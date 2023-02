Drží se toho, co funguje. Test Samsungů Galaxy S23 a S23+

Samsung Galaxy S23 a Galaxy S23+

Už poněkolikáté se Samsung u prověřeného dua „základního a plusového“ top smartphonu řady Galaxy S drží stejného konceptů: dva špičkové smartphony, jeden menší a druhý větší, s tak akorát ambiciózní výbavou, aby se před ně ještě vešla varianta Ultra. Tento trend odstartovala dvojice modelů Galaxy S20/S20+, která se poprvé dělila o přízeň uživatelů s ještě o úroveň lépe vybaveným sourozencem.

Ani náhodou se však nedá říci, že by dvojice standardních modelů byla odsunuta stranou, právě naopak. Samsung si už před časem našel šablonu, která u zákazníků funguje. Je to dvojice špičkově vybavených telefonů s perfektními displeji, výkonem i fotoaparátem. Jeden je ovšem malý a vhodný pro příznivce kompaktnějších strojů, druhý zase dovede nabídnout hezky velký displej i baterii. Letos se „plusko“ navíc odlišuje i štědřejším datovým úložištěm. Jinak to jsou ovšem stále dvojčata s drtivou většinou parametrů ve shodě.

Jak velká je změna v designu?

Dvojice novinek je rozměrově prakticky shodná s předchozí generací, rozdíly v jednotlivých dimenzích jsou buď v řádu desetin milimetru nebo vůbec žádné. Malý Galaxy S23 má rozměry 146,3 × 70,9 × 7,6 mm, jeho větší sourozenec pak 157,8 × 76,2 × 7,6 mm. Dokonce i hmotnosti jsou stejné s loňskými modely, malý má 168 gramů, velký pak 196 gramů.

Telefony mají plochá záda i displej, boky jsou pak lehce zaoblené, každopádně ostřejších hran si užijete až až, tedy pokud hned telefon neobléknete do krytu (což doporučujeme). Displej i záda kryje tvrzené krycí sklo Gorilla Glass Victus 2, tedy aktuálně vůbec to nejtvrdší, které tento výrobce má k dispozici. I tak bychom však s telefony moc neházeli o zem. Boky jsou kovové s lesklou úpravou, záda mají naštěstí matnou texturu. Otisky prstů a šmouhy sice nekryje úplně dokonale, stále je to však mnohonásobně lepší než lesklý povrch.

Hlavní designová novinka společná pro oba modely je opuštění stylu s vyvýšeným modulem pro fotoaparáty. Místo toho se dvojice S23 a S23+ přiblížila svému dražšímu sourozenci, modelu Galaxy S23 Ultra. Už jeho loňský předchůdce (Galaxy S22 Ultra) vyskládal jednotlivé fotoaparáty vedle sebe, přičemž každý nad povrch zad vyčníval zvlášť. To tak nyní dělají úplně všechny špičkové samsungy, jde v principu o krok designového sjednocení celé řady.

Subjektivně se nám tento designový vývoj líbí, záda telefonů jsou zase o něco více minimalistická. Na druhou stranu je to pořád jen docela drobná úprava a v rukou vám letošní novinky prostě budou i tak hodně připomínat jejich předchůdce. Samsung jinak zachoval to, co od jeho prémiových telefonů už delší dobu očekáváme, tedy stupeň krytí IP68 proti vniknutí prachu a vody.

Samostatně ještě stojí za zmínku hlavně model Galaxy S23, který si oblíbí především příznivci kompaktních smartphonů. Je fajn vědět, že výrobci pořád nezanevřeli na trochu menší mobily a byť se najdou ještě menší kousky, tak Galaxy S23 bude dobrým společníkem pro ty, kteří nechtějí nosit v kapse přerostlou plácačku. Galaxy S23+ naopak představuje takový standard v oblasti smartphonů, od kterých spousta uživatelů očekává dostatečně velkou plochu obrazovky pro hraní her nebo sledování videí.