moct koupit samostatně nebo v balíčku s pouzdrem na telefon, do kterého lze pero uchytit.

K novinkám Samsung připravil bohatou nabídku příslušenství, především právě různých pouzder s praktickými řešeními. Pro uživatele nového véčka Z Flip 3 je ale důležitá jiná věc – jeho vnější displej. Ten už není zcela miniaturní jako u první generace, panel má tentokrát úhlopříčku 1,9 palce a stačí jak pro zobrazení základních informací (času, notifikací), tak třeba pro focení selfie snímků. Rozlišení vnějšího displeje je 260 x 512 pixelů.

Nový vnější displej u modelu Galaxy Z Flip 3 trochu mění design, obecně u novinek Samsung oproti předchozí generaci design mírně doladil a přístroje teď působí elegantnějším dojmem. Z Fold 3 má konzervativnější pojetí a bude k dispozici ve třech barvách (černé, stříbrné a tmavě zelené). Z Flip 3 je přece jen trochu extravagantnější a s nabídkou barev i stylovější (u nás budou k dispozici krémová, zelená, fialová a černá, ve světě ještě šedá, bílá a růžová).

Inovace pro inovaci

Nový Galaxy Z Fold 3 má také jednu inovaci, která bude možná trochu kontroverzní. Hlavní, tedy velký ohebný displej má totiž kameru zabudovanou nikoli v průstřelu, ale svou plochou. Samsung ale zvolil specifické řešení, při němž kamera „kouká“ skrze jakési pole řidších pixelů, takže je v podstatě vždy jasně identifikovatelná. Kamerka je navíc čtyřmegapixelová a Samsung sám jasně říká, že je vhodná spíš pro videokonference nebo funkci odemykání obličejem než pro pořizování selfie snímků – k tomu lépe poslouží buď desetimegapixelový fotoaparát u vnějšího displeje, nebo sestava hlavních fotoaparátů.

U nich se toho mezigeneračně na první pohled moc nezměnilo. Galaxy Z Fold 3 tak má nadále tři dvanáctimegapixelové snímače, mělo by ale jít o modernější techniku převzatou z typu Galaxy S21. Samsung také vyzdvihuje, že foťáky chrání sklo Gorilla Glass DX, které je nejen odolnější než dosavadní řešení, ale má také lepší optické vlastnosti. Takže určité vylepšení kvality snímků očekávat můžeme, nicméně jinak je sestava širokoúhlého, normálního a teleobjektivu s dvojnásobným přiblížením podobná té předchozí.

Podobně je na tom i Galaxy Z Flip 3, který dostal dvojitou sestavu fotoaparátů. Chybí mu zoomový objektiv. Jinak je foťák shodný s tím u Galaxy Z Fold 3. Čelní kamera v průstřelu (tady Samsung neexperimentuje) hlavního ohebného displeje má opět desetimegapixelové rozlišení.

Co se hardwaru týče, je tu v obou případech procesor Qualcomm Snapdragon 888, v případě modelu Z Fold 3 kombinovaný s 12 GB RAM a 256 nebo 512 GB vnitřní paměti, u typu Z Flip 3 pak s 8 GB RAM a 128 nebo 256 GB vnitřní paměti. Slot na paměťové karty chybí. Ohebné displeje modelů si zachovávají úhlopříčky předchozích generací, totéž platí pro rozlišení. V obou případech se ale telefony chlubí adaptivní obnovovací frekvencí až 120 Hz. Z Flip 3 má tedy panel s úhlopříčkou 6,7 palce a rozlišením 2 640 x 1 080 pixelů, Z Fold 3 pak 7,6 palce a 2 208 x 1 768 pixelů. Vnější displej Z Fold 3 má nadále úhlopříčku 6,2 palce a rozlišení 2 268 x 832 pixelů. Vždy jde samozřejmě o Dynamic AMOLED 2X displeje.

Konstruktérům Samsungu se podařilo malinko zeštíhlet rámečky a celkově tu a tam ubrat nějakou desetinu milimetru. Složený Galaxy Z Fold 3 tak má míry 67,1 x 158,2 x 16 mm v nejtlustším a 14,4 mm v nejužším místě. Rozložený měří 128,1 x 158,2 x 6,4 mm. Hmotnost je 271 gramů, o 12 méně než u Z Foldu 2. Rozměry Z Flipu 3 jsou 72,2 x 86,4 x 17,1–15,9 mm ve složeném a 72,2 x 166 x 6,9 mm v otevřeném stavu. Hmotnost 183 gramů zůstává.

V podstatě na svém zůstávají i baterie. Z Flip 3 disponuje kapacitou 3 300 mAh, Z Fold 3 pak 4 400 mAh. V balení s telefony, jak je v poslední době u špičkových samsungů zvykem, nenajdeme nabíječku, kterou si tedy budou muset v případě potřeby zájemci dokoupit zvlášť.

Předobjednávky hned

Kromě nových telefonů představil Samsung také nová sluchátka Galaxy Buds 2 a chytré hodinky Galaxy Watch 4 a Watch 4 Classic. Ty vám představíme v samostatných textech – hodinky jsou zajímavé především tím, že dostaly namísto systému Tizen univerzálnější operační systém Wear OS z dílen Googlu. Samsung systém označuje jako Wear OS by Samsung s tím, že je tu řada úprav, díky kterým prostředí hodinek ladí s prostředím One UI v telefonech a zároveň logika ovládání připomíná předchozí modely s Tizenem. Důležité je, že s hodinkami půjde platit pomocí funkce Google Pay.

Veškeré právě představené novinky Samsungu si mohou zákazníci již předobjednat s tím, že k prvním zákazníkům se nová zařízení fyzicky dostanou zhruba za dva týdny (27. srpna).

Co se telefonů s ohebnými displeji týče, oproti předchůdcům přístroje výrazně zlevnily. Nový Samsung Galaxy Z Flip 3 totiž startuje na částce 26 999 korun, což je oproti předchozím generacím dramatický pokles. Přímý předchůdce Z Flip 5G se totiž začínal prodávat za necelých 43 000 korun, takže novinka je na startu o 16 tisíc levnější. Původní Z Flip začínal na 39 000 korunách. Varianta Z Flip 3 s větší pamětí (256 GB) pak vyjde na 28 999 korun.

Kdo si telefon předobjedná a ještě nabídne k výkupu starý telefon, může získat zajímavý bonus. Pro Z Flip 3 mu Samsung aktivuje na rok rozšířenou záruku Samsung Care+, při které firma uživateli opraví nebo nahradí i telefon zjevně poškozený nevhodným zacházením. Stačí jen zaplatit spoluúčast. Kdo nabídne k výkupu starý telefon, získá kromě výkupní ceny i bonus ve výši sedm, nebo čtyři tisíce korun, v závislosti na vykoupeném modelu (vyšší částka platí pro stále relativně nové prémiové modely).

Obdobná je situace i u většího typu Z Fold 3. Ten startuje na částce 46 999 korun, zatímco Z Fold 2 se začínal prodávat za 54 999 korun a původní Fold stál 53 999 korun. Varianta s větší porcí paměti stojí 48 999 korun. I tady platí bonusy k předobjednávkám a výkupu starého telefonu. Uživatel opět dostane službu Samsung Care+, navíc k telefonu Z Fold 3 v předobjednávce obdrží i sadu flipového obaluv na telefon, pouzdra S Pen a nabíječky s výkonem 25 W. Výkupní bonus pak činí deset, nebo šest tisíc korun, opět v závislosti na vykoupeném přístroji.