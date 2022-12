Apple slaví hattrick. Anketu Mobil roku 2022 vyhrál iPhone 14 Pro (Max)

Apple tak po loňské obhajobě předloňského vítězství slaví hattrick. Již potřetí v řadě v anketě Mobil roku vyhrál vrcholný iPhone, tedy přesněji v jejím 25. ročníku dvojice modelů 14 Pro a Pro Max. Ovšem zatímco loni si tehdejší derivát základního iPhonu, tedy model 13 mini, oproti svému předchůdci z 23. ročníku ankety polepšil, tak letošní odvozenina v podobě zvětšeného základního iPhonu, tedy model 14 Plus, uzmul až čtvrté místo.

Čtenáři Mobil.iDNES.cz totiž na druhé místo vybrali vrcholný samsung, model Galaxy S22 Ultra. Ten si tak oproti předchůdci o jedno místo polepšil. Jihokorejský výrobce měl stejně jako loni v anketě letos čtyři modely. S modelem Galaxy Z Flip 4 obsadil třetí místo, letošní generace véčkového samsungu si tak oproti předchozí generaci rovněž o jedno místo polepšila.

Mobil roku 2022, absolutní pořadí 1. místo: Apple iPhone 14 Pro (Max) Mobil roku 2022, absolutní pořadí 2. místo: Samsung S22 Ultra Mobil roku 2022, absolutní pořadí 3. místo: Samsung Z Flip 4

Další dva samsungy pak své loňské pozice obhájily. A to konkrétně skládací Z Fold, letošní Galaxy Z Fold 4 se totiž stejně jako loňská „trojka“ umístil na páté pozici, a Galaxy A53 5G, kterému stejně jako jeho loňskému předchůdci (Galaxy A52s) náleží šestá pozice.

Na sedmou a devátou pozici čtenáři vybrali dva modely Xiaomi, na osmé příčce se umístil Pixel 7 Pro od Googlu. První desítku 25. ročníku ankety Mobil roku pak uzavírá Motorola Edge 30 Ultra.

Mobil roku 2021 - absolutní pořadí Pořadí Přístroj 1. Apple iPhone 14 Pro (Max) 2. Samsung Galaxy S22 Ultra 3. Samsung Galaxy Z Flip 4 4. Apple iPhone 14 Plus 5. Samsung Galaxy Z Fold 4 6. Samsung Galaxy A53 5G 7. Xiaomi 12T Pro 8. Google Pixel 7 Pro 5G 9. Xiaomi 12 Pro 10. Motorola Edge 30 Ultra 11. Asus Zenfone 9 12. Sony Xperia 1 IV 13. Huawei Mate 50 Pro 14. Vivo X80 Pro 15. OnePlus 10 Pro 16. Nothing Phone (1) 17. Honor Magic4 Pro 5G 18. Realme GT 2 Pro 19. Poco F4 GT 20. Asus Rog Phone 6D Ultimate

Tradičně vedle hlavní kategorie, v které hlasují čtenáři, vyhlásila vítěze v několika kategoriích i odborná porota složená z redaktorů Mobil.iDNES.cz a Technet.cz.

Mobil roku 2022, kategorie odborné poroty: Výrobcem roku je Apple

Výrobcem roku jsme zvolili Apple. Přestože v posledních letech tato společnost už nepatří mezi výrobce, kteří představují jednu technologickou novinku za druhou, tak zrovna letos přinesla nový trend. Tím je satelitní nouzová komunikace, kterou disponují iPhony řady 14. Technicky byl první (o den) Huawei, ale ten službu nabízí jen lokálně. Po Applu plánují nouzovou komunikaci přes satelit nabídnout Samsung a také výrobce procesorů MediaTek. Je pravděpodobné, že se z toho stane nový standard.

Mobil roku 2022, kategorie odborné poroty: Telefon s nejlepším poměrem ceny a výkonu je Samsung S21 FE

Přístrojem s nejlepším poměrem výkonu a ceny je podle nás Samsung Galaxy S21 FE. Trochu nenápadný přístroj, který není ani drahý, ani levný, ale s aktuální cenou pod 15 000 korun září v kategorii vyšší střední třídy. Ač navazuje na loňskou řadu Galaxy S21, tak přišel na trh až letos a je tak alternativou k vrcholným modelům Samsungu. Výborný je fotoaparát, kde najdeme i teleobjektiv, což je obvykle záležitost výrazně dražších modelů. Velmi dobré jsou i další parametry.

Kategorie hodnocené odbornou porotou Kategorie Vítěz Výrobce roku Apple Nejlepší poměr ceny a výkonu Samsung Galaxy S21 FE Chytré hodinky Apple Watch Ultra Událost roku Rostoucí ceny mobilů v podobě šizení výbavy

Mobil roku 2022, kategorie odborné poroty: Chytrými hodinkami roku jsou Apple Watch Ultra

V kategorii chytrých hodinek jsme vybrali Apple Watch Ultra. Apple překvapil, když se pustil do kategorie prémiových sportovních chytrých hodinek. Cena je vysoká, ale to platí i pro konkurenty. Není to ani věc pro každého, tento segment trhu má specifické zákazníky, které Apple zaujal.

Mobil roku 2022, kategorie odborné poroty: Událostí roku je růst cen mobilů

Událostí roku jsou rostoucí ceny mobilů v podobě šizení výbavy. Celý svět zachvátila inflace, rostou ceny skoro všeho a přestože smartphony s ohledem na konkurenci k tomu byly docela dlouho imunní, tak aktuálně to už neplatí. Výrobci si připravili dvě strategie. Tam, kde zdražení projde, přímo zdražují. Ale v mnoha případech sice zachovají zhruba cenu předchozího modelu, ovšem ušetří na výbavě. Ne že by něco chybělo, ale novinka dostane tu a tam slabší a levnější hardware.

Kompletní výsledky jubilejního 25. ročníku ankety Mobil roku najdete v tabulce. Výsledky minulého ročníku jsou zde. Všem hlasujícím děkujeme za účast a těšíme se na příští rok, kdy proběhne již 26. ročník ankety.