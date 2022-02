Sledujte představení nové špičkové řady S22 i dalších novinek od Samsungu

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Jak už je u novinek Samsungu tradicí, do premiéry se výrobci mnoho tajemství udržet nepodařilo. Z mnoha úniků známe jak podobu nových modelů S22, tak jejich výbavu. To však neznamená, že premiéra bude jen formalitou. Výrobce slibuje několik překvapení, o kterých se sice také ví, ale detaily zatím známé nejsou.

Především to bude nový procesor Exynos 2200. Ten sice už Samsung představil, ale zatím bez některých detailů. Čip má být výjimečný především grafickou jednotkou Xclipse 920, která využívá technologii RDNA 2 od AMD. Grafický výkon nových samsungů by tak měl být skvělý. Exynos 2200 by měly mít všechny modely S22 prodávané v Evropě, americké verze mají dostat tradičně procesor Qualcomm, konkrétně Snapdragon 8 gen 1.

Další významnou novinkou je pozice vrcholné verze S22 Ultra. Ta sice bude navazovat na předchozí modely Ultra, ale tentokrát by ji měl Samsung od zbytku řady výrazněji odlišit. Důvod je prostý: Samsung zrušil kdysi velmi oblíbené modely Note a právě S22 Ultra by měl být jejich ideovým nástupcem. Funkčně je nahradí, ale bude to zástupce řady S.

Mezigeneračně nelze očekávat zásadní změny ani po stránce designu, ani pokud jde o výbavu. Výrazně by se neměly lišit ani ceny – základní verze by měla stát přibližně 22 000 korun, vrcholná varianta Ultra pak okolo 37 000 korun. V rámci předprodeje lze očekávat nějaké výhody, obvykle v podobě slevy nebo dárku.

V galerii si již nyní můžete prohlédnout obrázky všech nových modelů S22, které unikly na veřejnost už na konci ledna.

Samsung by měl ve středu představit také nové tablety nejvyšší třídy, které se cenově vyrovnají notebookům. Takové přístroje dnes produkují jen Samsung a Apple, jiné značky si drahé tablety nedovolí vyrábět.