Tuto skládačku složíte dvěma způsoby. Samsung ji možná skutečně vyrobí

Samsung si aktuálně užívá zájem především v souvislosti s uvedením nové generace řady Galaxy S, nicméně ve stínu toho byla zveřejněna také zajímavá patentová dokumentace. Jihokorejská společnost již opakovaně naznačila, že koketuje s řadou netradičně řešených skládacích modelů, teď přináší další důkaz. Mimochodem novinkám z této kategorie bude u Samsungu už definitivně patřit druhá polovina roku – stvrdil to aktuálním modelem Galaxy S22 Ultra, pomyslným pohrobkem modelové řady Galaxy Note, která si poslední chvíle na výsluní užila koncem předloňského roku.

Již loni srpnovou štafetu od Notu 20 převzaly skládací smartphony, tedy modelová řada Galaxy Z obsahující aktuálně dva modely: Fold a Flip. To však neznamená, že by se v budoucnu nemohla rodina „skládaček“ rozrůst o další. Například o model vybavený jak horizontálním, tak vertikálním kloubem.

Právě takové zařízení si Samsung patentoval u Světového úřadu pro duševní vlastnictví (WIPO), jak naznačuje úřadem 10. února zveřejněná dokumentace. Doplňme jen, že přihlášku společnost podala loni 13. července, v domovské Jižní Koreji tak podle nizozemského portálu LetsGoDigital učinila již o rok dříve.

Patentované zařízení v rozloženém stavu nabídne stejně rozměrný displej jako současný Galaxy Z Fold 3. Oproti němu by však uživatel měl volnost, co se týče jeho složení. Pokud by po vzoru foldu chtěl skrýt flexibilní displej v útrobách zařízení, pak by telefon přeložil v horizontální ose. Horní polovina se v takovém případě překlopí směrem k uživateli, což by ovšem vzhledem ke zjevné absenci sekundárního displeje znamenalo, že by nebylo možné telefon až do jeho opětovného rozložení používat.

V případě tohoto způsobu složení jde tedy primárně o ochranu displeje třeba při přenášení telefonu. Nabízí se nicméně také možnost využití coby malého „notebooku“, na spodní polovině displeje by se po částečném sklopení horní poloviny mohla uživateli zobrazit virtuální klávesnice.

Možnost s telefonem běžně pracovat i po jeho složení pak uživateli umožní druhá, tedy vertikální osa. V tomto případě však musel Samsung brát ohled na přítomnost fotomodulu na zádech zařízení: přehyb je tak umístěn více vlevo, levá část displeje je tedy o něco menší než pravá. Navíc se tentokrát ohýbá směrem od uživatele, díky čemuž se telefon promění v oboustranně použitelné zařízení.

Menší část displeje by tak po složení telefonu mohla umožnit použít k pořizování selfie hlavní fotosestavu. Tradiční selfie kamerka samozřejmě neschází, podle nákresů se má však nacházet pod displejem, což minimálně v současnosti znamená značné ústupky v kvalitě snímků.

Krátce po zveřejnění patentu se nabízela otázka, nakolik tuto na první pohled univerzální koncepci Samsung myslí vážně. O zhruba měsíc později však jihokorejský únikář Dohyun Kim, který na Twitteru zveřejnil podrobné specifikace letošních novinek řady Galaxy S ještě před jejich oficiální premiérou, nizozemskému portálu potvrdil, že Samsung takovýto smartphone skutečně vyvíjí.

Grafický designér Parvez Khan známý pod pseudonymem Technizo Concept proto připravil sérií produktových renderů, které ukazují, jak by tento netradiční smartphone mohl vypadat. Vycházel přitom nejen z patentových nákresů, ale i z faktu, že současný top model skládacího samsungu podporuje i dotykové pero S Pen. Tuto vlastnost tak vnukl i svému konceptu, byť není známo, zda ji vůbec Samsung této netradiční „skládačce“ propůjčí. Umístění pera bude totiž vzhledem ke koncepci mnohem obtížnější než u třetí generace foldu, v jejímž případě se S Pen umisťuje do speciálního pouzdra (více viz Sada příslušenství pro nový fold obsahuje vše, co v jeho balení chybí).