Miliony fanoušků ho milují. Vraťte nám note, vyzývají peticí Samsung

Ředitel mobilní divize Samsungu Tae Moon Roh koncem července potvrdil, o čem se dlouho spekulovalo: nový Galaxy Note letos nebude. Informoval o tom pouhých šestnáct dní před velkou srpnovou akcí. Podle jeho slov dala společnost přednost rozšíření funkcí notu na další zařízení (více viz Letos nové mobily řady Note nečekejte, potvrdil Samsung).

Svou roli v tomto rozhodnutí hrál i celosvětový nedostatek čipů, který postihl i mobilní průmysl. Výrobci tak nemají jinou možnost, než některé modely upřednostňovat na úkor jiných. Konkrétně Samsung takto musel odložit i uvedení modelu Galaxy S21 FE (více viz První mobilní oběť nedostatku čipů. Samsung má odložit důležitý model).



Nicméně portál SamMobile se s rozhodnutím Samsungu nehodlá smířit, naději mu dává fakt, že společnost informovala o neuvedení letošního modelu, o ukončení řady jako takové se nezmínila. Portál tak s nostalgií zavzpomínal na loňské noty včetně špičkového provedení s přídomkem Ultra a přišel s neotřelým nápadem. A sice, aby Samsung řady Galaxy S a Galaxy Note střídal. Příští rok by tak mohl představit nový note, nové galaxy by se tedy odsunulo na rok 2023. Tímto způsobem by Samsung mohl udržet při životě obě vlajkové řady – jeden rok by potěšil příznivce jedné, ten následující pak druhé řady.

Myšlenka je to zajímavá, ale je prakticky nepravděpodobné, že by se Samsung k takové strategii upnul. To však nemění nic na tom, že portál založil online petici, kterou chce jihokorejského výrobce alespoň popíchnout k zachování řady Galaxy Note. Respektive k tomu, aby jejího nového zástupce představil v první polovině příštího roku.

Podle nizozemského portálu LetsGoDigital bylo původním cílem petice shromáždit 10 tisíc podpisů. Této mety bylo dosaženo za necelých 24 hodin od jejího založení. Cíl byl tedy následně zvýšen na 25 tisíc podpisů. Aktuálním cílem v době psaní tohoto článku bylo již 50 tisíc s tím, že petici podepsalo již téměř 38,5 tisíce lidí. I kdyby byly podpisů statisíce, tak není zaručeno, že Samsung volání nespokojených zákazníků vezme v potaz. Nicméně takto alespoň uvidí, že řada Galaxy Note není lidem lhostejná.

Samsung letos na tradiční letní akci Galaxy Unpacked namísto nové generace Galaxy Note představil třetí generace skládacích modelů Galaxy Z Fold a Galaxy Z Flip. A právě Galaxy Z Fold 3 je již druhým modelem stojícím mimo řadu Galaxy Note, který podporuje stylus S Pen. Tím prvním je v polovině ledna představený špičkový Galaxy S21 Ultra (více viz Má to být náhrada notů. Vyzkoušeli jsme, jak u Galaxy S21 funguje pero).



Právě rozšíření podpory dotykového pera i na jiné modely může být pomyslným hřebíčkem do rakve špičkové modelové řady Galaxy Note. Zároveň je tu ještě cenový aspekt. Zatímco současné skládací modely jsou oproti svým předchůdcům cenově dostupnější, tak špičkové noty by si svou cenu jistě i nadále drželi. Časem by mohlo dojít k situaci, kdy za prakticky podobné ceny by Samsung nabízel hned dvě modelové řady. Doposud byly mezi řadami Galaxy S, Galaxy Note a Galaxy Z značné cenové rozdíly, díky tomu tak i cílili na odlišné skupiny uživatelů.



Zachování řady Galaxy Note v portfoliu Samsungu je tak v současnosti velmi nejisté. Velký podíl na tom má zejména již výše zmíněný celosvětový nedostatek čipů, který mnohé výrobce staví před Sophiinu volbu. Co je však prakticky jisté, že model s označením Galaxy Note 21 se na trhu neobjeví. Samsung totiž loni obměnil značení této modelové řady, číselný přídomek by měl v sobě odrážet rok představení dané generace. Pokud by se tedy měl note příští rok v nabídce Samsungu objevit, s největší pravděpodobností by nesl označení Galaxy Note 22. Je předpoklad, že stejně jako v případě loňské generace by i ta nadcházející obnášela dvě varianty: základní model a model s přídomkem Ultra.

Každopádně by to nebylo poprvé, co by byla číselná řada notu přerušena. V historii této řady totiž chybí model s šestkou na konci. Po v roce 2015 představeném Galaxy Note 5 následoval model Note 7. Důvodem k přečíslování bylo sjednocení s generačním značením řady Galaxy S. V roce 2020 se pak Samsung uchýlil k výše zmíněné shodě s rokem představení, na o rok dříve představený Galaxy Note 10 tak navázala generace nesoucí ve svém názvu číslo 20.