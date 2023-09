Ceny nových iPhonů 15 startují od 24 tisíc, vrcholný model má tělo z titanu

Kulatiny to sice nejsou, ale patnáct je pořád celkem jubilejní číslo. Apple si to plně uvědomil a přichystal si tak čtveřici nových iPhonů, které se sice nesnaží obrátit svět smartphonů naruby, ale zároveň mají opravdu hodně menších či větších vylepšení, které by mohly přilákat spoustu lidí uvažujících o obměně svého zastarávajícího iPhonu. A možná i pár přeběhlíků od androidu…

Premiéra se odehrála tradičně ve velkém stylu v centrále společnosti, tedy v Apple Park v kalifornském Cupertinu. Firma vedle košatých slibů, co se ekologie a uhlíkové neutrality týče, v tradiční zářijové konferenci moc nehýřila produktovou rozmanitostí. Odhalila tedy pouze to, co se čekalo: nové chytré hodinky a smartphony. Co je nového u hodinek Apple Watch se dočtete v samostatném textu. Teď si pojďme prohlédnout nové iPhony.

Novinky jsou podle očekávání čtyři. Ačkoliv se divoce spekulovalo o tom, že Apple letos obmění strukturu jmen, nestalo se. Letošní sestava iPhonů je stejná jako loni: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro a iPhone 15 Pro Max. První jmenovaná dvojice je opět levnější a čítá standardní a zvětšený model. Pro varianty pak následují ten samý princip standardního a velkého modelu, který u Pro iPhonů známe již od doby, co se Pro modely takto začaly označovat.

Lightning je mrtvý, ať žije USB-C

Už během loňského roku se mluvilo o tom, že iPhony budou muset vyměnit dosavadní lightning za univerzální konektor USB-C kvůli nařízení Evropské unie, které v členských státech zavádí jednotnou nabíječku. Apple sice toto nařízení dlouho kritizoval, nakonec mu nezbylo nic jiného, než se podvolit. Firma mimochodem už na konektor USB-C přešla u počítačů Mac, mnoha iPadů a příslušenství.

Apple iPhone 15

Pro iPhony je to velká změna. Poslední obměna konektoru se odehrála v roce 2012, kdy Apple upustil od širokého 30pinového portu a u iPhonu 5 poprvé použil lightning. A využíval ho až do loňského roku. Deset let jsme tak řešili, že „nabíječka pro iPhone“ je něco speciálního, jenže od letoška už vám nabíjecí kabel půjčí i známí, kteří používají Android.

Apple se na konferenci za tuto novinku nicméně nestyděl a hrdě poukazoval na to, že nyní stejným kabelem nabijete jak nové iPhony, tak i pouzdro s bezdrátovými sluchátky a nebo přenosný počítač Macbook.

Pilulka pro každého Applistu

Zájemci o standardní varianty iPhonů se rozhodně mají na co těšit. Koncept této série zůstal oproti loňsku v principu nezměněný, pořád je tu iPhone 15 s 6,1palcovým displejem a iPhone 15 Plus s 6,7palcovou obrazovkou, ovšem novinky si všimnete okamžitě. Displej už nemá zastaralý výřez, Apple sjednotil design napříč celou řadou a nově tu najdete pilulkovitý průstřel známý jako Dynamic Island. Majitelé loňských modelů 14 Pro a 14 Pro Max už s ním rok žijí, pro levnější modely je to však novinka.

Nové funkce u Dynamic Island zahrnují například sledování dvou procesů naráz, třeba skóre zápasu a za jak dlouho přijede kurýr s jídlem. A displeje obou novinek jsou navíc jasnější, dosahují hodnoty až 2 000 nitů. Bohužel, levnějším modelům i nadále zůstala zapovězena technologie ProMotion, tedy 120Hz obnovovací frekvence displeje. U iPhonů 15 a 15 Plus si stále neužijete tak plynulý pohyb obrazu, jako u dražších modelů, jelikož i nadále podporují maximálně standardní 60Hz obnovovací frekvenci.

Konstrukce novinek je beze změny, stále tu jsou skleněná záda (tentokrát s matným povrchem) a ploché boky z broušeného hliníku. Hrany jsou nicméně tentokrát o poznání oblejší. Na svém místě zůstal i přepínač pro aktivaci tichého režimu, což ovšem levnější iPhony odlišuje od série Pro, která jej vyměnila za multifunkční tlačítko (viz níže). Modely 15 a 15 Plus se budou prodávat v pěti barevných variantách: žluté, růžové, modré, zelené a černé.

Trend, který už loni zájemce o levnější modely nepotěšil, bohužel pokračuje. Zatímco ten aktuálně nejlepší čip je vyhrazený pro dražší dvojici telefonů, iPhony 15 a 15 Plus se budou muset spokojit s loňským procesorem Apple A16 Bionic. Poznáte to v praxi? Nejspíš ne. Ale i tak je to kompromis, který by ještě před pár lety působil u těchto prémiových smartphonů nepatřičně.

Hardware všech nových iPhonů však alespoň Apple vylepšil o nový čip U2, který se stará o technologii Ultra-wideband (UWB) neboli širokopásmová bezdrátová komunikace s krátkým rozsahem. Ten se projeví především na schopnosti telefon ještě lépe a přesněji lokalizovat pomocí služby Find My.

Novinkou je také i využití strojového učení k potlačení okolního hluku při hlasových hovorech. Apple rovněž rozšířil funkčnost satelitního připojení pro nouzové hovory a dokonce i asistenci při porouchání vozidla, pokud se dostanete do nesnází mimo dosah mobilního signálu. Tato funkce je vyhrazena zatím pro Spojené státy.

Další zásadní změnou u levnější dvojice iPhonů je pak nový hlavní senzor fotoaparátu. Na zádech jsou sice pořád jen dva, jeden se standardním a druhý s širokým úhlem záběru, ovšem nyní se vám bude o trochu lépe zoomovat. To proto, že se do iPhonů 15 a 15 Plus dostal opticky stabilizovaný 48Mpix senzor se světelností f/1,6. Ano, i tuto novinku si užívají od loňského roku majitelé jednoho z modelů ze série Pro.

Tento senzor umí digitálním ořezem dvojnásobně přiblížit obraz v rozlišení 12 Mpix. Snímač jinak spojuje čtyři sousední pixely do jednoho, aby docílil vyšší citlivosti na světlo. Širokoúhlý fotoaparát u rozlišení 12 Mpix zůstává nadále. Nahrávání videa zůstává v maximálním rozlišení 4K při 60 snímcích za sekundu.

Apple také slibuje, že zatímco iPhone 15 si zachoval svou dosavadní celodenní výdrž baterie, varianta iPhone 15 Plus nabídne ještě delší výdrž na jedno nabití. Jak to ovšem bývá zvykem, na konkrétní kapacitu baterie si budeme muset počkat, až telefony někdo rozebere a prozkoumá, Apple kapacitu obvykle neuvádí.

Pro Max utíká menšímu Pro

Po designové stránce si u verzí Pro a Pro Max budete moci povšimnout hned několika změn. Sice ne u velikostí displejů, které jsou opět 6,1 (iPhone 15 Pro) a 6,7 (iPhone 15 Pro Max) palce, ovšem na pohled se možná i přesto budou novinky zdát o něco větší. To proto, že Apple ještě zeštíhlil rámečky okolo displeje s pomocí nové výrobní technologie.

Rámečky okolo displeje plynule přechází v kovové boky, u kterých si také nové iPhony řady Pro polepšily. Už zde není hliník, nýbrž prémiovější titan. Zařízení je díky tomu nepatrně lehčí, odolnější proti poškození a také i efektivnější v odvodu tepla. Povrch je matný, takže se zřejmě bude i méně špinit. Záda jsou i tentokrát pokryta matným tvrzeným sklem. iPhony 15 Pro a 15 Pro Max bude Apple prodávat ve stříbrné, šedé, modré a černé barevné variantě.

Fyzická změna je u Pro variant ještě jedna. Přepínač tichého režimu je pryč a místo něj tu je nové multifunkční tlačítko Action button. Přepínač se dvěma pozicemi přitom nikdy ve výbavě od počátků iPhonu v roce 2007 nechyběl. Tlačítko však naštěstí plní tuto roli (s rozšířenou haptickou odezvou) a zároveň i spoustu dalších. Nastavit jej totiž můžete i třeba na zapnutí režimu soustředění, rozsvícení svítilny, zapnutí fotoaparátu a dalších funkcí.

Apple tuto dvojici novinek vybavil tím nejlepším, co má po hardwarové stránce k dispozici, tedy čipem Apple A17 Pro. Firma tak vypustila označení Bionic. využívající nový 3nm výrobní proces. Procesor má 6 jader se zvýšeným výkonem, dále je zde 16jádrový neural engine čip pro strojové učení.

Zcela nový je také grafický procesor s 6 jádry a nabídne až 20% nárůst výkonu například při hraní her. Čip dokonce podporuje i technologii ray tracing na hardwarové úrovni, tedy sledování pohybu a odrazu světla v graficky renderovaných prostředích. Apple telefony označuje jako vůbec nejlepší na hraní her. Na telefonech tak už dokonce spustíte hry dosud určené pro herní konzole, jako například Resident Evil 4 a nebo Assassin’s Creed Mirage.

Na zádech nových iPhonů 15 Pro a 15 Pro Max najdete opět trojici fotoaparátů, ovšem pozor. Apple totiž začal dělat rozdíly mezi menším Pro a větším Pro Max. Ty přitom doposud spočívaly pouze ve velikosti baterie, nově se však k tomu přidává i teleobjektiv. Ten u menšího iPhonu 15 Pro zůstává se schopností trojnásobně přiblížit obraz, ovšem model iPhone 15 Pro Max díky periskopu docílíte až pětinásobného optického přiblížení. Oba telefoto objektivy jsou stále opticky stabilizované.

Zbývající senzory zadních fotoaparátů jsou už beze změny, i nadále je zde 12Mpix širokoúhlý senzor (světelnost f/2,2) který zastupuje také makrofotoaparát a opticky stabilizovaný 48Mpix hlavní snímač (světelnost f/1,78). Ten stejně jako loni nabízí přirozenější dvojnásobný zoom digitálním ořezem snímače. Nabídne také i pořizování snímků v rozlišení 12 nebo 24 Mpix spojením sousedních pixelů s vyšší citlivostí na světlo.

Nahrávání videa formátu ProRes je nyní podporováno až v rozlišení 4K při 60 snímcích za sekundu. Novinkou je nahrávání 3D videa, které pak můžete využít při prohlížení v brýlích Vision Pro.

Cena a dostupnost

Jak to už bývá zvykem, na nové iPhony nebudete muset dlouho čekat. Předobjednávky firma spustí tento pátek (15. září) a v obchodech se pak objeví o týden později, v pátek 22. září.

Apple až na nejlepší variantu nenavýšil základní paměťové verze. Základní iPhone 15 začíná na ceně 23 990 korun za 128GB variantu. iPhone 15 Plus seženete za 26 990 korun rovněž se 128 GB místa pro data. Nový iPhone 15 Pro má také základní 128GB verzi a stojí 29 990 korun. Lepší paměť (256 GB) najdete v základní verzi pouze u modelu iPhone 15 Pro Max, ten vás vyjde na 35 990 korun.