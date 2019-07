Otočný foťák, parádní výkon a lákavá cena. Test Asus Zenfone 6

Ceny špičkových smartphonů v posledních letech výrazně narostly, a tak na trhu vznikl prostor pro modely, které mají velmi podobnou výbavu, minimum kompromisů, ale vznikají třeba v režii méně známých značek. Tyto modely se pak prodávají za mnohem výhodnější ceny než modely zavedených značek.

Ale i takoví výrobci postupně zdražují: důkazem je třeba nové špičkové OnePlus 7 Pro, které s cenou v přepočtu něco pod 18 000 korun už není kdovíjak levným kouskem, byť je mezi nejnadupanějšími telefony pořád velmi výhodnou koupí. Kdo chce ušetřit, musí u OnePlus sáhnout po typu OnePlus 7, který vyjde asi na 14 000 korun. Nebo po Xiaomi Mi9 za 13 tisíc.

Právě do tohoto klubu atraktivních výkonných smartphonů se letos přidává Asus Zenfone 6. Oproti konkurentům má ovšem dva trumfy: opravdu velkou baterii a také zajímavý výklopný fotoaparát. Ten sice kvalitou snímků trochu zaostává za absolutní špičkou, ale zase nabízí kreativnější možnosti, a navíc je to zároveň ten nejlepší selfie foťák na trhu.

Je to opravdu špičkový model?

Ano, Asus Zenfone 6 skutečně patří ke špičkovým smartphonům, i když ve výbavě dělá nějaké ty kompromisy. Tak třeba: displej má klasické od Full HD odvozeného rozlišení (2 340 x 1 080 pixelů) a je typu IPS, fotoaparát je „jen“ duální, čtečka otisků prstů na zádech a vnitřní paměť má v základním provedení kapacitu 64 GB. Z tohoto hlediska tedy nepůsobí Zenfone 6 jako hi-tech super-smartphone.

Plusy a mínusy Proč koupit? atraktivní a kreativní výklopný foťák

výborná cena

vysoký výkon

povedený displej

skvělá výdrž baterie

Proč nekoupit? kvalita snímků mírně zaostává za špičkou

obyčejnější zpracování Kdy? V prodeji Za kolik? od 12 990 Kč

Jenže pak jsou tu další jeho vlastnosti: například onen obří 6,4palcový displej nemá žádný výřez, výkroj ani průstřel, rámečky tu jsou, ale jsou příjemně malé. Zepředu vypadá Zenfone 6 opravdu ultramoderně. Pak je tu onen otočný mechanismus fotoaparátu, který najednou telefonu dodává punc neuvěřitelné technické hračky. A vše korunuje špičkový výkon: Asus používá Snapdragon 855 a v základu 6 GB RAM, i to stačí k tomu, aby se tento model zařadil k nejvýkonnějším smartphonům na trhu.

Líbí se vám?

Ano, design Zenfonu 6 určitě stojí za pozornost. Zepředu je neuvěřitelně čistý a ukazuje, jak budou opravdu vypadat „bezrámečkové“ telefony. Škoda jen mírně širšího pruhu ve spodní části pod displejem. Zezadu je to vcelku klasický smartphone, který nevyčnívá nijak z davu – především v námi testovaném černém provedení. K dispozici bude ještě provedení s přechodem od modré do stříbrné barvy, to je trochu výraznější.

Je obrovský?

Je, i není. Úhlopříčka displeje 6,4 palce je sama o sobě velká. Ale rozměry 159,1 x 75,4 x 9,2 mm nejsou kdovíjak přerostlé, i když musíme uznat, že je to pořádný kus telefonu. Obzvlášť tloušťka není nic minimalistického, ale to je daň za pořádnou baterii. Navíc to v ruce tolik nevadí, záda jsou směrem k bokům mírně zaoblená, takže to celé docela dobře padne do dlaně. Hmotnost 190 gramů je ale přeci jen docela výrazná, i když opět mezi velkými smartphony nijak neobvyklá.

Jak funguje?

Už slova o vysokém výkonu dávají tušit, že v praxi funguje Zenfone 6 výtečně. Je to rychlý telefon po všech stránkách, používá se opravdu příjemně. Asus tu dokázal hezky zkombinovat relativně čistý Android 9.0 Pie se svými vlastními zásahy. Tentokrát je tu opravdu minimum specifického softwaru od Asusu a výrobce se především soustředil na užitečné zásahy do systému. Takže je tu třeba možnost ovládání gesty, která jsou stejná, jako používají moderní modely od Samsungu – tahy zespodu obrazovky vlevo, uprostřed nebo vpravo supluje uživatel stiskem odpovídajících virtuálních tlačítek.

Gesta rychle přejdou do krve a umožní ještě efektněji ukázat ten velký displej telefonu a využít jej skutečně na maximum. Další příjemnou úpravou je tmavý režim, který si Asus připravil sám s předstihem, než ho nabídne nová verze Androidu na podzim. Samozřejmě to, že nejde o plně systémový tmavý režim znamená, že se do něj automaticky nepřepínají aplikace a že někdy prostě k dispozici není, ale i tak je to pozitivní krok. Tmavé je například pozadí po stažení notifikační lišty, v nastavení a v dalších systémových případech. Kdo nechce, samozřejmě tmavý režim používat nemusí.

Co ten výklopný fotoaparát?

Ten je jedním z největších lákadel modelu. Kdo se bojí o jeho trvanlivost, toho Asus ujišťuje, že byl výklopný mechanismus důkladně dlouhodobě testován a že přeci je něco vydrží. Z praxe zatím moc poznatků nemáme, ale za nás funguje mechanismus dobře. Třeba v případě požadavku na odemčení obličejem se vyklopí vcelku rychle, ale raději používáme čtečku. Při detekci pádu se mechanismus foťáku automaticky zaklopí, aby nepřišel k úhoně. Občas se z celého ústrojí mohou ozývat podivné zvuky, ale zatím vše funguje tak, jak má. A i když je toto potenciálně problematická oblast, pro zákazníky, kteří mění telefony sotva po skončení záruční lhůty, to nejspíš potíž nebude.

Díky výklopnému mechanismu mohl telefon dostat onen displej bez výřezu, není totiž třeba selfie foťák. Znamená to tedy, že selfie i hlavní fotoaparát tu jsou jedno a totéž, což je pro fanoušky autoportrétů opravdu dobrá zpráva. Kromě toho umožňuje libovolné nastavení vyklopení i některé kreativní módy fotografování. A přímo v aplikaci foťáku lze tuto vlastnost využít třeba pro focení panoramatických snímků nebo pro sledování subjektu při natáčení videa. Funguje to překvapivě dobře, byť jsou to podle nás vcelku okrajové funkce (panorama raději normálně fotíme s telefonem na výšku, tady je to automaticky na šířku).

Důležitější než samotná mechanika je ale kvalita fotografií. Ta je, řekněme, více než dostatečná. Ne, Zenfone 6 se tentokrát nežene za titulem nejlepšího fotomobilu, ale snímky jsou dobře kvalitní. Hlavní rozdíly oproti špičce jsou vidět u nočních snímků, kde Zenfone 6 trochu ztrácí na schopnostech vykreslit snad i to neviděné – na druhou stranu snímky z něj působí trochu realističtěji než dnešní umělou inteligencí vykreslené fotografie. Je to však otázka vkusu, a tomu, kdo chce fotografovat v noci, nedá Zenfone 6 takové možnosti jako někteří konkurenti.

To ostatně platí i pro kompletní rozsah. Hlavní snímač tu má rozlišení 48 megapixelů, ale standardně pořizuje snímky s dvanáctimegapixelovým rozlišením. Spojování pixelů tu umožňuje zlepšovat kvalitu a podle našich zkušeností tu opravdu nedává smysl fotit na plné rozlišení – inteligentní algoritmy ze čtyř pixelů vyberou jeden ideální a funguje to opravdu dobře. Světelnost optiky tu je f/1.8.

Druhá čočka je širokoúhlá a skrývá pod sebou snímač s rozlišením 13 megapixelů. Docela dobře se tu daří potlačovat typické soudkovité zkreslení, byť zbavit se ho zcela nedá. Ale v tomto případě si dovolíme tvrdit, že svou kvalitou jsou širokoúhlé snímky dokonce o něco blíže špičkové konkurenci než ty z toho hlavního foťáku. Kombinace širokoúhlého a normálního objektivu nám vyhovuje. Zoom pak nabídne Zenfone 6 v digitální podobě s tím, že zásoba pixelů umožňuje při fotografování s rozlišením 12 megapixelů vytvářet inteligentní výřezy, u kterých se detaily ztrácí pomaleji, než by bylo běžné. Tento zoom nefunguje sice třeba tak dobře jako digitální u Pixelu od Googlu nebo hybridní u modelů Huaweie a Honoru, ale opět je to vcelku použitelné řešení, pokud se držíte zhruba dvojnásobného přiblížení.

Jaká je výdrž baterie?

Opravdu parádní. Zatímco u nadupaných smartphonů dneška většinou musíme dobíjet každý den, a jen při klidnějších víkendech se nám daří vydržet dva dny na jedno nabití, u Zenfonu 6 se dvoudenní výdrž téměř stává normou. Je to díky baterii s kapacitou 5 000 mAh, což je ze všech špičkových modelů rozhodně nejvíce.

V praxi se to projevuje právě onou výbornou rezervou. I po opravdu extrémně náročném dni se telefon nabíječky nedožaduje a zbývá mu nějaká ta zásoba energie. V běžném provozu opravdu dva dny nemusí být problém a klidný prodloužený víkend také není utopie. To je parádní.

Vadí vám na něm něco?

Hledat na Zenfonu 6 nějaké zásadní nedostatky je vcelku obtížné. Z praktického hlediska je to totiž příjemně propracovaný telefon. Jde tak o drobnosti – jako třeba vysoko umístěné tlačítko Google Assistanta na pravém boku. Hvězdné nejsou ani reproduktory telefonu. Oproti luxusním soupeřům působí mírně obyčejnějším dojmem celkové zpracování – je vidět, že konstruktéři se soustředili na výklopný mechanismus. Ne, zbytek není odfláknutý, to rozhodně ne. Kovový rám a skleněná záda však k sobě nejsou slícovány tak precizně, jak to umí u svých top modelů třeba Samsung nebo Apple.

Jenže tato kritika je malicherná, když si uvědomíme rozdíl v ceně. A další praktické detaily hrají ve prospěch Asusu: dual SIM šuplík má ještě zvlášť slot na microSD karty (takže nevadí ani ona základní paměť 64 GB), nechybí ani klasický 3,5mm jack.

Mám si ho pořídit?

Pokud sháníte výkonný smartphone za výhodnou cenu, je Asus Zenfone 6 jedním z horkých kandidátů do vaší dlaně. Za 13 000 korun dostanete takto výkonný telefon jen u Xiaomi. Jeho Mi9 má o trochu kvalitnější fotoaparát, ale menší baterii, chybí mu jack a nemá slot na microSD karty. Rychlé dobíjení a bezdrátové nabíjení tyto hendikepy spasit nemusí.

Dalším kandidátem je rovněž v úvodu zmíněné OnePlus 7, které dělá i další ústupky: třeba duální foťák tu slouží jen k hrátkám s hloubkou ostrosti, a to je u flagshipu dnes asi trochu málo (jack a slot na karty mu chybí také). Na Honor 20 s trochu menším displejem stále čekáme, stejně jako na dražšího sourozence 20 Pro.

Takže Asus Zenfone 6 je za cenu 12 990 korun nakonec opravdu v nejvyšší třídě velkým lákadlem. Má vyváženou výbavu, uživatele neotravuje překombinovaným softwarem a je praktický. Kromě této základní verze si mohou uživatelé připlatit za varianty se 128 GB vnitřní paměti (14 490 korun) a provedení s 8 GB RAM a 256 GB vnitřní paměti (15 990 korun). Podle nás jsou to ale vcelku zbytečné příplatky, stačí k základní variantě za pár stovek časem přikoupit slušnou paměťovku.