Známe datum premiéry nejmodernějšího smartphonu od Samsungu

Srpen bude už trochu tradičně patřit v ohledu smartphonových novinek Samsungu, protože stejně jako předchozí modely i letos v tomto letním měsíci odhalí čerstvé přírůstky do řady Note. Premiéru Samsung stanovil na 7. srpna v americkém New Yorku. V tomto městě výrobce novinky z této řady odhaluje už mnoho let, naše redakce byla přítomná na premiéře předloňského Notu 8 i loňského Notu 9.

Pozvánku na akci zveřejnil Samsung na svém twitterovém účtu. Na minimalistické grafice můžeme vidět jak ikonické pero S Pen, tak optiku fotoaparátu, což souhlasí s hlavním zaměřením novinky. Nejen, že tradičně nebude chybět právě na dnešním trhu už celkem unikátní dotykové pero, ale Note 10 se také zaměří na pokročilé fotofunkce. Čočka fotoaparátu může také ale značit změnu v designu, průstřel displeje se má totiž přesunout na střed obrazovky.

Samsung Mobile (Twitter) @SamsungMobile VIDEO: Time to level up. Galaxy Unpacked on August 7, 2019. #SamsungEvent

Mnoho parametrů ohledně smartphonu Note 10 však unikla v minulých týdnech. Víme například, že se chystají hned dvě velikostní varianty, základní model doplní zvětšenina s přídomkem Plus. „Menší“ varianta bude mít Dynamic AMOLED displej velikosti 6,4 palce a zatímco u Plus verze obrazovka naroste do úhlopříčky 6,8 palce.



Srdcem obou verzí bude Snapdragon 855 nebo Exynos 9825, a to v závislosti na regionu. Lišit by se měla základní velikost vnitřní paměti, kdy se menší typ spokojí se 128 GB prostoru, verze Plus bude mít minimálně 256 GB a následovat by měla 512GB verze a varianta s pamětí 1 TB.

Úplně jasno není ohledně hlavního fotoaparátu. Dosud se neví, zda bude mít tři nebo čtyři objektivy a není vyloučeno, že Note 10 dostane jako první nový snímač z dílen Samsungu s pětinásobný optickým zoomem (více v článku: Samsung dohání Huawei. Začal s výrobou fotomodulu s pětinásobným zoomem). Mluví se také o vyšší kapacitě baterií a rychlém nabíjení.