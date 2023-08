Je to nejlevnější nové véčko na trhu. Test Motoroly Razr 40

Motorola se pustila do trhu s ohebnými telefony s velkou chutí. Nemá sice zatím ještě žádný model s konstrukcí „fold“, neboli telefon a tablet v jednom, zato se však snaží ovládnout trh s kompaktním formátem véček. V tomto typu zařízení má navíc už poměrně bohaté zkušenosti, jeho obnovená řada Razr už má za sebou několik generací těchto mobilů.

Razr 40 je vůbec poprvé mezi ohebnými mobily „odlehčenou“ variantou. Doposud všichni výrobci vydávali skládací smartphony po jednom, ovšem Motorola si tentokrát řekla, že vedle modelu Razr 40 Ultra nabídne zákazníkům levnější alternativu v podobě Razru 40. Právě na ten se dnes zaměříme a odpovíme si na otázku, zda má smysl oproti lépe vybavenému sourozenci ušetřit a jak si Motorola vede oproti dalším konkurentům.

Bude se mi mobil líbit?

Motorola Razr 40 se rozhodě snaží zalíbit. Záda jsou sice plastová, ovšem mají poměrně příjemnou matnou strukturu a rozhodně nepůsobí nijak levně. Rámečky těla jsou pak kovové (hliník) a pant je z oceli. V ruce působí Razr 40 příjemně, což je jednak díky jeho malým rozměrům v zavřeném stavu (88,2 × 74 × 15,8 mm) a právě také matným povrchům.

Právě v zavřeném stavu se telefon pohodlně schová i v menší kapse, což je obecně velká devíza telefonů s touto konstrukcí. Telefon má hmotnost 188 gramů, což rovněž spadá do obvyklého smartphonového průměru. Pokud telefon rozložíte, je o něco rozměrnější (170,8 × 74 × 7,4 mm) ovšem zároveň docela příjemně tenký.

Stejně jako u dražšího sourozence máte také na výběr ze tří barevných provedení: fialové, zelené a béžové. My jsme mohli testovat fialové barevné provedení a to se nám opravdu líbilo. Na těle naleznete také dva zadní fotoaparáty, čtečku otisků prstů a USB-C konektor.

Motorola se rovněž drží konstrukce, která už nemá mezi polovinami těla v zavřeném stavu škvíru. Telefon nicméně splňuje pouze certifikaci IP52. Prach mu moc nevadí, ovšem voda až na lehké pocákání ano.

Co se samotného pantu na ohýbání telefonu týče, působí na nás celkem solidním dojmem. Byť třeba konkurence od Samsungu je v oné preciznosti možná ještě o kousek dál, nezdá se nám, že by měla ohebná motorola trpět nějakými konstrukčními vadami více, než kdokoliv ostatní. To je však otázka na nějaký dlouhodobější test.

Co vnitřní a vnější displej?

Co se vnitřního displeje týče, Motorola sáhla po téměř stejném panelu u obou letošních novinek. Jediným rozdílem je obnovovací frekvence, kdy Razr 40 disponuje stále skvělou frekvencí 144 Hz, kdežto sourozenec Ultra to s 165 Hz táhne v podstatě do extrému. Jinak jsou však ohebné obrazovky stejné.

Znamená to tedy, že můžete očekávat obrazovku typu pOLED s úhlopříčkou 6,9 palce, rozlišením Full HD+ a poněkud protaženým poměrem stran 22:9. Nechybí ani čelní průstřel pro selfie kamerku (32 Mpix). Ohebná obrazovka je jinak stejně jako všechny ostatní měkká, disponuje rýhou v místě ohybu a je i oproti běžnému sklu snadněji poškoditelná. Proto byste měli telefon zavírat vždy v případě, že jej nepoužíváte.

Co se malého vnějšího displeje týče, slouží primárně na náhledy základních notifikací, kontrolu času a data nebo náhled pro fotoaparát. Je to pouze 1,5palcový OLED displej s rozlišením 194 × 368 pixelů. Je tak asi každému jasné, že neslouží pro pokročilejší interakci s telefonem, ale zkrátka jen pro kontrolu toho nejnutnějšího, abyste nemuseli telefon pokaždé otevírat.

Jaká je výbava?

Telefon pohání nový procesor vyšší střední třídy, Snapdragon 7 Gen 1. Společně s ním je tu pak 8 GB operační paměti a 256 GB prostoru pro data. Motorola Razr 40 se i tak řadí k těm výkonnějším mobilům a rozhodně se nemusíte příliš bát, že by telefon na nějakou hru či aplikaci nestačil. Pokud je pro vás však výkon hodně důležitý, najde se samozřejmě celá řada výkonnějších čipů.

Zmíněnou paměťovou verzi chválíme, 256 GB je dostatečný prostor na to, aby se vám jen tak nepodařilo jej zaplnit. Přesto mějte na paměti, že jde o finální hodnotu fyzického úložiště, slot na paměťovou kartu v telefonu není. Místo máte alespoň na dvě SIM.

Konektorovou výbavu jsme již zmínili, je zastoupena pouze USB-C portem, sluchátkový jack zde nenajdete. Dále se dočkáte samozřejmě podpory 5G sítí i NFC pro mobilní platby či Bluetooth 5.3. Jak už jsme výše zmínili, čtečka otisků prstů je umístěná v bočním tlačítku pro aktivaci displeje.

Motorola už nějakou dobu nabízí prakticky čistý operační systém Android, zde ve verzi 13. Navíc je zde pouze pár obvyklých softwarových funkcí od Motoroly, jako jsou typická pohybová gesta pro aktivaci fotoaparátu či svítilny. Aplikačního balastu najdete v telefonu jen minimum.

Co baterie?

Docela nás překvapilo, že v jednom ohledu má Razr 40 oproti znatelně dražšímu sourozenci Razr 40 Ultra navrch. Má totiž větší kapacitu baterie, se svými 4 200 mAh vlastně u véčkových telefonů jednu z nejvyšších. Úspornější procesor baterii navíc ani tolik neždíme, o to se stará spíše ona 144Hz obrazovka, kterou však díky malému náhledovému displeji nemusíte zapínat úplně pokaždé, když vám telefon zavibruje v kapse.

Motorola Razr 40 - obsah balení

Výdrž je tedy na poměry véčkových telefonů lehce nadprůměrná, pokud telefonu nedáváte moc zabrat, vystačí klidně i na den a půl provozu, což sice u běžných telefonů nezní příliš zázračně, ovšem ohebné smartphony zatím takové kompromisy povětšinou neschovají. Navíc je tu i rychlé drátové nabíjení (30 W, plné nabití za hodinu) a pomalé bezdrátové (5 W).

Jak telefon fotí?

Zatím jsme u žádného véčka neviděli příliš hvězdnou sestavu fotoaparátů a ani levnější Razr 40 není žádnou výjimkou. Na zádech telefonu najdete dva fotoaparáty. Hlavní snímač má rozlišení 64 Mpix a dobrou světelnost f/1,7, vybavený je i optickou stabilizací. Širokoúhlý senzor má pak rozlišení 13 Mpix a úhel záběru 120 stupňů. Telefon umí natáčet video v rozlišení až 4K při 30 snímcích za sekundu.

V kontextu véčkových telefonů je kvalita snímků pořízených Motorolou Razr 40 dostačující, především hlavní snímač umí pořídit hezky ostré a barevně věrné snímky, poradí si i při trochu horších světelných podmínkách. Širokoúhlý fotoaparát už žádné terno není, takový senzor bychom čekali běžně i u telefonů za polovinu ceny.

Právě Razr 40 dokazuje, že i při na poměry kategorie nízké ceně můžete dostat daleko zajímavější sestavu fotoaparátů od smartphonů s klasickou konstrukcí. V této cenové kategorii běžně najdete i modely s optickým zoomem, propracovanými senzory a kvalitní optikou. Pokud telefonem opravdu rádi a často fotíte, pak stále stojí za zvážení, zda raději nejít do klasického smartphonu.

Mám si Razr 40 pořídit?

Motorola Razr 40 začíná na částce 21 490 Kč, což je opravdu výborná cena v kontextu ostatních podobných zařízení. Ušetříte dokonce i oproti dnes už výprodejovému loňskému modelu Z Flip 4 od Samsungu. Kompromis je přitom znát především po stránce čipu a odolnosti proti vodě, jinde ne.

Motorola v podstatě naznačila, že trend dostupnějších véčkových smartphonů je za rohem. Je nám už teď jasné, že jakmile Razr 40 zlevní pod hranici 20 tisíc korun, bude to skutečně zajímavá koupě pro ty, kteří opravdu po ohebném mobilu touží, ale nechce se jim za ně dávat až tolik peněz. I při současné ceně má však smysl nad Razrem 40 uvažovat, pokud zkrátka velký vnější displej nepotřebujete. Svou roli kompaktního a elegantního modelu zastává Razr 40 skvěle.

Už jsme to nakousli výše, ale ani nízká cena nevyváží fakt, že pokud máte pořád dost velké kapsy na to, abyste si koupili klasický smartphone, za stejné peníze dostanete zajímavější výbavu. Tím ovšem nechceme nijak shazovat přínos Motoroly Razr 40 jako takové, naopak jí fandíme jako průkopníkovi v oblasti odlehčených ohebných modelů, což byla vlastně dosud prakticky neexistující kategorie.

Ať už chcete čekat na slevu, a nebo si Razr 40 objednáte rovnou, chybu neuděláte. Ale musíte po takovém zařízení skutečně opravdu toužit. Stojíme si totiž za tím, co jsme napsali i u dražší verze Ultra: nákup takového mobilu je pořád řízený spíše emocemi než rozumem.