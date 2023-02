Větší posun v praxi než na papíře. Test Samsungu Galaxy S23 Ultra

I se zdánlivě menším množstvím inovací může vzniknout opravdu povedený smartphone. Letošní Samsung Galaxy S23 Ultra je toho jasným důkazem. Oproti svému loňskému předchůdci se totiž na první pohled moc nezměnil a kdovíjaké množství zásadních změn nenajdeme ani na pohled druhý. A upřímně, i změny, které tu jsou, vyvolávají otázky: opravdu potřebujeme nový výkonnější procesor? Využijeme ho? Opravdu má smysl mít u foťáku rozlišení 200 megapixelů? Není to už zbytečně příliš?

Na první pohled logickou odpovědí na otázky výše by mělo být, že to smysl nemá. Jenže praxe se Samsungem Galaxy S23 Ultra ukazuje opak. Veškeré změny, které mohou být doprovázeny otazníkem, jsou totiž v praxi ku prospěchu věci. A někdy opravdu hodně ku prospěchu. Obecně můžeme říci, že se Samsung věnoval ladění i těch nejmenších detailů tak, aby vytvořil jeden z vůbec nejlepších smartphonů všech dob. Jistě, přijdou i další přístroje, které jej překonají, ale Galaxy S23 Ultra je momentálně přístrojem, se kterým se mohou všechny ostatní porovnávat jako s určitým etalonem.

No, ale design moc Samsung neladil

Proces vlastně nepříliš výrazných změn, které však v praxi přináší až překvapivé vylepšení, začíná u Galaxy S23 Ultra už u designu. Ano, na první pohled vlastně nejde letošní novinka rozeznat od loňského Galaxy S22 Ultra. Telefon stále razí hranatější pojetí designu ve stylu někdejších modelů Note, kterých je nejvyšší typ Ultra letos už podruhé nástupcem.

Avšak k drobným změnám v designu přeci jen došlo. Galaxy S23 Ultra zůstává i letos jediným špičkovým modelem Samsungu, který má displej se zahnutím přes boční hrany. Ale toto zahnutí výrobce kompletně přepracoval. Plochá část displeje je teď širší, poloměr zahnutí menší a displej do stran klesá ostřeji než u předchůdce. To vše znamená, že z hlediska zobrazovací plochy je zahnutí spíš jen symbolické, víc v něm hraje roli samotné krycí sklo se svým drobným rámečkem než pixely displeje. A to znamená, že je zahnutí méně rušivé.

Plusy a mínusy Proč koupit? skvěle vyladěný systém

fantastický foťák

výborná výdrž baterie

parádní displej

výborná podpora Proč nekoupit? vysoké ceny

mírné zmatky ohledně velikosti systému

„pomalé“ nabíjení Za kolik? od 34 999 Kč Kdy? V prodeji (dodávky „předobjednávek“, oficiálně dostupný od 16. února)

Tomuto zahnutí zároveň přizpůsobil Samsung i zahnutí zad telefonu do boků, i to má stejný rádius. A světe div se, i když je telefon vlastně „hranatější“ než předchůdce, v praxi to znamená, že lépe padne do ruky a lépe se v ní drží. Na to, jak malá změna to je, je rozdíl v praxi až nečekaně výrazný: Galaxy S23 Ultra v ruce klouže rozhodně méně než Galaxy S22 Ultra a pracuje se s ním pohodlněji. Dokonce tato změna znamená, že uživatele do dlaně tolik neřežou ostré spodní rohy telefonu: Galaxy S23 Ultra se dá totiž jistěji držet rukou z boků a není třeba dlaň používat jako „pojistku“, aby telefon nevyklouzl.

Obecně se nám líbí i decentní tlumené barvy, které Samsung pro svou vlajkovou loď zvolil. Ani „odvážná“ fialová není kdovíjak křiklavá, přitom působí originálně. My testujeme telefon v olivově zelené barvě, která je vyloženě elegantní a je přitom rafinovanější variantou než tradiční černá, která v nabídce samozřejmě také nechybí. Za nás se tedy změny v designu moc povedly, i když jsou opravdu drobné. Zpracování telefonu je pak tradičně skvělé, tady není co vytknout. Dodejme, že nechybí odolnost vůči vodě a prachu podle IP68.

Malinkou výtku můžeme mít k výstupkům fotoaparátů: čočky chrání dobře, ale v hranách kolem rámečků čoček se hromadí prach a na stole se telefon trochu kývá. Vyřešit se to však dá nasazením krytu, který výstupek skryje a který si stejně k přístroji pořídí asi většina uživatelů.