Samsung představil svůj nejluxusnější smartphone. V Česku ho nekoupíte

Stejně jako v případě loňského modelu W21 i tentokrát Samsung vycházel z toho nejlepšího, co z globálního pohledu nabízí. Jako základ pro model W22 5G tak zvolil v srpnu představený skládací Galaxy Z Fold 3 5G, kterému prakticky pouze vnukl punc luxusu. Společnost se tak letos oprostila od loňské taktiky, kdy na výhradně čínský trh uvedla ještě rozměrnější smartphone, než byl tehdejší Galaxy Z Fold 2, z něhož W21 vycházel (více viz Samsung představil svůj největší mobil. Patří do u nás neznámé řady W).

Letošní model s písmenem W v názvu se tak, co se rozměrů týče, zcela shoduje s rozměry aktuální generace Galaxy Z Fold. Změny navenek jsou tak prakticky pouze kosmetické. Telefon je k dispozici výhradně v odstínu Phantom Black, černou plochu „narušuje“ jen pár zlatých prvků. Tím nejvýraznějším je samotný pant, který zaujme i svou strukturou. Samsung totiž v tomto případě zanevřel na hladký povrch, pant pokrývají drobné důlky. Dalším zlatým prvkem je logo vespod zad, která jsou oproti standardnímu foldu keramická. Vzezření novinky se tedy výrazně liší od loňského modelu W21, jehož vroubkovaná záda byla zlatého odstínu.



Detailem v podobě zlatého proužku je opatřeno i pero S Pen černé barvy, které je v případě Samsungu W22 5G součástí základního balení. V něm uživatel najde i kožené pouzdro s poutkem pro uchycení dotykového pera. Společnost upravila i rozhraní telefonu, vnější displej tak namísto obvyklých údajů zobrazuje čas na virtuálních klasických hodinkách s tourbillonem. Samsung je samozřejmě sladil s celkovým pojetím telefonu, obvodový kroužek hodinek je tedy zlatý, jen černý ciferník doplňují navíc tmavě modré plochy.

Po hardwarové stránce telefon nabízí prakticky vše, co najdeme u běžného modelu Galaxy Z Fold 3 5G. Samsung W22 je tak osazen 6,2" vnějším displejem s rozlišením 832 x 2 268 pixelů a 120Hz obnovovací frekvencí, po rozevření má uživatel k dispozici vnitřní 7,6" flexibilní displej s rozlišením 1 768 × 2 208 pixelů a shodnou obnovovací frekvencí jako u vnějšího displeje. Čelní kamera v průstřelu vnějšího displeje si zachovala 10Mpix rozlišení, snímač skrytý pod vnitřním displejem má stále 4 Mpix. Zadní sestava fotoaparátů čítá trojici 12Mpix snímačů (širokoúhlý, ultraširoký, teleobjektiv).

Beze změny zůstalo i srdce telefonu, model W22 tak pohání Snapdragon 888 od Qualcommu. Vnitřní úložiště si zachovalo 512 GB prostoru. Zásadní rozdíl přináší operační paměť, v tomto případě disponuje 16 GB (běžný Galaxy Z Fold 3 5G má 12 GB). Telefon nabídne i podporu WPS pro zobrazení obsahu na velké obrazovce.

Kapacita baterie zůstala beze změny, disponuje tak 4 400 mAh a podporuje 25W nabíjení pomocí kabelu (11 W bezdrátově, 4,5 W reverzně). Samozřejmostí je podpora sítí páté generace, jak už napovídá samotné označení telefonu.

Příplatek za kosmetické odlišnosti, bohatší základní balení a vyšší operační paměť není zrovna nízký. Zájemce o model W22 5G si oproti běžnému Galaxy Z Fold 3 5G připlatí rovné dva tisíce jüanů (více než šest tisíc osm set korun). Aktuální představitel řady W stojí 17 000 jüanů, tedy v přepočtu více než 58 tisíc korun. To je přibližně o deset tisíc korun více, než je na českém trhu cena modelu Galaxy Z Fold 3 5G, z něhož novinka vychází.