Do práce bez iPhonu. Čínští vládní úředníci si musejí pořídit čínský mobil

Jak informuje agentura Reuters, zákaz vstoupil v platnost v minulých týdnech. Konkrétně jsou zmíněné iPhony od Applu, ale zákaz se má týkat i jiných přístrojů zahraničních značek, jež však nejsou specifikované. Na dotaz agentury žádné upřesnění neposkytly ani čínské úřady, ani Apple.

Úředníci centrálních vládních úřadů si tak musí pořídit nový přístroj domácí provenience. Což po stránce hardwaru není až tak velký problém, ale iPhony jsou o celém ekosystému, takže přechod může být pro mnohé bolestivý. iPhony si úředníci mohou ponechat pro domácí použití. Alespoň zatím.

Pro Apple to není dobrá zpráva, navíc přichází těsně před premiérou nových modelů iPhonů, která proběhne 12. září. Čína je pro Apple velmi významný trh, generuje mu pětinu všech tržeb. Apple jako jediný odolává domácím značkám smartphonů, v některých čtvrtletích roku bývá jedničkou na čínském mobilním trhu a celkově patří mezi nejžádanější značky.

Samotný zákaz může vyvolat určitou změnu zákaznických nálad, ale mnohem horší by bylo, pokud by se zákaz rozšířil i na další úřady, případně ještě víc. Paradoxní je, že velká část iPhonů se vyrábí právě v Číně a i když se Apple snaží výrobní kapacity diverzifikovat přesunem části výroby do Indie, zatím se zcela bez Číny neobejde.

Přesné důvody zákazu nejsou známé, ale zřejmě budou výrazně souviset s pokračující obchodní válkou mezi USA a Čínou. Jak uvádí agentura Reuters, americká ministryně obchodu Gina Raimondová při nedávné návštěvě v Číně uvedla, že si jí americké firmy stěžovaly, že se Čína stala neobchodovatelnou, s poukazem na pokuty, razie a další opatření, kvůli nimž je podnikání v druhé největší ekonomice světa riskantní.

Čína se všeobecně snaží stát se v technologiích soběstačnou, a tak tamní firmy omezují nákupy součástek a vybavení od zahraničních společností. Na druhou stranu, už od roku 2019 platí americké embargo na společnost Huawei, které výrazně omezuje prodej smartphonů této značky na zahraničních trzích. A i na tom domácím má značnou nevýhodu v nemožnosti nabízet ve svých přístrojích 5G konektivitu.