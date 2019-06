Samsungy dostanou pětinásobný zoom. Note 10 může být prvním

Modelová řada Galaxy Note je unikátním počinem. Špičkově vybavených telefonů je na trhu samozřejmě spousta, ovšem pouze u toho od Samsungu lze vytasit dotykové pero. To není přitom jen obyčejným stylusem, který supluje prst, ale nástrojem s mnoha praktickými funkcemi.

Samsung totiž u aktuální generace notu integroval peru S Pen funkci spouště fotoaparátu a jeho funkčnost bude jistě nadále rozšiřovat. Zjistit to budeme moci už zanedlouho, Note 10 totiž bude oficiálně představen tradičně v srpnu. A jaký bude?

Výkon na prvním místě

Bez nejvýkonnějšího procesoru by se chystaný top model samozřejmě neobešel. Ze současné nabídky je takovým Snapdragon 855 od Qualcommu. Tyto čipy Samsung obvykle používá pro kusy určené do USA a Číny, protože univerzální LTE modemy Qualcommu si nejlépe poradí s tamní rozmanitostí využívaných kmitočtů.

Pro další regiony včetně Evropy sáhne po vlastním řešení. Tím může být buď Exynos 9820, ale spekuluje se také o jeho vylepšené verzi 9825, která má být vyráběna modernějším 7nm procesem. Ta aktuálně představuje nejmodernější litografii v ostrém komerčním nasazení.

Samsung je nicméně v oblasti produkce polovodičových dílů světovou jedničkou a koncem dubna oznámil příchod 5nm EUV litografie (více v článku Samsung dokončil vývoj revoluční technologie. Čipy budou mnohem lepší).

Verze 9825 by novince bezpochyby slušela více, přeci jen od uvedení Galaxy S10 uplyne v srpnu šest měsíců, což je z pohledu vývoje techniky poměrně dlouhá doba.

Samozřejmostí bude i pořádná nálož pamětí, tedy jak té operační, tak uživatelské. Jestliže model Galaxy S10+ existuje i ve verzi s 12 GB RAM a terabytovým úložištěm, pak v podání Notu 10 můžeme očekávat stejnou kombinaci. Minimem by mohla být 8/128 nebo 8/256GB verze.

Úložiště velikosti disku slušně vybaveného notebooku přeci jen nepotřebuje každý a obří úložiště poměrně strmě zvyšuje konečnou cenu telefonu.

Extrémně rychlé úložiště, které měl mít už Galaxy Fold

Potud to vypadá, že se základní hardwarová specifikace Notu 10 nemusí vůči S10/S10+ téměř vůbec lišit. Jenže „zápisník“ zaboduje úložištěm typu UFS 3.0 s mnohem rychlejším čtením i zápisem dat. Prvním komerčně dostupným telefonem s UFS 3.0 úložištěm se stal OnePlus 7 Pro.

Ovšem prvním smartphonem s takovým typem paměti měl být Galaxy Fold, jenže patálie s ohebným panelem vystavily plánovanému uvedení na sklonku dubna stopku a nové datum předpokládaného prodeje zatím není známo. Jsme vlastně měsíc od původně ohlášeného termínu, ale na pulty se revoluční zařízení s jistotou zatím nechystá. Skoro to vypadá, že byla únorová premiéra v Barceloně předčasná a Samsung měl s představením ještě nějakou dobu počkat.

Velký displej s centrálním průstřelem

Zatímco u řady Galaxy S jsme už na vícero provedení zvyklí, jelikož základní typ Samsung doplnil o zaoblenou variantu Edge už v roce 2014, tedy u modelu Galaxy S6, tak model Galaxy Note byl dosud vždy jen jeden.

Jenže s tím je asi konec. Četné zdroje včetně redakce serveru PhoneArena totiž mluví rovnou o čtyřech variantách. Note 10 by měl totiž přijít ve dvou velikostech a pokaždé by základní model měla doplnit ještě 5G varianta.

Vyšší specifikace by podle informací redakce TechAdvisor mohla dostat název Note 10 Pro. Ta má mít obří displej velikosti 6,75 (udává se i 6,66 palců) s rozlišením 1 440 × 3 040 pixelů (poměr stran 19:9).

Menší základní model by pak měla charakterizovat obrazovka velikosti 6,28". Nutno upozornit, že vícero provedení telefonu ještě nebylo spolehlivě potvrzeno. Scénář, kdy bude představen pouze jeden „zápisník“ a doplní jej nanejvýš jeho 5G varianta, tak nelze zcela vyloučit.

Panel nebude narušovat výřez, ale pouze „průstřel“, který se však vůči situaci u S10 má přesunout z kraje doprostřed displeje. Tím by design získal na symetrii.

Vertikálně řazené objektivy

Dřívější spekulace Notu 10 předpovídaly fotomodul vypůjčený od Galaxy S10 5G. Právě jeho fotoaparát, který je vůči S10+ doplněn o ToF (Time of Flight) snímač, je totiž podle organizace DxOMark nejlépe fotografujícím mobilem. Vítězství ovšem není jednoznačné, první příčku totiž sdílí s Huaweiem P30 Pro.

Jenže teď se zdá, že chystaný top model Samsungu si vůči exotické verzi S10, která je dostupná jen v některých regionech, přeci jen polepší.

Zásadní designovou změnou má být vertikální řazení objektivů. Řada S10 má totiž objektivy ve vodorovném pruhu. Zatímco průstřel uprostřed na symetrii přidá, postavení objektivů na zádech zase výrazně ubere. Posunutí fotomodulu k levému okraji má pak poskytnout více prostoru baterii. Centrální umístění by prý zabíralo příliš mnoho místa.

Premiéra fotomodulu s pětinásobným zoomem?

Parametry fotoaparátu zatím nejsou známy, ovšem právě u Notu 10 by mohl být poprvé použit nejnovější fotomodul z produkce Samsung Electro-Mechanics, disponující bezztrátovým pětinásobným zoomem.

Kombinace objektivů by se jinak od sestavy u nejvyššího Galaxy S10 měnit nemusela. Primární jistě bude objektiv s proměnnou aperturou (clonovým číslem), který doplní objektiv s širokoúhlým záběrem a právě teleobjektiv. Posledním do party pak bude zmíněný snímač ToF se schopností tvorby trojrozměrného modelu snímané scény.

Stále rozmanitější funkčnost stylusu S Pen už jsme zmínili a letos by k loňské spoušti fotoaparátu mohl Samsung přidat právě i ovládání zoomu.

Větší baterie

Umístění a orientace fotoaparátu má umožnit do tenkého těla přístroje vměstnat poměrně velkou baterii. Článek by měl mít kapacitu 4 500 mAh, což by v nejvyšší třídě byla velmi slušná hodnota.

Obří baterie kapacity 5 000 mAh a výše jsou totiž dosud stále výsadou především přístrojů nižší a střední třídy. Pověstnou výjimkou potvrzující pravidlo představuje velmi zajímavá novinka z dílny Asusu jménem Zenfone 6 s unikátní konstrukcí fotoaparátu (více v článku Výhodný supersmarthphone Asus má otočný foťák a stojí 13 tisíc).

Ale zpět k Notu 10. Přestože akumulátor kapacity 4 500 mAh Samsung použil už u dnes mnohokrát zmíněného S10 5G, mezigeneračně by si note s takovou baterií polepšil: Note 9 totiž disponuje 4 000mAh článkem.



Spousta barevných kombinací

Různé barevné kombinace jsou především u vrcholných modelů zcela běžné, o možnost volby tak logicky nemůže přijít ani zájemce o připravovaný „zápisník“. Jeho poslední dvě generace byly k mání ve čtyřech provedeních a desítka má ještě jednu přidat. V nabídce by tak mělo být černé, růžovočervené, zlaté, zelené a tyrkysové. Všechna provedení by přitom měla mít dnes tolik populární gradientní provedení, kdy odstín směrem dolů bledne.

Nutno dodat, že reálné fotografie přístroje zatím na internet neunikly, ty v článku použité jsou neoficiální rendery vymodelované na základě předpokládaných specifikací. V každém případě platí, že s blížícím se termínem uvedení bude přibývat nejen zpřesňujících informací, ale i reálných snímků.