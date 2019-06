Google radši ukázal svůj telefon. Záda budou vypadat jako u iPhonu XI

Letos se situace opakuje. Ovšem zatím neunikly snímky samotného chystaného Pixelu 4, ale pouze jeho rendery vytvořené podle výrobních schémat.

Google se proto raději rozhodl ukázat chystaný Pixel 4 pomocí oficiálního snímku. Strategie opět netradiční, premiéra nového smartphonu od Googlu se totiž očekává až v říjnu. Tedy za pět měsíců.



Oficiální snímek od Googlu i uniklé rendery ukazují podobné uspořádání fotoaparátu, jaké se očekává u iPhonu XI (11). Jeho rendery už unikly dříve. Čočky fotoaparátu tak budou ve čtverci na zádech v jeho levém rohu. Ovšem u iPhonu by měla být soustava fotoaparátů vystouplá. U nového Pixelu to vypadá, že bude plošší.

Chystaný iPhone by měl mít trojici fotoaparátů, u Pixelu 4 jsou vidět pouze dvě čočky. Vedle blesku je patrný ještě jeden malý bod. Otázkou je, k čemu bude sloužit.

Také není jasné, jak na tom budou jednotlivé verze. A to jak u nových Pixelů, tak i nových iPhonů. Pravděpodobně se budou počtem objektivů odlišovat.

V každém případě je to u pixelů změna. Google si u svých smartphonů dlouho vystačil s jedním fotoaparátem, který pomocí chytrého softwaru dokázal podobná kouzla jako vícenásobné fotoaparáty konkurence. Dvojice či trojice snímačů je pravděpodobně nutností pro kvalitní vícenásobný optický zoom a širokoúhlé záběry.

Dále oficiální snímek odhaluje to, co už známe z renderů. Na zádech telefonu chybí senzor otisků prstů. Buď bude integrován v displeji, nebo Google použije obdobnou technologii jako Apple pro bezpečný 3D sken obličeje. Chybět přitom má vykrojení displeje, místo toho má být nad displejem pruh pro obdobu technologie Face ID. To se bude týkat pouze většího Pixelu 4 XL.

Výbava je prozatím neznámá. Tvůrce uniklých neoficiálních renderů dává tušit, že stereoreproduktory se přestěhují z čela telefonu na jeho spodní hranu. Na rozdíl od levnějších modelů Pixel 3a bude stejně jako u loňské „trojky“ chybět audio konektor 3,5 milimetru.

Jistotou je přítomnost chystaného Androidu Q. Ten by měl přinést vylepšený Google Assistant. Přítomna má být i technologie Google Soli. Ta umožní pomocí drobného radaru ovládat smartphone gesty nad displejem. To se může hodit při položení telefonu na stůl.