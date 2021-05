Takto Samsung vidí budoucnost smartphonů. Ukázal dva působivé prototypy

Jihokorejský Samsung je v případě skládacích smartphonů možná jen krůček od představení jejich další vývojové evoluce. Minimálně to naznačuje videoklip, v němž jeho displejová divize ukazuje OLED technologie nové generace, které mají být podle jejího dřívějšího vyjádření záležitostí blízké budoucnosti. Asi nejzajímavější je technologie S-Foldable, tedy OLED displej, který je možné přehnout nejen dovnitř, ale současně i ven.

Nejde přitom jen o záležitost takzvaně na papíře, společnost v klipu ukazuje reálný prototyp dvojitě překládaného smartphonu. Že o takovém zařízení uvažuje, naznačil Samsung už loni v červenci patentem, na jehož základě Yanko Design vytvořil působivý koncept (více viz Tato skládačka by dělala čest názvu celé řady. Ukrývá i jedno překvapení). A ani prototyp samsungu s dvěma klouby není zcela konvenční „skládačkou“.



Společnost navzdory očekávání, že každá ze třech částí telefonu ponese třetinu celkové plochy displeje, překvapila odlišnou koncepcí. Zcela pokryta displejem je pouze střední část. Na okraji levé části telefonu se nachází pravděpodobně kovový pás s fotomodulem a pravou část displej pokrývá pouze z poloviny.

Tu druhou zčásti tvoří opět pravděpodobně kovový rám, na který navazuje průhledný pás. Nejde jen o designový prvek, uživateli má toto řešení umožnit kontrolu základních stavových informací na displeji složeného telefonu.

Při maximálním rozložení „skládačka“ podle displejové divize Samsungu poskytne displej o maximální úhlopříčce 7,2 palce. To je sice o čtyři desetiny palce méně než v případě vnitřního displeje modelu Z Fold 2 5G, nicméně oproti němu alespoň dvojitě překládaný samsung ve složeném stavu nepůsobí jako nudle. Jeho půdorysné rozměry se patrně nebudou od běžného smartphonu příliš lišit.



Neméně zajímavým je i nástin modelu s posuvným, respektive rolovacím displejem. Výhoda tohoto řešení spočívá v zachování rozměrů běžného smartphonu, který díky vodorovně výsuvné části poskytne uživateli v případě potřeby komfort většího displeje. Plocha displeje se zvětší o zhruba 30 %.

Rolovací novinka Samsungu by se měla jmenovat Z Roll. Podle nizozemského portálu LetsGoDigital si totiž společnost už podala žádost o ochrannou známku u Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví. Samsung tak zjevně pro model s posuvným displejem nechystá samostatnou modelovou řadu. Tedy alespoň prozatím. Minimálně zpočátku by měl spadat do rodiny Galaxy Z, která v současnosti obsahuje jen dva skládací modely, tedy fold a flip.

Z videa je kromě jiného rovněž patrné, že oběma smartphonům nové koncepce nebude scházet podpora multitaskingu, díky čemuž bude moci uživatel v každé části displeje dělat něco jiného.



Byť displejová divize Samsungu informuje, že s OLED displeji nové generace bychom se mohli setkat již brzy, reálně to bude patrně ještě nějaký čas trvat. Nicméně zdroje obeznámené s vývojem už v dubnu informovaly, že dvojitě skládacího samsungu bychom se měli dočkat koncem letošního roku (více viz Samsung chystá revoluční skládací smartphone. Nikdo jiný takový nemá).

Aktualizace: doplněna informace o názvu rolovacího modelu