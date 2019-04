Letošní topmodel od Samsungu teprve přijde. Možná bude bez tlačítek

Modelová řada Galaxy S sice má delší historii než Galaxy Note, přesto je to ale právě nový „zápisník“, kterým sezona Samsungu každoročně vrcholí.

Note obvykle vůči nejvyššímu Galaxy S bývá o něco větší, a jelikož hardwarové změny mezi těmito modely bývají minimální, zůstává hlavním tahákem řady Note dotykové pero.

Kdysi neodmyslitelný prvek, který nechyběl žádnému Pocket PC s Windows Mobile, totiž v minulých letech ze světa chytrých telefonů prakticky vymizel. Na živu ho prvek drží právě Galaxy Note.

Bude Note beztlačítkový?

Zatímco mezi Galaxy S8 a S9 byly, pomineme-li lepší hardware daným technologickým vývojem, změny opravdu minimální, mezi posledními dvěma generacemi jsou opravdu markantní. Galaxy S10 je skutečně přístroj špičkových parametrů i odlišného designu.

Podle jihokorejského deníku ETNews má podobný skok potkat i kolekci Note. Chystaná „desítka“ má totiž být zcela prostá jakýchkoli tlačítek. Ta by měla plně nahradit dotykové senzory, případě dotyková gesta.

Samsung by se tak částečně vydal cestou, na kterou vsadilo HTC u svých dosud posledních špičkových modelech U11 a U12/U12. Ta mají na dotek citlivý rám, jímž lze telefon částečně ovládat. O HTC ovšem základní tlačítka mají, chystaný Note by se tak v tomto směru mohl podobat spíše konceptu smartphonu Apex 2019 od čínského giganta Vivo (více v článku: Tento telefon nemá tlačítka ani konektory. Koupili byste si ho?).

Otázkou je, jak by se smartphone bez klasické regulace hlasitosti a vypínacího tlačítka ovládal.

Velký displej a foťák vypůjčený z Galaxy S10 5G

Kolekce S10 nečítá jen trojici běžných modelů. Čtvrtým je totiž ona 5G verze, která bude uvedena o něco později a jen na některých trzích. Takových, kde již tamní poskytovatelé pokrytí signálem páté generace nabízejí.

Tato nejvyšší verze má vůči S10+ ještě větší displej (6,7 vs. 6,4 palce) a lepší fotoaparát, kdy trojici objektivů doplňuje ToF senzor k prostorovému zmapování snímané scény pomocí až tří set tisíc bodů. To najde využití nejen u prvků rozšířené reality, ale také k aplikaci bokeh efektu.

Chystaný Note 10 by měl tento pokročilý fotomodul podle redakce serveru PhoneArena dostat do vínku také. Vzhledem k načasování, kdy nás od jeho představení dělí přibližně čtyři měsíce, však nelze vyloučit, že Samsung fotografickou sestavu ještě dále vylepší.

Důvod, proč by o tom jihokorejští inženýři měli přinejmenším přemýšlet, se jmenuje Huawei P30 Pro a byl představen tento týden v Paříži. Organizace DxOMark si jej ihned vzala do parády. Výsledkem podrobné analýzy fotografických schopností je sto dvanáct bodů a s tříbodovým náskokem před stájovým Mate 20 Pro, P20 Pro a Galaxy S10+ zasloužené první místo.

Co se týče displeje, Note měl vždy ze všech samsungů největší panel . Zpočátku s velkým náskokem, který se ale postupně stíral, a loni S9+ a Note 9 dělily pouhé dvě desetiny palce.

Aktuální spekulace Notu 10 připisují panel velikosti mezi 6,66 a 6,75 palci. Přikláníme se spíše k většímu rozměru. I kdyby byl v tomto případě displej „zápisníku“ vůči S10 5G o nicotných pět setin palce větší, papírově by onu nepsanou podmínku největšího panelu letošní generace splňoval.

A možnost nasazení ohebného displeje? To je podle nás až příliš divoká spekulace. Galaxy Fold je přeci jen tak trochu experimentálním zařízením, kterého Samsung rozhodně nemá v plánu vyrobit miliony kusů. Naproti tomu Notu 10 z linek za celý jeho životní cyklus vyjedou nepochybně desítky milionů.

Přijde i vylepšený procesor?

U Samsungu je zvykem, že je daná generace Notu vybavená procesorem, který si premiéru odehraje u řady Galaxy S.

Letos by ale mohla přijít změna. Spekuluje se totiž, že Note namísto současného nejvyššího procesoru Exynos 9820 dostane jeho vylepšenou verzi 9825.

Zatímco se verze 9820 vyrábí 8nm procesem a v tomto ohledu trochu ztrácí na konkurenční 7nm čipsety Apple A12, Snapdragon 855 a Kirin 980, varianta 9825 by měla rovněž mít 7nm tranzistory. Krom vyššího výkonu by se zvedla i energetická účinnost čipsetu a prodloužila se tak výdrž baterie.

Samsung nedávno představil obří a superrychlé paměťové moduly, a kde jinde by se taková součástka měla objevit než právě v letošním stájovém topmodelu? Nasazením této gigantické 12GB paměti spolu s inovovanou čipovou sadou by Note hardwarově kolekci S10 snadno předčil.

Uvedení v srpnu, jasno ale bude dříve

Stejně jako předchozí čtyři generace telefonu (Note 5, problematická „sedmička“, předloňská „osmička“ a aktuální Note 9), by měla být i nadcházející představena během srpna.

Jenže představa, že se Samsungu výbava Notu 10 podaří uhlídat do poslední chvíle, je úsměvná. Takové situace již prakticky nenastávají, očekáváme tedy, že kompletní specifikace s největší pravděpodobností uniknou přinejmenším několik týdnů před premiérou.

Co se týče předpokládané ceny, mezigeneračně „zápisník“ zřejmě podraží. Jestliže Galaxy S10+ stojí v USA rovný tisíc dolarů, pak by se dle současných odhadů mohla základní verze Notu 10 prodávat přibližně o sto dolarů dráž. U nás vyjde 128GB verze S10+ na necelých dvacet šest tisíc, Note se stejnou pamětí by tak mohl stát okolo dvaceti devíti tisíců korun.

K mání bude tradičně několik paměťových verzí a maximem dozajista zůstane terabytová varianta. Přidáním 512GB karty pak vznikne obří datové úložiště, kterým nedisponuje ani většina špičkových notebooků.