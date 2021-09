Možná i váš smartphone dostane zdarma paměť navíc. Je to šikovný trik

Funkce obecně nazvaná Dynamic RAM Expansion (DRE) je známá především z linuxových operačních systémů, na Androidu se začala objevovat teprve před časem. Její princip je jednoduchý: operační systém si část úložiště, které jinak slouží k ukládání uživatelských dat a instalaci aplikaci, vyhradí pro potřeby virtuální RAM. Využívá ji pak v případě, že mu skutečná operační paměť dojde.

A přesně tak to funguje i u Androidu. Když se fyzická operační paměť zaplní, začne systém přesouvat aplikace běžící na pozadí do virtuální RAM a to podle jasného klíče: přesouvá především aplikace, které nejsou potřeba, tedy ty, co systém například v RAM držel nejdéle. Když se zase kapacita skutečné RAM uvolní, přesune systém data z virtuální RAM do té fyzické. Naopak pokud dojde paměť v obou částech RAM, začne systém (zjednodušeně řečeno) „odmazávat“ data nejprve z virtuální části a přesouvat sem data jiná.

Úkolem takového řešení není navýšit samotný výkon přístroje, který ho využívá: pokud jedna náročná aplikace zabere pro svou potřebu téměř celou RAM, nemůže se do virtuální RAM rozšířit, aby tak získala ještě více výkonu. Řešení je určeno k tomu, aby nemusel systém na pozadí ukončovat více aplikací, než je nutné a aby tedy aplikace, které uživatel používá nejčastěji, byly neustále v RAM připraveny ke spuštění a tudíž se zrychlilo jejich načítání. I „přetažení“ aplikace z virtuální RAM do té fyzické je rychlejší, než čerstvý start. Proto vlastně u funkce virtuální RAM příliš nezáleží na tom, jak rychlé je samotné datové úložiště telefonu, plusem je v podstatě vždy.



Jako první toto řešení zavedly zejména čínští výrobci smartphonů s Androidem, seznam podporovaných přístrojů však k dispozici není a navíc se rychle rozšiřuje. Virtuální RAM je totiž věc, kterou lze snadno přidat do přístroje softwarovým updatem, nepotřebuje žádný speciální hardware ani žádné speciální technické řešení. Virtuální RAM tak najdeme v čím dál větším počtu smartphonů značek Xiaomi, OnePlus, Realme nebo Vivo. Realme například před časem tuto funkci přineslo na smartphony modelové řady 8. U Xiaomi podporují tuto relativní novinku asi dvě desítky telefonů s MIUI 12.5, s další verzí systému, MIUI 13, by mělo dojít k ještě většímu rozšíření.

Nejnověji pak toto řešení do svého smartphonu přinesl Samsung. Ten funkci nazývá RAM Plus a objevila se poprvé v rámci softwarové aktualizace nového modelu Galaxy A52s 5G na indickém trhu. Podle všeho by se však měla brzy objevit i v dalších regionech a v budoucnu i v dalších modelech.