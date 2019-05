Skvělé foťáky pixelů od Googlu budou u novinek za poloviční cenu

Už klasické smartphony Pixel ukazují, jaká je síla softwaru od Googlu. Jsou to sice telefony s výkonným hardwarem, ale zdaleka nemají nejvýkonnější sestavu funkcí na trhu. Přesto jsou to v praxi jedny z nejlepších chytrých telefonů. Jednoduše proto, že jejich sladění se softwarem a využití v praxi nemají u konkurence obdoby.

Teď se Google pokouší zopakovat stejný přístup v mnohem nižší cenové kategorii. Nové telefony nejsou největším výstřelkem technologií, dokonce i design je konzervativní a nejde úplně ve stopách bezrámečkového módního trendu. Model Pixel 3a má procesor Snapdragon 670 a 5,6palcový displej, typ 3a XL dostal Snapdragon 710 a šestipalcový panel, v obou případech telefony mají 4 GB RAM.

Tato sestava dává telefonu dostatek výkonu pro všechny běžné aplikace. Zajímavější je, že nové levnější pixely nedělají kompromisy v některých důležitých detailech: displeje jsou AMOLED panely, je tu USB-C konektor a dokonce i 3,5mm jack, který u dražších Pixelů 3 chybí. Čtečka otisků prstů zůstává na zádech, je tu i na stisk citlivý rám, který umožňuje rychlou aktivaci Google Assistanta. Mezi ústupky můžeme počítat absenci bezdrátového dobíjení nebo dvojité čelní kamery.

Google se ovšem chlubí tím, že levnější modely dostaly v podstatě shodný fotoaparát, jaký mají Pixely 3 a 3 XL. Není na tom nic zvláštního, ani jejich foťák s jednou čočkou nepatří ke kdovíjakým výstřelkům moderní techniky a v době fotomobilů se čtyřmi nebo pěti čočkami možná působí zastarale. Jenže kvalita snímků, které Pixely produkují, je špičková a v samotném fotografování patří tyto modely na špičku trhu.

A totéž má platit i pro Pixely 3a a 3a XL. Stejný hardware (včetně optické stabilizace obrazu) a využití stejných inteligentních algoritmů mají znamenat špičkovou kvalitu snímků. Je tu i speciální noční režim Night Sight, který mají „dospělé“ pixely. Levnější modely tak zcela bez pochyby budou nejlepší fotomobily z hlediska poměru výkon/cena.

Co se ceny týče, ta u Pixelu 3a začíná na 399 dolarech, tedy v přepočtu asi

9 200 korun bez daně. S českou DPH je cena asi 11 150 korun, což je zajímavá částka. V USA je cena základního levnějšího Pixelu 3a v podstatě poloviční oproti tomu, co stojí základní špičkový Pixel 3. Ten je však teď často k dostání v různých akcích, takže rozdíl je o něco menší.

Můžeme si z toho udělat představu o české ceně: Pixel 3 se u nás prodává neoficiálně a původní cena je 25 990 korun, takže levnější novinka by se mohla dostat na částku asi 13 000 korun. Za telefon střední třídy se to zdá být vcelku dost, ale pixely mají opravdu mnoho předností. Za větší provedení Pixel 3a XL se připlácí 79 dolarů.

Zákazníci si mohou být jisti, že budou dostávat aktualizace na nejnovější Android po tři roky, i na levnějších pixelech nejspíš půjde otestovat aktuální betaverzi systému Android Q. Pixely také například dostávají jako první novou AR navigaci Google, která při chůzi zobrazuje navigační pokyny přímo v mapě.

Nechybí všechny vymoženosti Google Assistanta, neomezené úložiště pro fotky Google Photos (pro pixely v plném rozlišení), v Angličtině funguje třeba i funkce Call Screening. Pixely také letos dostanou jako jedny z prvních telefonů nový mód v rámci sady Digital Wellbeing, kterým bude Focus mode. Ten umlčí notifikace z vybraných aplikací ve chvíli, kdy se uživatel bude chtít soustředit.

Prodej novinek začíná již teď, a to na třinácti vybraných světových trzích. Jak jsme již zmínili, ten český mezi nimi chybí a asi bude chybět i nadále, takže nezbývá než čekat, až sem telefon doputuje neoficiálními distribučními kanály. To bude nejspíš chvíli trvat. Telefony jsou v prodeji v černé (Just black), bílé (Clearly white) a fialové (Purple-ish) barvě.