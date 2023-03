To by nebyl Apple, aby to neudělal po svém. Přechod na nový konektor ztíží

Jeden nabíjecí konektor pro všechna přenosná zařízení. Taková byla už před víc než deseti lety vize Evropské unie, s myšlenkou jednotné nabíječky přišla totiž již v roce 2009. Finální podobu však nabrala až loni v říjnu, podle již platného nařízení musí být v EU prodávané mobilní telefony, tablety, digitální fotoaparáty a další přenosná zařízení vybavena nabíjecím portem USB-C nejpozději do roku 2024. Výjimkou jsou notebooky, na které se tato povinnost rozšíří na jaře 2026.

Pro mnohé výrobce se až na pár výjimek nic nemění, například v případě androidích smartphonů je „céčkové“ USB již prakticky standardem. Přejít na nový nabíjecí konektor však musí i Apple, který snahu Evropské unie dlouhodobě kritizoval. Chce-li dál prodávat své přístroje v Evropě, musí legislativě vyhovět.

Marketingový ředitel Applu Greg Joswiak už loni v říjnu informoval, že firma na USB-C konektor přejde. Vybaven by jím mohl být již nadcházející iPhone 15, což naznačují i různé úniky. Jenže se také ukázalo, že si to Apple udělá tak nějak po svém. Možná tak činí na truc EU. Každopádně uživatele to nepotěší.

Podle známého analytika Ming-Chi Kua chce totiž Apple omezit kabely, které budou moct uživatelé se standardizovaným portem používat. Respektive si „vyčlení“ kabely, které půjdou s iPhonem používat naplno. Kuo totiž podle portálu 9To5Mac uvedl, že rychlejší nabíjení iPhonu 15 bude možné pouze při použití certifikovaného kabelu. Není to poprvé, co se o něčem takovém mluví.

Zpráva, že standardní USB-C konektor iPhonu 15 a v balení dodávaný nabíjecí kabel Apple vybaví po vzoru svého lightningu autentizačním čipem, se objevila již v únoru na čínské sociální síti Weibo. Ze strany Applu má jít o snahu omezit příslušenství, které bude možné s iPhony používat. A to možná z důvodu minimalizace rizika poškození telefonu.

Mimo to Kuo očekává, že s nástupem USB-C vzroste kvůli certifikaci poptávka po kompatibilních certifikovaných nabíjecích adaptérech. Řada uživatelů se totiž poté, co Apple v roce 2020 přestal do balení přidávat adaptér, vrátilo ke starým nabíječkám včetně kabelu. Ty však s nástupem nového standardu již nebude možné použít.

Na trhu sice existuje řada USB-C nabíječek třetích stran, nicméně proces certifikace společnosti Apple může funkčnost jakéhokoli necertifikovaného produktu snížit. To znamená, že bez správného adaptéru nebude možné telefon nabíjet plným výkonem. Platit to bude i v případě, kdy bude chtít uživatel použít s certifikovanou nabíječkou jakýkoli USB-C kabel, který bude mít po ruce.

Kuo už dříve uvedl, že vrcholná dvojice 15 Pro a 15 Pro Max (hovoří se i o novém pojmenování Ultra) bude opatřena portem podporujícím USB 3.2, zatímco nižší modely (15 a 15 Plus) se musí smířit s pomalejším standardem USB 2.0.

Kuem zmiňované omezení v případě USB-C portu u iPhonů může být ovšem jen „přechodným“ obdobím. Dlouhodobě se totiž spekuluje o zcela bezdrátových zařízeních, tedy iPhonech bez jediného fyzického portu, v jejichž případě se nabíjení i přenos dat řeší výhradně bezdrátově. Je však otázka, nakolik jsou na takový krok připraveni uživatelé. Prozatím se budou muset smířit s tím, že při výběru vhodného nabíjecího USB-C kabelu bude třeba zajímat se o to, zda je daný kabel plně kompatibilní s iPhonem.