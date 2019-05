Ničitel super-smartphonů už není levný. Ale má nejlepší displej i foťák

Chytré telefony OnePlus se proslavily už na samotném počátku existence značky. Ta byla založena v roce 2014 s jednoduchou filosofií: nabídnout špičkově vybavený smartphone za cenu mnohem nižší než u top modelů většiny značek. Typ OnePlus One svou cenou vlastně šokoval, byla méně než poloviční oproti zavedeným značkám, přitom výbava měla jen minimum kompromisů.

Této filosofie se OnePlus drží dodnes, byť s drobnými změnami. Cena jeho modelů postupně roste, zároveň však ubývá množství kompromisů, které telefony v praxi dělají. A tak byly loňské typy OnePlus 6 a vylepšený 6T klasickými flagshipy, na které jsme zvyklí.

Letošní novinky v tomto trendu pokračují, ale zároveň představují pro OnePlus nový zásadní krok. Špičkové modely jsou dva (vlastně tři, ale o tom níže), poprvé tak sahá OnePlus ke strategii dvou top modelů – jednoho se špičkovým hardwarem, ale běžnější konstrukcí a ostatní výbavou, druhého s tím nejlepším, co je dnes vůbec možné. Firma novinky představila na velkolepé (a notně rozvleklé) akci v Londýně, zároveň se konala setkání v New Yorku a v indickém Bengalúru.

Opravdová špička

Tím nejlepším je právě nový typ OnePlus 7 Pro, který dostal podle očekávání mnoho technických novinek. Hardware v podobě procesoru Qualcomm Snapdragon 855 a 6 až 12 GB RAM je tu snad samozřejmostí, u OnePlus se soustředili na jiné detaily.

Nejvíc se chlubí displejem, který má úhlopříčku 6,67 palce, zahnutí po stranách a rozlišení 3 120 x 1 440 pixelů. OnePlus ho nazývá Fluid AMOLED, čímž chce zdůraznit, že panel podporuje obnovovací frekvenci 90 Hz, a tak by jakákoli změna obrazu na něm měla být daleko plynulejší než u konkurence. Displej je bez výřezu a téměř bezrámečkový, zabírá přes 93 % čelní plochy a podporuje technologii HDR10+. Design není očividně zcela symetrický, pod displejem zbývá trochu větší proužek než nad ním.

To mimo jiné znamená, že telefon nemá klasickou čelní kameru, ta se schovala do vysouvacího modulu, jehož speciálním trikem je, že se automaticky zasune, pokud telefon náhodou uživatel opustí. Kamera by měla být použitelná k odemykání obličejem (OnePlus se chlubí, že ji testoval na 300 000 vysunutí a zasunutí), ale pohodlnější bude asi čtečka otisků, která je integrována v displeji. Je prý větší než u předchůdce a s časem odemknutí 0,21 sekundy má být nejrychlejší ze všech čteček na trhu.

Z dalších superlativů slibuje OnePlus 7 Pro třeba rychlé úložiště standardu UFS 3.0, což má až o 71 % zrychlit přenos dat z telefonu. Baterie má kapacitu 4 000 mAh a díky Warp Charge 30 se umí za 20 minut nabít z nuly na 50 %. Telefonu nechybí ani kapalinové chlazení.

Velkým trumfem bude i fotoaparát. Ten je trojitý, hlavní snímač má rozlišení 48 megapixelů, používá technologii pixel binning, má stabilizaci a optiku se světelností f/1.6. Teleobjektiv nabízí trojnásobný zoom, rovněž má optickou stabilizaci, rozlišení je 8 megapixelů a světelnost f/2.4. Širokoúhlá kamera má úhel záběru 117°, rozlišení 16 megapixelů a světelnost f/2.2. OnePlus se chlubí tím, že foťák získal v testu organizace DxO Mark skóre 111 bodů, což ho řadí v podstatě na druhé místo za premianty Huawei P30 Pro a Samsung Galaxy S10 5G.

Kompromisy? Téměř nejsou. Špičkový model nemá bezdrátové dobíjení, chybí slot na paměťové karty nebo třeba FM rádio. Oficiálně tu není ani odolnost vůči vodě a prachu, ale to jen proto, že firma nechce platit za drahé certifikační zkoušky. Při samotné prezentaci tak Akis Evangelidis, viceprezident OnePlus ve Francii, prohlásil, že telefon je „voděodolný pro každodenní použití“.

5G varianta

Špičkový model OnePlus 7 Pro bude mít ještě samostatnou 5G variantu. Ta se alespoň podle doposud dostupných údajů nemá od běžné varianty vlastně nijak lišit, byť budou vnitřnosti telefonu trochu jinak uspořádány. Výbava ale zůstává zachována, to samé platí pro rozměry telefonu nebo vlastnosti jeho špičkového displeje či foťáku.

Verze s podporou 5G se nejspíš dostane na trh trochu později, její uvedení zatím ve větším plánuje operátor EE ve Velké Británii a také finský operátor Elisa.

Levnější alternativa

Kromě těchto modelů představila značka OnePlus ještě „obyčejnější“ typ 7. Ten vypadá na první pohled jako vylepšený loňský model 6T, některé designové detaily se ovšem přizpůsobily typu 7 Pro a je tu samozřejmě nový hardware v podobě Snapdragonu 855 a 6 nebo 8 GB RAM.

Displej novinky má úhlopříčku 6,41 palce, kapkovitý výřez a rozlišení 2 340 x 1 080 pixelů, nechybí čtečka otisků v displeji, baterie má kapacitu 3 700 mAh. To jsou shodné parametry s typem OnePlus 6T. I foťák je tu stejný, je to tedy vlastně hlavní senzor, který má model 7 Pro, jen s optikou o mírně horší světelnosti f/1.7. Druhý senzor je pětimegapixelový, ale je tu jen kvůli datům pro hloubku ostrosti. To ukazuje, že OnePlus 7 je vlastně jen mírně aktualizovaný typ 6T, který má hrát roli dostupnějšího modelu.

Slušné cenové rozpětí

Od tohoto faktu se odvíjí i ceny novinek. OnePlus 7 je po dlouhé době přístroj, u kterého cena oproti předchůdci neroste. Na eshopu, kde mohou nakupovat i čeští zákazníci, stál typ 6T v základní verzi se 6 GB RAM a 128 GB vnitřní paměti v době premiéry novinek 549 eur, tato cena platí i pro základní provedení OnePlus 7. Provedení s 8 GB RAM a 256 GB vnitřní paměti pak vyjde na 599 eur, což je dokonce méně, než kolik stojí stejně obdařený typ OnePlus 6T (629 eur).

V českých korunách to znamená ceny asi 14 200 korun za základní verzi a 15 500 korun za provedení s větší porcí paměti. V aktuální situaci na trhu to rozhodně nejsou špatné ceny, ale konkurence je daleko silnější než kdy předtím. Na novinku si navíc zákazníci budou muset chvíli počkat, oficiálně se začne prodávat někdy počátkem června.

To špičkové OnePlus 7 Pro startuje s prodejem příští týden, konkrétně 21. května, objednávat jde už od 15. května. A ceny budou tentokrát podstatně vyšší než doposud. Základ se 6 GB RAM a 128 GB vnitřní paměti stojí 709 eur, provedení s 8 GB RAM a 256 GB úložiště vyjde na 749 eur a varianta s 12 GB RAM a 256 GB vnitřní paměti stojí 819 eur. V řeči českých cen jsou to částky 18 300, 19 400 a asi 21 100 korun. I OnePlus se tak řadí k výrobcům, kde stojí vlajková loď i přes 20 tisíc.

Je však třeba podotknout, že OnePlus 7 Pro jde po krku těm nejlepším smartphonům světa s obřími displeji. Takový Huawei P30 Pro začíná na 22 499 korunách, Samsung Galaxy S10+ stojí v základním provedení (8 GB RAM, 128 paměť) 25 999 korun a iPhone XS Max začíná na částce 32 990 korun. S OnePlus tedy stále oproti těmto nadupaným smartphonům výrazně ušetříte, a přitom telefon nemá skutečně žádný ústupek ve výbavě. Tak daleko se zatím jiná agresivní konkurence (ze značek u nás dostupných hlavně Honor a Xiaomi) nevydala, takže OnePlus má v tomto ohledu zajímavou výhodu.