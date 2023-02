Samsung představuje své top modely. Změny a inovace jsou ku prospěchu věci

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Hosté z celého světa si po třech letech přišli prohlédnout představení nových samsungů řady Galaxy S. Covidová pandemie velké premiéry stáhla na internet v podobě předtočených videí. Pro výrobce to bylo jistě levnější řešení, ale bez zpětné vazby. Navíc internetové prezentace umí málokdo, takže to mnohdy byla nezáživná nuda. A to se týká všech značek, nikoliv jen Samsungu. Samsung modely Galaxy S představoval v San Francisku poslední léta před pandemií, zároveň zde konané premiéry předsunul blíž k začátku roku. To aby telefony měly co nejdelší životní cyklus ve svém modelovém roce. V případě řady Galaxy S tak poslední roky platí, že číslo řady odpovídá roku, kdy byla představená. Ale třeba u levnější řady Galaxy A to neplatí.

Premiéry v Americe nejsou pro Samsung samoúčelné. Před pandemií zde ukazoval i skládačky flip a fold a dříve také modely Note. V Americe je Samsung dvojkou za Applem a dohromady mají oba výrobci naprosto dominantní podíl na tamním trhu. V Evropě to částečně platí také, ale přeci jen tam musí počítat s čínskou konkurencí. To v USA je třetí Motorola (dnes sice pod čínským Lenovem, ale tradičně americká značka) a dál v podstatě nic. Čtvrté místo drží OnePlus s podílem okolo procenta a už to je docela zanedbatelný tržní podíl.

Řada Galaxy S je pro Samsung tradičně nejdůležitější. Zmíněné skládací modely Galaxy Fold a Galaxy Flip se sice také prodávají dobře a v tomto segmentu nemá Samsung konkurenci, ale prodeje klasických modelů Galaxy S jsou zatím výrazně vyšší. A je na nich stále slušná marže. S ohledem na celosvětovou inflaci však i Samsung musel zdražit. V korunách je to zhruba o 1 500 Kč oproti loňské řadě Galaxy S22, ovšem s tím, že u dražších modelů Galaxy S23+ a Galaxy S23 Ultra zmizela základní paměťová varianta 128 GB, takže za vyšší cenu dostane zákazník i více paměti. Navíc je zde předprodejová akce. Ale to vše podrobně přineseme v samostatném článku. Nyní jen telegraficky, základní ceny jsou 23 499, 29 999 a 34 999 Kč. Nutno dodat, že zdražují všechny značky a když ne, tak osekají výbavu.

Pozitivní určitě je, že Samsung zachoval rozvržení celé řady. Tedy se základním a na dnešní dobu příjemně kompaktním modelem Galaxy S23, s jeho zvětšenou variatou Galaxy S23+ a top modelem Galaxy S 23 Ultra. Ten už má výbavu docela odlišnou, první dvojice se liší velikostí displeje a celého těla, jinak velkou baterií, rychlostí nabíjení a paměťovými variantami. S rozdílnými velikostmi dokáže Samsung vyhovět širokému spektru zákazníků a ani u základního modelu nedává nikterak ošizený přístroj.

Řada Galaxy S je vlastně docela konzervativní, ale v tom nejlepším slova smyslu. Zákazník zhruba tuší co dostane, že si bude moci vybrat velikost a nemusí řešit ani designové výstřelky. Loni se modely Galaxy S22/S22+ a Galaxy S22 Ultra odlišovaly. Tentokrát mají základní design všechny přístroje stejný a zhruba navazující na loňský Galaxy S22 Ultra. Tedy bez zvýrazněného modulu fotoaparátu, kdy jednotlivé objektivy vystupují z těla telefonu. Pro letošek to bude základní designový jazyk značky, podobně budou a už vypadají i levnější modely řady Galaxy A. Podle nás je letošní design povedený, ale opět, je docela konzervativní. Model Ultra má opět hranatější tělo a je od zbylých dvou modelů docela snadno rozeznatelný. Zpracování je perfektní, použité materiály ty nejlepší.

Přední a zadní kryty jsou ze skla, a to konkrétně z aktuálně nejodolnějšího skla Gorilla Glass Victus 2. Je to jeho první aplikace v nějakém telefonu. Základní barvy jsou u všech modelů stejné: černá, krémová či bílá, růžová a zelená. Jsou v matném provedení a v případě růžové a zelené v tlumených odstínech. Na vybrané trhy, což se českého netýká, se dostanou i jiné barvy.

Pro evropské zákazníky je podstatnou novinkou procesor. Doposud Samsung používal dva druhy procesorů. Aktuálně nejlepší Qualcomm Snapdragon a pro Evropu a některé další trhy pak vlastní vrcholný čip Exynos. To už však neplatí, letos žádný nový exynos Samsung nepředstavil a novinky po celém světě dostanou jediný procesor, a to aktuálně nejvýkonnější Snapdragon 8 Gen 2. Navíc v nových Galaxy S23 bude mírně přetaktovaný, tedy s ještě vyšším výkonem. V případě operační paměti je minimum 8 GB, u verze Ultra pak i varianty s 12 GB. Základní Galaxy S23 má 128 až 512 GB uživatelského místa, Galaxy S23+ jen druhé dvě možnosti a u modelu Ultra bude na výběr 256 a 512 GB nebo dokonce 1 TB paměti.

Displeje mají v vzestupném pořadí 6,1, 6,6 a 6,8 palce. Model Galaxy S23 Ultra si zachovává vysoké rozlišení QHD+, zbylé dva modely mají FHD+. Ve všech případech Samsung použil panely Dynamic AMOLED 2X s variabilní obnovovací frekvencí. U modelu Ultra v rozsahu 1 až 120 Hz, u zbylých dvou 48 až 120 Hz.

Fotoaparát na první pohled nedoznal mezigeneračně zásadních změn. Samsungy Galaxy S23 a Galaxy S23+ mají tři snímače: hlavní, širokoúhlý a teleobjektiv. První a poslední jsou opticky stabilizované. Model Ultra má teleobjektivy dva s trojnásobným a desetinásobným přiblížením. Hlavní pak má rozlišení 200 Mpix a je to první použití nového čipu Isocell HP2. V běžném režimu snímač spojuje 16 pielů, ale je zde i profesionální režim a fotit lze i na plné rozlišení 200 Mpix. Vylepšená je dvojitá optická stabilizace a výrobce vyzdvihuje především noční fotografie. To vyzkoušíme po premiéře s finálními vzorky.

Větší jsou baterie. Základní Galaxy S23 má článek s kapacitou 3 900 mAh, větší model má kapacitu baterie 4 700 mAh a model Ultra pak rovných 5 000 mAh. Základní model má 25W nabíječku, zbývající dva pak 45W. Samozřejmostí je i rychlé bezdrátové nabíjení u všech třech novinek.

Novinky se začnou prodávat 17. února, do té doby běží předprodej s bonusy. Podrobnosti najdete v podrobném představení jednotlivých modelů, které bude následovat. Podrobně rozebereme i ceny novinek a také další zajímavosti.