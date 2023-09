Apple dnes představí nové iPhony. Přijdou o další ikonické prvky

Letošní klíčovou událost naplánoval Apple na úterý 12. září, uskuteční se tedy téměř o týden později než loni, kdy iPhony 14 či extrémní hodinky Watch Ultra představil ve středu 7. září. Akce se tradičně uskuteční v centrále společnosti, v Apple Parku v Cupertinu. Hlavními hvězdami budou iPhony, tentokrát s číselným přídomkem 15.

Apple by měl představit stejnou čtveřici modelů jako loni, tedy základní dvojici včetně většího modelu Plus a dvojici vrcholných modelů Pro a Pro Max. Stejně jako loni by se měly nového čipu (A17 Bionic) dočkat pouze vrcholné varianty, základní „patnáctky“ si osvojí čip loňských Pro variant, tedy A16 Bionic. S příchodem nové generace iPhony pravděpodobně přijdou hned o dva ikonické prvky.

Tím prvním je tradiční Lightning, tedy vlastní dobíjecí konektor Applu, jehož místo nově zastoupí univerzální USB-C. Tento konektor mimo jiné kvůli snaze snížit elektronický odpad vyžaduje u všech nově prodávaných zařízení Evropská unie, avšak až od konce roku 2024. Spekulace naznačují, že by však nutnost vzdát se vlastního konektoru měl Apple pojmout po svém a poněkud jej zkomplikovat.

Druhá změna se pak týká přepínání mezi vyzváněním a tichým módem. iPhony 15 mají totiž místo tradičního mechanického přepínače dostat nově běžné, multifunkční tlačítko. Obě tyto změny potvrdili výrobci ochranných pouzder vystavující na letošním berlínském veletrhu IFA.

Obměnou by měla u vrcholných modelů projít i sestava fotoaparátů, dočkat bychom se měli tenčích rámečků displeje či nového portfolia barev, z něhož by měla zmizet třeba i loňská novinka v podobě fialových odstínů.

Apple by měl na akci představit i devátou generaci hodinek Watch, dočkat bychom se mohli i druhé generace modelu Ultra určeného do extrémnějších podmínek. Na podzim tradičně Apple představuje také nové tablety, případně audio zařízení, jako jsou sluchátka a reproduktory. Všechny novinky budeme sledovat online, premiéra Applu začíná v 19:00 středoevropského letního času.