Tři samsungy v závěsu, ale Mobilem roku 2023 je zase iPhone

Letošní ročník ankety Mobil roku byl již 26., v rámci moderní mobilní historie, tedy od nástupu moderních smartphonů se však ještě nestalo, aby anketu čtyři roky po sobě ovládla jedna značka. Několik hattricků tu již bylo, na střídačku od Applu a Samsungu, ale aktuální dominance Applu je výjimečná.

Jako Mobil roku 2023 čtenáři iDNES.cz vybrali iPhone 15 Pro/Pro Max, tedy aktuálně nejlepší přístroj od Applu. Druhý nejvyšší počet hlasů získal Samsung Galaxy S23 Ultra, tedy přímý konkurent vítězného přístroje. Třetí skončil v hlasování čtenářů Samsung Galaxy S23, tedy základní verze eskové řady. A čtvrtý v hlasování skončil Samsung Galaxy Z Flip 5, což je nejnovější véčko s ohebným displejem.

Pátý skončil základní iPhone 15, respektive verze Plus. Když k tomu přičteme sedmé místo Samsungu Galaxy A54, jasně nejlevnějšího telefonu na vrcholu žebříčku, tak je to vlastně výborný důkaz výrazné dominance Applu se Samsungem na českém trhu. Což vlastně platí v celé Evropě, jedinou značkou, která jim dokáže konkurovat, je Xiaomi. To v anketě bralo osmé, desáté a dvanácté místo. Nevýhodou Xiaomi je velmi široká paleta modelů a absence jednoho či dvou významných.

Nové smartphony vyhrávají: V rámci ankety Mobil roku 2023 hlasující soutěžili o tři atraktivní smartphony. Jejich výherci se stávají: Bedřich Schlaffer – Samsung Galaxy A54 8/256 GB

Oldřich Vorálek – Motorola G54 5G Power Edition 12/256 GB

David Mikač – Motorola G54 5G Power Edition 12/256 GB Gratulujeme.

Zajímavé jistě je, že čtenáři iDNES.cz velmi vysoko dostali nový Pixel 8 Pro. To je jistě velmi povedený přístroj, ale pixely se stále v Česku oficiálně neprodávají, stejně tak třeba v Polsku. Možná se to změní v příštím roce, alespoň takové spekulace kolují. Poměrně vysoko se v letošním ročníku ankety umístily i přístroje od Motoroly, konkrétně na devátém a jedenáctém místě. I to má svůj důvod, Motorole se na českém trhu daří, navíc má u levnějších modelů aktuálně asi nejlepší poměr výkonu a ceny.

Drobným překvapením z druhé poloviny žebříčku je pro nás výsledek Huaweie, který sice má na svém kontě i jedno historické prvenství (2018, Huawei Mate 20 Pro), ale to byla jiná doba. Dnes je Huawei pod embargem a telefony sice prodávat může, ale s takovými omezeními, že je jejich využitelnost mimo čínský trh velmi diskutabilní. Ale zřejmě má značka v Česku stále dost fanoušků.

Mobil roku 2023 absolutní pořadí Pořadí Přístroj 1. iPhone 15 Pro/Pro Max 2. Samsung Galaxy S23 Ultra 3. Samsung Galaxy S23 4. Samsung Galaxy Z Flip 5 5. iPhone 15/Plus 6. Pixel 8 Pro 7. Samsung Galaxy A54 8. Xiaomi 13T Pro 9. Motorola Edge 40 Pro 10. Xiaomi 13 Pro 11. Motorola Razr 40 Ultra 12. Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 13. Sony Xperia 1 V 14. Honor Magic 5 Pro 15. Huawei P60 Pro 16. OnePlus Nord 3 17. Vivo X90 Pro 18. Honor 90 19. Nothing Phone (2) 20. Oppo Find N2 Flip 21. Realme 11 Pro+

Kategorie hodnocené odbornou porotou

V rámci ankety tradičně vyhlašuje produkty roku 2023 i odborná porota složená z redaktorů Mobil.iDNES.cz a Technet.cz. Oproti minulým rokům jsme některé kategorie upravili, aby lépe reflektovaly vývoj mobilního trhu.

Mobil roku 2023, kategorie odborné poroty: Koupí roku je Motorola Moto G54 5G Power Edition

V kategorii Koupě roku jsme nemohli volit jinak než Motorolu Moto G54 5G Power Edition. Telefon se aktuálně prodává za 4 990 Kč. Původně stál víc, nová cena se objevila s akcí na Black Friday, ale už zůstala. A za tuto sumu nekoupíte jiný podobně vybavený přístroj ani náhodou. Ale to není to nejpodstatnější, Motorola Moto G54 5G Power Edition má vše podstatné a jako bonus třeba podporu eSIM, kterou oceníte na dovolené mimo EU, ale klidně ji můžete využít i pro svou domovskou SIM.

Mobil roku 2023, kategorie odborné poroty: Skládačkou roku je Motorola Razr 40

Skládací telefony s ohebným displejem jsou dnes už naprosto běžné. A vlastně nejsou už ani velmi drahé. Což dokazuje naše volba v kategorii Skládačka roku, kterou je Motorola Razr 40. Telefon aktuálně pořídíte pod 17 000 korun. Není to nejlepší véčko na trhu, ani nejde o to, že je nejlevnější. Důvodem je to, že Motorola chce skládačky nabídnout širokému spektru zákazníků a model Razr 40 je od počátku brán jako ekonomická varianta. Konkurence v tomto směru zatím aktivní není.

Mobil roku 2023, kategorie odborné poroty: Událostí roku je konec lightning portu u iPhonů a přechod na USB-C

V případě Události roku jsme nemohli volit jinak, vybrali jsme změnu konektoru u iPhonů. Opět ani ne tak proto, že je to v rámci iPhonů dost zásadní systémová změna, ale že se Evropské unii podařilo prosadit věc, a to na globální úrovni. Důvodem je sjednocení konektoru u menších výrobků spotřební elektroniky. Nechceme hodnotit, jestli je to dobré, nebo špatné, trend k tomu stejně směřoval a vlastně jen Apple byl jiný. Ale je to důkaz síly Evropské unie.

Mobil roku 2023, kategorie odborné poroty: Bestií roku je iPhone 15 Pro Max

V kategorii nejvýkonnějších přístrojů získal v hlasování odborné poroty titul Bestie roku iPhone 15 Pro Max. Vlastně to měl docela lehké, protože Samsung Galaxy S23 Ultra nám tentokrát nepřišel tak významný a mnoho telefonů orientovaných na výkon od čínských výrobců se v Evropě vůbec neprodává. iPhone je v tomto směru jistotou, což potvrzují i testy modelu 15 Pro Max.

Mobil roku 2023, kategorie odborné poroty: Vedlejším produktem roku je tablet Honor Pad 8

Poslední kategorií hodnocenou odbornou porotou je Vedlejší produkt roku. To je jak příslušenství, tak doplňky nebo jiná mobilní zařízení. My jsme zvolili tablet. Což není zrovna nějaká zásadní inovace, naopak. Jenže Honor Pad 8 je levný a hlavně je velký. Což je dnes podle nás ideální kombinace pro tablet. Přitom výkonově je naprosto dostačující. Na trhu jsou samozřejmě násobně lepší přístroje, ale také násobně dražší.

Kategorie hodnocené odbornou porotou Kategorie Vítězný produkt Koupě roku Motorola Moto G54 5G Power Edition Skládačka roku Motorola Razr 40 Událost roku Přechod iPhonů na USB-C Bestie roku iPhone 15 Pro Max Vedlejší produkt roku Honor Pad 8

Historičtí vítězové

A zde jsou vítězné smartphony z minulých ročníků ankety. V roce 2007 vyhrála Nokia N95, tedy zástupce starých smartphonů bez dotykového displeje. Následovaly tři vítězství Applu s iPhony 3G, 3GS a 4. Dominanci iPhonů narušil až Samsung s modelem Galaxy S II v roce 2011, v roce 2012 vyhrál jeho nástupce Galaxy S III a v roce 2013 hattrick dovršil Galaxy S4.

V roce 2014 zvítězil v hlasování čtenářů Mobil.iDNES.cz Apple iPhone 6. Další tři roky vítězil Samsung: v roce 2015 Samsung Galaxy S6 edge (edge+), následovalo vítězství Samsungu Galaxy S7 edge a v roce 2017 jste jako nejlepší smartphone roku zvolili Samsung Galaxy S8. Vítězem za rok 2018 byl Huawei Mate 20 Pro a v roce 2019 jste vybrali Samsung Galaxy Note 10. Od roku 2020 vítězí jen Apple: v roce 2020 vyhrál iPhone 12 Pro (Max), v roce 2021 prvenství Applu obhájil iPhone 13 Pro (Max) a loni vyhrál iPhone 14 Pro (Max).