Hozená rukavice všem soupeřům. Test iPhonu 15 Pro Max

Tak jako má svá specifika konkurenční Android, má je i ekosystém Applu. Kdo se s nimi ale sžije, ten může novému nejlepšímu iPhonu, modelu 15 Pro Max, vytýkat máloco. V praxi překvapí, o kolik je v porovnání s předchůdcem, modelem 14 Pro Max, novinka vlastně jiná, i když to tak na papíře možná nevypadá. Jenže zdánlivé drobnosti jako titanové tělo, tlačítko na boku, nový konektor, vylepšený fotoaparát a další drobnosti znamenají pozoruhodný posun vpřed.

Když k tomu připočteme fakt, že letošní iPhony jsou v Česku levnější, než byly v době svého uvedení loňské novinky, máme tu jeden z nejzajímavějších špičkových modelů Applu za poslední roky. Ne, nemusí se trefit do vkusu a potřeb každého, ale nás skutečně iPhone 15 Pro Max oslovil.

Čím nás oslovil nejvíc?

Ze změn a novinek se těžko dá vypíchnout jedna věc, jednotlivosti totiž vytvářejí celkový obrázek, který teprve ukazuje sílu celého telefonu. Ale pokud bychom měli vybrat jednu věc, tak je to asi titanové tělo, které je novinkou modelů 15 Pro a Pro Max. Změna materiálu má celou řadu různých souvislostí, které dovedou překvapit.

Tak především, díky titanu je velký a špičkový iPhone vlastně příjemně lehký: 221 gramů je o 19 gramů méně než u předchůdce a zároveň to je o 20 gramů víc než u iPhonu 15 Plus se stejnou úhlopříčkou displeje, ale podstatně „odlehčenou“ výbavou. Stávající Google Pixel 7 Pro je o 9 gramů lehčí, Samsung Galaxy S23 Ultra zase o 13 gramů těžší. Zatímco iPhone 14 Pro Max patřil k nejtěžším smartphonům své kategorie, novinka se hmotností posunula do obvyklých mezí. Není to přitom tak, že by telefon působil nepatřičně lehce, pořád v ruce působí bytelným a solidním dojmem, což je v dané kategorii pro mnohé uživatele také důležité.

Plusy a minusy Proč koupit? Fantastické zpracování

Dobře padne do ruky

Vyladěný software

Skvělý displej

Parádní fotoaparát

Univerzální USB-C Proč nekoupit? Vyšší cena

Otazníky ohledně výkonu a výdrže

USB-C vyžaduje nové příslušenství Kdy? V prodeji Za kolik? Od 29 990 Kč (iPhone 15 Pro, Pro Max od 35 990 Kč)

S titanem se také pojí drobné zmenšení těla. To přitom není na úkor velikosti displeje, takže Apple skutečně zmenšoval pouze rámečky. Rozměry nového velkého špičkového iPhonu jsou 159,9 x 76,7 x 8,3 mm, loňský model 14 Pro Max má míry 160,7 x 77,6 x 7,9 mm. Opět se může zdát, že devět desetin milimetru není nic zásadního, ale v ruce to spolu s novým zaoblením hran rámu znamená skutečně velký rozdíl. Nový iPhone 15 Pro Max padne do ruky daleko lépe než předchozí generace, příjemněji se drží. A působí propracovaněji a luxusněji. To, že telefon postrádá ostré hrany, se projeví zejména při držení v ruce po delší dobu, zrovna tak je z dlouhodobého hlediska příjemná ona nižší hmotnost.

Jistě, většina telefonů zamíří do pouzdra a s ním rozměry trochu narostou, ale opět platí, že iPhone 15 Pro Max v pouzdře se drží v ruce o trochu příjemněji než předchůdce. Kdo bude telefon náhodou používat bez pouzdra, jistě ocení trochu hřejivější povahu titanu, tento kov nepůsobí tak chladně jako ocel a to jak na dotyk, tak na pohled. Z pohledového hlediska se o to zasloužila i nová broušená povrchová úprava namísto lesklého provedení rámu.

Broušení je trochu nutnost, protože titan má i určitá negativa, která se snaží povrchová úprava skrýt. A negativa případně skryje i pouzdro. Titan je totiž skvělý z hlediska poměru pevnosti a hmotnosti, nicméně je měkčí než ocel a proto se snáze poškrábe. To platí i pro rám nových špičkových iPhonů, ten nemá žádnou speciální povrchovou úpravu, která by odolnost zvyšovala (jak to mívají třeba některé luxusní náramkové hodinky). Právě broušení se snaží případné škrábance trochu lépe skrýt.

S vlastnostmi materiálu také souvisí to, že se titan více upatlává – mastné otisky prstů jsou na něm výrazně vidět a trochu hůře se čistí než u oceli. I u námi velmi krátce používaného telefonu je vidět, jak třeba oblast kolem tlačítek, kam prsty nedosáhnou, zůstává mastnotou z prstů nedotčena, zatímco o kousek vedle je telefon ohmataný. Tím může v závislosti na konkrétní barevné variantě i docela viditelně změnit barvu, po setření otisků se ale vše vrátí do normálu. My testujeme provedení Natural Titanium, kde není efekt díky obecně tlumenému podání barvy přírodního titanu tak dramatický.

Celkově není případná „proměnlivost“ iPhonu 15 Pro a Pro Max nic zásadního, ale někomu může vadit. Pak je řešením pouzdro. Celkově ale titanový rám považujeme za velmi dobrý krok a jsme zvědavi, jak na to zareaguje konkurence. Ne, že by v minulosti telefony s titanovým tělem neexistovaly, ale nezanechaly v historii mobilních telefonů výraznější stopu. Apple by teď mohl nastartovat trend. Záda přístroje jsou také matná a prakticky se neupatlávají.

Mimochodem, nové tělo s mírně menšími rozměry a upravenými tvary znamená, že k letošním špičkovým iPhonům zcela jistě potřebujete i nové příslušenství: pouzdra starších modelů na těle novinek sedět nebudou. Naopak různé MagSafe doplňky, které se přichytí jen na záda přístroje, samozřejmě funkční zůstávají.

Ale není to jen o titanu?

Ne, rozhodně ne. Titan ale výrazně pomáhá k tomu, že se letošní nejnadupanější iPhone používá příjemněji než předchůdce. Další změny už jsou drobnější, ale mají také významný vliv na celkový pozitivní obraz novinky. Jednou z těchto novinek je nové tlačítko na levém boku nad tlačítky pro změnu hlasitosti. To dostaly právě jen letošní modely Pro a nahrazuje tradiční přepínač vyzvánění, který mají iPhony už od první generace.

Apple se v tomto případě tak trochu inspiroval u konkurence, která různá multifunkční tlačítka sem tam nabízí už roky. Česky novince říká Tlačítko Akce a v základu funguje stejně, jako onen přepínač hlasitosti. Jen namísto posunutí přepínače je potřeba tlačítko stisknout a chvilinku přidržet, pak se zapne tichý profil. Pouhé rychlé stisknutí tlačítka ukáže v prostoru Dynamic Islandu informaci, jaký profil je právě aktivní.

Tlačítku jde ale v nastavení přiřadit i jiná akce. Stiskem může zapínat třeba režim soustředění, fotoaparát, svítilnu, hlasový záznam, lupu, funkce zpřístupnění, nebo také zkratky Siri. To tedy znamená, že lze vlastně tlačítku přiřadit úplně libovolnou funkci a klidně i velmi složitou akci nebo rutinu, stačí si k tomu vytvořit patřičnou zkratku. Tlačítko také může být neaktivní a nemusí mít žádnou funkci.

Upřímně, konkurence mívá taková tlačítka „vychytanější“, umožňují totiž přiřadit třeba funkce na dvojitý stisk nebo dlouhé podržení, to tady nejde. Na druhou stranu možnost využití zkratek posouvá funkčnost oproti některým konkurentům o trochu dál. Každopádně kdo tesknil, že zmizí přepínač, vlastně důvod k nářkům nemá. A ten, kdo přepínač stejně nechával v jedné poloze, má teď další drobnou možnost, jak se svým iPhonem pracovat efektivněji. Apple ale mohl zajít dál. A to platí třeba i pro vypínací tlačítko na druhé straně: i když na iPhonu 15 Pro Max skvěle funguje odemykání obličejem Face ID, klidně sem mohl Apple po letech vrátit čtečku otisků a učinit tlačítko univerzálnější. A také by mohlo spouštět jinou akci než jen Siri (nebo klasické hlasové vyhledávání) na delší podržení.

Naprosto parádní je samotný displej iPhonu 15 Pro Max, byť zůstává v podstatě stejný jako loni, včetně maximálního jasu až 2 000 nitů a obnovovací frekvence až 120 Hz. Systém iOS 17 je tak na telefonu naprosto plynulý, podílí se na tom samozřejmě také skvělé odladění telefonu a nový výkonný čip Apple A17 Pro vyráběný 3nm procesem. Výkon telefonu je nekompromisní, zaměříme se na něj detailněji ještě později. Ale absolutní čísla v benchmarcích nejsou v tomto ohledu důležitá, iPhony dlouhodobě vedou v odladění a plynulosti, novinka v tomto ohledu nastavuje měřítka.

V kombinaci s těmito faktory, Dynamic Islandem a třeba always-on funkcí patří rozhodně panel iPhonu 15 Pro Max k tomu nejlepšímu a nejlépe funkčnímu na trhu. Ještě se trochu dotkneme výkonu telefonu: čip A17 Pro je v současnosti rozhodně to nejvýkonnější a třeba hardwarová podpora Ray Tracingu dává nové možnosti z hlediska grafiky her a plynulosti hraní, je to ale něco, co si uživatelé naplno užijí až časem, až se objeví patřičné tituly. Podle prvních zkušeností to ovšem vypadá, že výkon čipu A17 Pro nebude zas tak dramaticky vyšší než předchůdce a navíc může mít výkon negativní vliv na výdrž baterie.

Jak je to s baterií? A je k něčemu USB-C?

Výdrž zatím také nemůžeme úplně hodnotit, nicméně rozhodně se zdá být dobrá. Jestli je lepší, nebo horší než u loňského modelu, to budeme teprve podrobněji zkoumat. Každopádně nový čip může být při extrémních výkonech žravější než předchůdce. Na druhou stranu zrovna loňský iPhone 14 Pro Max patřil k rekordmanům ve výdrži baterie obecně, takže když novinka v tomto ohledu trochu poleví, nebude to žádná tragédie. V našem běžném používání, kdy první dny telefon intenzivně zkoumáme, instalujeme aplikace a neustále prohlížíme různé detaily v systému, se zdá být výdrž výborná. Dva dny na jedno nabití rozhodně nebudou v běžném režimu problém. Novinka má i přes mírně menší tělo o něco málo větší kapacitu baterie než předchůdce, nově tu je 4 422 mAh oproti loňským 4 323. Rozdíl je to ale jen drobný a v celkové výdrž bude mít menší vliv než efektivita procesoru.

Co se nabíjení týče, je tu právě velká novinka v podobě USB-C konektoru. Pro modely podporují USB 3.0, což pomáhá rychlejším datovým přenosům, ale na samotné nabíjení to vliv nemá. Mimochodem, USB-C kabel dodávaný v balení ony rychlé datové přenosy neumí, k tomu je potřeba koupit nový kabel jako příslušenství. Rychlost kopírování dat přes dodávaný kabel není nijak závratná, 1 GB fotek jsme z telefonu do počítače přes tento kabel nahrávali asi minutu, přes náhodný no-name USB-C kabel to bylo v podstatě stejné. Konkurence to zvládá i rychleji. Rychlé datové přenosy pak znamenají, že lze z telefonu nahrávat natáčené video rovnou na externí úložiště – ale u telefonu za tuto cenu bychom čekali, že to půjde se standardním dodávaným kabelem a že nebude muset uživatel shánět jiný.

Příjemnou drobností ale je, že namísto kabelu v plastové „bužírce“ je teď kabel dodávaný s telefonem oplétaný, působí trvanlivěji než dříve a také je příjemnější při používání. Apple stále inzeruje schopnost telefonu nabít se na 50 % za 30 minut, což není žádná rekordní hodnota (mělo by jít o výkon 27 W). Nechybí bezdrátové dobíjení standardem Qi o výkonu 7,5 W, MagSafe kompatibilní bezdrátová nabíječka dovede telefon nabíjet výkonem 15 W.

Kdo má spoustu příslušenství ke starším iPhonům s lightning konektorem, asi ze změny konektoru nadšený nebude, jinak jde ale podle nás o pozitivní krok, byť mohl Apple být trochu štědřejší a zajít o něco dál. Nabíjení iPhonu kdekoli ale bude snazší. Škoda je třeba i to, že nový konektor neumožňuje po připojení telefonu k externímu displeji přepnout zobrazení do nějaké desktopovější podoby, jako to umí třeba Samsung s jeho DeX řešením.

A co ten foťák, je to posun?

Fotoaparát je opět o něco lepší než u předchůdce. A u modelu 15 Pro Max je to ještě výraznější. Zatímco typ 15 Pro s menším displejem má totiž stejný trojnásobný optický zoom jako loni, model 15 Pro Max má pětinásobné optické přiblížení. Tím Apple dohání řadu konkurentů, kteří poskytují lepší schopnosti zoomu, je ale škoda, že tak dělá jen u jednoho ze dvou svých špičkových modelů. Ano, trojnásobný zoom bude často stačit, ale onen pětinásobný je prostě lepší.

Snímky pořízené hlavním fotoaparátem

Zvlášť když Apple teď hodně u svých nových modelů propaguje dvojnásobné přiblížení, které je čistě softwarové. Jako loni totiž telefony používají čip s rozlišením 48 megapixelů, a jen využitím střední části pixelů telefon snadno docílí dvojnásobného přiblížení. Sice se tím připraví o možnost pixely skládat, na druhou stranu stále může přístroj používat další „kouzla“ výpočetní fotografie, třeba v podobě vícenásobné expozice a skládání těchto snímků. Dvojnásobné přiblížení z hlavní kamery je tak velmi dobré. A trojnásobný zoom oproti tomu vlastně o moc víc nenabídne, vždyť jeho fyzické rozlišení je 12 megapixelů, tedy tolik, kolik iPhone zvládne v dvojnásobném přiblížení pomocí softwaru.

Rozsah fotoaparátu v noci, ve dne a ve dne v interiéru (široký, 1x, 2x a 5x)

Proto teleobjektiv u modelu Pro Max opravdu vítáme, je to kýžený posun vpřed. Snímky jsou opět dvanáctimegapixelové, oproti třeba konkurenčnímu Pixelu 7 Pro působí trochu tmavším dojmem, ale mají vyšší kontrast a nejsou tedy tak „vyžehlené“, působí malinko přirozenějším dojmem. A možná v nich vidíme i trochu víc detailů. Na druhou stranu Pixel dostane nástupce doslova za několik týdnů a bude zajímavé pozorovat, kam se posune tato konkurence.

Ukázka focení v běžném a makro režimu. U běžných snímků se projevuje hloubka ostrosti, v makro režimu je scéna ostřejší.

Krok kupředu udělal Apple i u hlavního foťáku: tady teď standardně telefon pořizuje snímky v rozlišení 24 namísto 12 megapixelů, ale v nastavení se i to dá změnit. Apple ale 24 megapixelů prosazuje, 12 nepřináší větší výhodu třeba ve schopnosti skládat pixely, jde spíš o úsporu místa. Oněch 24 megapixelů přináší oproti předchůdci více detailů a přitom žádné ústupky, takže je to vlastně logická volba.

Často ale foťák stejně fotí na 12 megapixelů: třeba při nočním režimu, nebo v makro režimu, který využívá širokoúhlý foťák s fyzickým rozlišením 12 megapixelů. Noční snímky jsou opět špičkové, jen právě širokoúhlý fotoaparát potřebuje trochu více světla a to platí i pro zoom. Pětinásobné přiblížení je v noci trochu obtížné udržet z ruky, ale to platí i pro konkurenci. V makro režimu se dá focenému objektu přiblížit opravdu detailně.

Ukázka makro snímků

Opět platí, že je iPhone 15 Pro Max mistrem v konzistenci, snímky ze všech objektivů mají ve výsledku velmi podobné barevné podání a celkový nádech, to často konkurence zanedbává. U konkurence má ale často uživatel více kontroly nad detailními parametry focení: to u iPhonu je k tomu potřeba pořídit některou z (obvykle placených) aplikací třetích stran. Ty navíc nejspíš nebudou na schopnosti iPhonu 15 Pro Max ještě připraveny, vývojáři je budou muset aktualizovat.

Stejná scéna v interiéru v noci s umělým osvětlením, ve tmě s bleskem a ve tmě bez blesku

Každopádně foťák je celkově fantastický. Skvělý je i při natáčení videa, ve kterém patří Apple dlouhodobě na mobilním poli k šampionům a iPhone 15 Pro Max v tomto rozhodně pokračuje.

Ještě něco stojí za pozornost?

Novinka vylepšuje i další drobnosti. Je tu třeba lepší podpora bezdrátových sítí. A nemluvíme o „obyčejném“ 5G, ale spíš o lepší podpoře wi-fi (tady je podporován standard Wi-Fi 6E, který umožňuje i rychlejší fungování funkce Air Drop pro bezdrátový přenos dat mezi zařízeními), vylepšena je i podpora standardu UltraWide Band (UWB), díky které je třeba snazší vyhledávání zašantročeného telefonu pomocí Apple Watch. Snáze se takto můžete hledat třeba i s přáteli v davu.

Pozor ale na jeden detail, který může souviset s aktuální horší dostupností telefonu: jako loni ani letos nemají modely prodávané na některých trzích (především domácí USA) podporu fyzických SIM. U nás prodávané kusy (a tedy i námi testované provedení) šuplíček na SIM mají, ale u přístrojů pořízených od překupníka z druhého konce světa může chybět. Pak se musí uživatel spolehnout pouze na eSIM.

Z pokročilých funkcí iPhonu u nás stále nejsou k dispozici satelitní služby, u kterých přitom Apple o něco rozšířil funkčnost. Naopak třeba detekce havárie a automatické tísňové volání už k dispozici jsou.

Mám si ho pořídit?

Náš názor je, že iPhone 15 Pro Max je oproti předchozí generaci vítaným upgradem. Možná je to trochu tak, jak jsme psali v recenzi ohebného Samsungu Galaxy Z Fold 5: takový měl být přístroj už loni. Nicméně třeba nový materiál a výkonnější hardware, který dává další možnosti rozvoje schopností telefonu do budoucna (zejména v herním odvětví) jsou samy o sobě zajímavými vylepšeními. Ne, nejsou to vylepšení pro každého, a proto také platí, že zdaleka ne každý uživatel předchozí generace iPhonů musí toužit po upgradu. Ale uživatelé starších přístrojů tu získají skutečně hodně nového.

Ceny novinek jsou přitom vlastně „konkurenceschopné“. Standardní typ Pro začíná na částce 29 990 korun a to hodnotíme velmi dobře. Příplatek za provedení Pro Max je ovšem přeci jen trochu velký, provedení vyjde minimálně na 35 990 korun. Důvod je ale jednoduchý. Zatímco iPhone 15 Pro si může uživatel pořídit se 128 GB vnitřní paměti, u typu 15 Pro Max je standardem 256 GB, takže se připlácí nejen za lepší zoom foťáku a větší displej, ale také právě za úložiště. Přitom 256 GB považujeme za ideální minimum pro telefon této třídy. Menší iPhone 15 Pro s tímto úložištěm stojí 32 990 korun.

Uživatelé mohou připlácet i za větší úložiště. Cena námi testované varianty s 1 TB paměti je pak trochu extrémní, činí 47 990 korun. Konkurentů s takovou porcí je ale (v Evropě) minimum a tak si Apple může dovolit takovou cenu nasadit. Na druhou stranu Samsung Galaxy S23 Ultra s 1 TB paměti je přesně o 10 000 korun levnější. A to už je velký rozdíl. Přitom u nižších paměťových variant není rozdíl tak dramatický, S23 Ultra s 256 GB paměti stojí oficiálně 30 490 korun.

I další prémioví konkurenti jsou levnější: Pixel 7 Pro lze u nás pořídit už asi za 20 000 korun, ale brzy přijde nástupce, ten bude dražší. Jenže rozhodně ne tak drahý jako iPhone. Sony Xperia 1 V, jeden z mála dalších skutečně prémiových top smartphonů, pak stojí s 256 GB paměti 33 990 korun. Každý z těchto soupeřů má nějaké výhody a nevýhody. Ale zdá se nám, že Apple letos své špičkové modely vyladil tak, že skutečně jen těžko hledáme zásadní nedostatky. Konkurence tak má boj opět o něco těžší.