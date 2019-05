Výhodný Supersmarthphone Asus má otočný foťák a stojí 13 tisíc

Letošní květen bude na mobilní novinky nebývale bohatý a všechny mají vlastně jeden společný rys. Jsou to výtečně vybavené telefony, které jsou přitom dostupné za lákavou cenu. Sérii odstartoval Google se svými Pixely 3a, pokračovala značka OnePlus a jeho modely sedmičkové řady. Ve čtvrtek večer představil svou novinku Asus. Ještě čeká nový top model značky Honor, který se představí v pondělí.

Asus uspořádal světovou premiéru Zenfonu 6 ve slunné španělské Valencii, snad aby zdůraznil pohodovou atmosféru svého přístroje. Ten jde opět trochu jinou cestou než v případě předchozích generací špičkových modelů Zenfone.Ta v podobě typů 5 a 5z vsadila na dvojí výbavu, lákavou cenu a na svou dobu i velmi pokročilý fotoaparát. Teď Asus přichází jen s jedním modelem, který ovšem používá velmi zajímavá technická řešení.

Firma přitom neudělala podobnou chybu jako loni při uvedení pětkových typů. Ty ukázala už v Barceloně na veletrhu MWC na konci února, dostupnost ale „zdržovala“ až právě na květen a červen. Nadšení z barcelonských novinek tou dobou tak trochu opadlo. Teď si Asus nový Zenfone 6 pohlídal o chvíli déle, na druhé straně už je možné si novinku rovnou objednávat.

První přístroje by se tak již právě v těchto chvílích měly objevovat v oficiálním Asus e-shopu i u vybraných partnerů, k zákazníkům by pak první telefony měly doputovat zhruba 25. května. V Česku budou dostupné celkem čtyři varianty. Základní Zenfone 6 se 6 GB RAM a 64 GB vnitřní paměti stojí velmi lákavých 12 990 korun, čímž vlastně Asus vyrovnává superatraktivní cenu Xiaomi Mi 9. Provedení se 6 GB RAM a 128 GB vnitřní paměti stojí 14 490 korun, kombinace 8GB RAM a 256 GB uživatelské paměti vyjde na 15 990 korun.

Podle našich informací bude jako první dostupná verze v konfiguraci 6/128 v černé barvě, ostatní (včetně stříbrné barvy s přechodem do modré) se objeví s mírným odstupem.

Špičková výbava

Přitom zrovna kapacita paměti není nijak omezující: telefon je vybaven i slotem na karty microSD (navíc se není třeba dělit se SIM, sloty pro karty jsou samostatné), takže paměť může uživatel rozšiřovat libovolně.

Ale už v základu dostane zákazník skutečně špičkový výkon. Zenfone 6 dostal aktuální top mobilní procesor Qualcomm Snapdragon 855 a premiérově také firma zvolila cestu softwarové střídmosti. Zenfony kdysi začínaly v podobě, kdy byl telefon plný různého softwaru od Asusu, teď je tu ale prakticky zcela čistý Android, jen s vestavěnou Asus technickou podporou kdesi v menu. Vlastní je samozřejmě i aplikace fotoaparátu a pár drobností jako fotogalerie. Uživateli tu ale nic nepřekáží a telefon je krásně rychlý.

Odklon od zahlcení softwarem dovolil inženýrům Asusu soustředit se na jiné aspekty systému. Například Asus už teď v Androidu 9.0 nabídne tmavý režim, který bude jinak dostupný až s Androidem 10. I to by mohlo být jedno z lákadel novinky. Je tu také ovládání gesty, které může být buď po vzoru čistého Androidu na Pixelech (tedy gesta s malým home tlačítkem dole v liště), nebo čistě gesty podobně, jako to má Samsung (trojice tahů ze spodu obrazovky).

Displej bez rušivých prvků

Na čem si Asus hodně zakládá, je zcela čistý design čelní části telefonu. Stále se tu nekoná žádný úplně bezrámečkový design, ale rámečky jsou příjemně malé a displej nemá žádný výřez, průstřel či jiné „vykousnutí“. Přitom je typu IPS, což ukazuje, že někde přeci jen Asus ušetřit musel, a zároveň to jasně naznačuje, že se rozhodně nedočkáme revoluční kamery schované pod displejem.

IPS displej zároveň znamená, že tu nemůže být čtečka otisků pod displejem, namísto toho tu je tedy klasická čtečka na zádech přístroje. Rozlišení displeje je 2 340 x 1 080 pixelů, úhlopříčka je 6,4 palce, což znamená, že displej je veliký, ale telefon samotný není příliš přerostlý, rozměry jsou 159,1 x 75,44, tloušťka se pohybuje v rozmezí 8,4 - 9,1 mm, hmotnost je 190 gramů.

V ruce se Zenfone 6 drží docela dobře, konstrukce je dnes oblíbená kombinace kovu a skla. Vzadu je sklo směrem k rámu příjemně zaoblené, takže telefon dobře padne do dlaně. Design jako takový je elegantní, vpředu hezky čistý, vzadu podřízený fotoaparátu. Zenfone 6 asi není nejvíc sexy smartphone na trhu, zato ale působí nadčasovým dojmem.

Otázku čelního fotoaparátu ale u Asusu vyřešili elegantně, podobně jako Samsung u modelu Galaxy A80. Zenfone 6 má jednoduše jen dvojitý fotoaparát na zadní straně, jeho modul je ale výklopný, za pomoci elektromotorku se umí překlopit o 180 stupňů a zařídí tak i špičkové selfie snímky. Hlavní snímač má rozlišení 48 megapixelů a díky skládání pixelů pořizuje dvanáctimegapixelové snímky. Světelnost optiky je f/1.79, podle všeho chybí optická stabilizace obrazu. Druhý snímač je širokoúhlý s úhlem záběru 125 stupňů a rozlišením 13 megapixelů.

Mimochodem, telefon umí otočný modul elegantně využít třeba pro pořizování panoramat a při detekci pádu se automaticky „schová“ zpět. Tlačítkem hlasitosti lze v aplikaci fotoaparátu modulem libovolně otáčet, což umožní pohodlně fotografovat i v hodně zvláštních úhlech, aniž si uživatel musí vykroutit ruku. Tato flexibilita tak možná překoná i určité obavy o spolehlivost mechanismu, který ovšem Asus důkladně testoval. Vydržet má prý 100 000 otevření a zavření.

Dalším parametrem, kterým se Asus hodně chlubí, je baterie. Její kapacita je parádních 5 000 mAh, což je mezi top smartphony momentálně asi nejlepší hodnota. K tomu je tu rychlé dobíjení Qualcomm Qucik Charge 4.0, dobíjí se přes USB-C konektor, bezdrátové dobíjení chybí. Co se konektorů týče, zůstal tu i klasický 3,5mm jack. Asus slibuje, že na jedno nabití dá Zenfone 6 bez problémů dva dny provozu.

Povedený stroj

Novinku už jsme si mohli krátce v rámci představení vyzkoušet a musíme uznat, že za danou cenu je to hodně lákavý přístroj. Jsou tu ústupky třeba v rozlišení a technologii displeje, trochu „oldschool“ je také odemykání – čtečka je vzadu a odemykat telefon obličejem je kvůli výklopné kameře trochu krkolomné.

Tyto drobnosti jsou ale vyváženy vysokým výkonem, čistým Androidem i elegantním designem, to vše za velmi atraktivní cenu. Zenfone 6 se sice nevydává ve šlépějích OnePlus 7 Pro, ze kterého se stal skutečný špičkový model bez kompromisů. Asus zůstává oním „zabijákem“ s několka ústupky. Jsou ale natolik podružné, že v praxi vůbec nemusí vadit a za dané peníze toho přístroj uživateli nabídne opravdu hodně.