Výrobci příslušenství to nevydrželi. Ukazují makety i grafiku nových iPhonů

Vlastně jsme to tak trochu očekávali. Už loni jsme totiž na berlínském výstavišti odchytávali první vzorky krytů pro tehdy nepředstavené iPhony 14 a 14 Pro, a to včetně do té doby tajné verze Plus, a stejně tak se poštěstilo i letos. A to vlastně i o dost víc. Zatímco loni jsme totiž jen fotili nové značení a kryty samotné, tak letos jsme našli nejenom grafická vyobrazení novinek Applu, ale hlavně i makety těchto telefonů.

Když jsme dorazili na stánek značky Panzer Glass, překvapila nás jedna věc. Na panelech s grafikou iPhonů byly tyto mobily ukázané s růžovou barvou. Jenže žádná taková v aktuální sestavě mobilů od Applu nefiguruje. Při bližším zkoumání grafiky nám však zároveň i došlo, že mobily na grafice už ani nemají tradiční posuvník pro přepínání tichého režimu, nýbrž multifunkční tlačítko navíc. A už to bylo jasné: takto mají vypadat zatím nepředstavené iPhony 15 a 15 Pro, které oficiálně uvidíme až 12. září.

Makety iPhonů 15 na stánku Njord by Elements s novými kryty Únik podoby iPhonů na stánku Panzer Glass

Ačkoliv to zatím výrobci příslušenství, jako je právě Panzer Glass, zatím na krabičkách s kryty inzerují jen jako „iPhone 2023", je nade vše jasné, že už mají přesné údaje o podobě, velikosti, rozložení ovládacích prvků a barevných variantách novinek. Dává to smysl, jelikož výrobci příslušenství si nemohou dovolit čekat, až výrobce mobily odhalí oficiálně, a pak se teprv dát do práce. Musí být hotovo, aby si k novému telefonu mohl zákazník už rovnou objednat svůj oblíbený kryt.

Ještě více nás však zaskočil stánek značky Njord by Elements, která obvykle vyrábí designová pouzdra s použitím exotických materiálů, jako je třeba lososí kůže. V nabídce má samozřejmě i tkaninové povrchy nebo běžnější tvrzené plasty. Jeho letošní novinkou má být pak plná integrace magsafe propojení, kdy už nové kryty budou kompatibilní s magnetickými doplňky.

Videli jsme jak USB-C konektor, tak i nové multifunkční tlačítko u maket iPhonů řady 15

Vedle toho jsme si však mohli všimnout, že vystavené kryty obalují něco, co rozhodně nevypadá jako současné iPhony. Stačilo se totiž u vystavené makety podívat na fyzický port, který u ní již není lightning, nýbrž USB-C. Na krytu již také chybí výřez na posuvník pro přepínání tichého režimu, nyní už je zde tradičnější krytka pro tlačítko.

Výrobce takticky kryty na makety přilepil napevno, takže jsme se je raději nepokoušeli z nich strhnout, nicméně se dala odchlípnout alespoň část, abychom viděli ono nové boční tlačítko šlo. V podstatě jsme si tak mohli prohlédnout nový iPhone 15 Pro ještě před tím, než ho Apple uvede do prodeje. Což je docela unikátní zážitek.

U maket Njordu ani grafiky u Panzer Glass samozřejmě nemáme plnou jistotu, že jde skutečně o přesnou podobu, nicméně šance, že by se tyto značky mýlily, je jen velice malá. V branži už mají dostatek zkušeností a zřejmě i přístup k interním datům, aby vzorky nových krytů odpovídaly realitě. Takže za tuto zkušenost jim děkujeme.