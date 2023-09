Získejte zdarma nejlepší iPhone 15 od Apple, který bude dnes představen

Společnost Apple tradičně na podzim představuje nové řady svých telefonů iPhone. Nejinak tomu bude i tentokrát. Apple konference začíná dnes od 19 hodin a na iDNES.cz můžete sledovat konferenci online.

Očekává se představení levnějších modelů iPhone 15 a iPhone 15 Pro, které by měly mít USB-C porty pro nabíjení. Vyšší řady telefonů by měly nést názvy iPhone 15 Pro a iPhone 15 Pro Max. Ty by měly přinést zásadnější změny oproti poslední verzi telefonu od Apple.

Makety iPhonů 15 na stánku Njord by Elements s novými kryty

iPhone 15 Pro a Pro Max by měly nabídnout rychlejší nabíjení, titanový rám a nový čip A17 Bionic vyrobený pomocí 3nm procesu. Pokud tomu tak skutečně bude, půjde o první čip od Apple vyrobený touto technologií. iPhone 15 Pro Max by měl mít také nejlepší fotoaparát ze všech letošních modelů, s možností pětinásobného až šestinásobného optického zoomu.

