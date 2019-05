Doma to nezkoušejte. Otočná kamera odolala malému ničiteli

Asus Zenfone 6 je vysoce výkonný smartphone za výhodnou cenu, v tomto ohledu konkuruje těm nejatraktivnějším špičkovým modelům na trhu. Přesto má ale přístroj jednu zajímavější vlastnost. Otočný modul fotoaparátu.

Dává sice smartphonu netradiční možnosti a schopnosti (třeba automatická panoramata, skvělá selfie a podobně), ale budí trochu obavy o životnost řešení. I podle našich prvních dojmů nepůsobí celý mechanismus nejpevněji a i když se Asus chlubí, že je jeho těleso vytvořeno z materiálu LiquidMetal, nelze se ubránit pocitu, že by kamera mohla být zranitelná.

V tomto případě totiž nejde ani tak o křehkost těla sestavy, ale o onen otočný mechanismus, který využívá uvnitř celkem třináct různých ozubených kol a převodů. Z něj se občas ozývají trochu nezvyklé zvuky a při ovládání se kamera ne vždy pohybuje úplně plynule.

Jenže se zdá, že Asus to má podchycené a ono chování je vlastně možná vlastností konstrukce, která má něco vydržet. Firma to sice nedoporučuje, ale namísto ovládacích prvků telefonu se dá s kamerou zcela běžně hýbat i rukou a vlastně by jí to nemělo ublížit. Asus to ostatně dokazuje videem, v němž se Zenfone 6 dostal do rukou syn šéfa evropské mobilní pobočky Marcela Campose.

Mladý Campos skutečně ve videu mechanismus nešetří a očividně se velmi dobře baví. A zdá se, že vše přežil telefon ve zdraví. Kdo bude chtít, určitě otočnou kameru Zenfone 6 klidně utrhne, ale různé nečistoty či nešťastně umístěné předměty by neměly řešení Asusu poškodit. Alespoň pokud nebude telefon takové tortuře vystaven neustále.