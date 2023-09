Obdivné výkřiky už nejsou v módě. Jak si Apple pozval diváky a pak je utajil

Do covidu pořádal Apple představení živě s publikem. Američané takové akce umí, takže to bylo atraktivní a obdivné vzdechy publika dokázaly konferenci pořádně okořenit. Případně nefanoušky Applu i rozesmát. Někdy se pak dostalo i na zajímavé momenty, jako byl týpek s šálou. Covid to změnil, během pandemie nebylo možné dělat akce s publikem a Apple použil předtočená videa.

Od loňska už sice Apple zase vybrané novináře a partnery do své centrály – sálu Steva Jobse – zve, ale do světa posílá opět jen předtočená videa. Má je krásná, střídá různé lokace v San Francisku a okolí (centrála Applu je kousek pod San Franciskem). Vše je pečlivě připravené, dobře natočené a odsýpá to. Jenže tomu chybí živý element.

Diváci v centrále společnosti viděli stejná videa, vystoupil tam i šéf Applu Tim Cook, ale diváci ve světě to neviděli. Je to škoda a přesný důvod, proč Apple zvolil tuto strategii, neznáme. Konkurence samozřejmě také na premiérách využívá předtočená videa, ale nechybí živá prezentace. Samsung tak postupoval jak začátkem roku při premiéře modelů řady S v San Francisku, tak u skládacích novinek v létě v jihokorejském Soulu.

Novinkám se věnujeme v samostatných článcích, v podstatě se potvrdily všechny predikované a očekávané novinky. Z prezentace však vyplynul jeden důležitý trend a tou je ekologie, speciálně karbonová neutralita. Na ekologii výrobci mobilů myslí už delší dobu. V čele s Apple následovaný Samsungem odebrali z balení nabíječky a tím zmenšili balení. Všeobecně se rozmohlo používání recyklovaných materiálů, mnohé krabičky od mobilů jsou dnes z recyklovaného a nelakovaného kartónu.

Apple v tomto směru jde však ještě dál a chce být do roku 2030 uhlíkově neutrální. Namátkou, Apple skoncoval s kůží, nenajdete ji ani na řemíncích hodinek, tedy těch přímo od Applu nebo od certifikovaných výrobců příslušenství. Naopak se rozšiřuje nabídka řemínků z recyklovaných materiálů. iPhone 15 Pro (Max) má titanové tělo, ale použitý titan je z 95 procent recyklovaný. Z balení zařízení má už příští rok zmizet plast.

To jsou však jen drobnosti. Apple už má uhlíkově neutrální kanceláře, používá jen elektřinu z obnovitelných zdrojů, ve videu byly vidět louky v Kalifornii poseté solárními panely. Planetu Apple šetří i tím, že výrobky neposílá letadly ale využívá lodní dopravu. Otázkou je, do jaké míry, protože při lodní dopravě musí na jednotlivých trzích držet poměrně velké zásoby.

V neposlední ekologické řadě Apple přistoupil na podmínky Evropské unie a nadělil iPhonům konektor USB-C, což se propírá už minimálně poslední rok. Pro zákazníky to není vlastně špatná zpráva, uvidíme, jestli v tom nebude nějaká kulišárna, o kterých se také spekulovalo. Apple přejde postupně výhradně na tento typ konektoru.

Celkově platí že novinky Applu jsou atraktivní a jelikož jsou letošní ceny nižší, tak vlastně nejsou ani nějak předražené. Adekvátní konkurence stojí prakticky stejně, akorát u ní existují i levnější či mnohem levnější alternativy. Jenže Apple se tradičně do nižších tříd nehrne. Nemá k tomu důvod. Jeho zákazníci chtějí to nejlepší a mnohé pokusy o levnější alternativy se nesetkaly s úspěchem.