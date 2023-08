Sexy fešák se především převlékl. Test Samsungu Galaxy Z Flip 5

Samsung je i nadále předním výrobcem ohebných mobilů. Své skládačky už nabízí po pět generací (byť řada Flip jednu přeskočila) a věnuje jim důkladnou pozornost a péči. Loňský Galaxy Z Flip 4 však byl primárně hardwarovou evolucí svého předchůdce, proto se hodně pozornosti upínalo na letošní model, který měl být konečně tím, co zase formulku malého skládacího telefonu posune o kus dál.

Model Galaxy Z Flip 5 na první pohled vypadá, že se Samsungu povedlo přehnaná očekávání naplnit. Telefon skutečně na první pohled prokoukl, a to díky velkému vnějšímu displeji, který přináší jak zásadní změnu v designu, tak i funkčnosti. Stačí to ovšem skutečně k tomu, abychom zahodili svá stávající ohebná véčka a šli si pro nový flip? O tom si povíme víc v dnešní recenzi.

Bude se mi novinka líbit?

Po stránce designu rozhodně je co chválit. A je to především díky nové konstrukci pantu, která činí telefon v zavřeném stavu tenčí. Obě poloviny těla totiž na sebe nyní doléhají zcela a není mezi nimi už žádná škvíra, jako tomu bylo u předchozích generací flipu. Pant rovněž působí ještě solidnějším a spolehlivějším dojmem, což koneckonců dokazují i nezávislé testy, že by měl mít opravdu dlouhou životnost. V podstatě, z výdrže kloubu a ohebného displeje nemusíte mít žádné obavy, přežíjí morální životnost telefonu několikrát. Nic nikde nevrže, neskřípe, neviklá se.

Nová konstrukce však nic neudělala s odolností zařízení, to se stejně jako loni stále řídí certifikací IPX8. Telefon tedy vydrží i ponoření do vody, prach mu však vadí. Boky jsou jinak opět kovové, obě poloviny zad kryje tvrzené sklo (Gorilla Glass Victus 2). Jedna ze čtyř dostupných barev (šedá) má hezkou matnou úpravu dolní poloviny zad, zbylé jsou lesklé.

Lesklý povrch zde má každopádně svůj důvod, a sice aby ladil s horní polovinou zad, která je z velké části osazena vnějším displejem. Právě ten zařizuje velký rozdíl oproti loňskému modelu. Ale k vnějšímu displeji se dostaneme až za chvíli.

Telefon má jinak hodně podobné rozměry jako loni. Když je rozložený, jsou jeho míry 165,1 × 71,9 × 6,9 mm. Když jej složíte, má 85,1× 71,9 × 15,1 mm a opravdu hezky se vejde i do menších kapes. Právě to je velká výhoda tohoto typu zařízení obecně. Nemusíte se vzdávat velkého displeje a stejně uděláte z telefonu hodně kompaktní zařízení. A o to jde při pořizování takového kousku především.

Co ten nový vnější displej?

Jsme rádi, že Samsung nezaspal dobu a rovněž jako konkurenti nasadil už celkem praktický vnější displej. Jeho úhlopříčka se roztáhla na 3,4 palce a rozlišení se zvedlo na 720 × 748. Displej je v podstatě čtvercový, byť je jeho pravá polovina spodní hrany kvůli fotoaparátům o trochu výše než levá. Panel je typu AMOLED a má obnovovací frekvenci 60 Hz.

Co se jeho funkčnosti týče, tak v základu je to stále náhledový displej. Máte na něm umístěno několik widgetů, mezi kterými se můžete posouvat nebo gestem stažení prstů k sobě vybrat v menu jeden konkrétní. Nyní je samozřejmě více místa k náhledu fotoaparátu a na displeji můžete díky plnohodnotné qwerty klávesnici také konečně odpovídat na textové zprávy.

Dále máte díky volbě v nastavení možnost používat v testovacím režimu (Samsung Labs) i několik dalších aplikací, jako jsou třeba Google Mapy, WhatsApp, Netflix a pár další. A co ten veškerý zbytek? To už bohužel musíte zamířit k aplikacím třetích stran, jako je například Good Lock. Pozor však na to, že ne každá aplikace si bude se čtvercovým poměrem vnější obrazovky a nižším rozlišením rozumět.

Samsung by měl každopádně ještě časem podporu aplikací pro vnější displej dál vyladit, což se nejspíše i stane, pokud budou takto vypadat i nástupci současného flipu. Není to tak jednoduché jako u konkurenční Motoroly Razr 40 Ultra, která má zkrátka na vnějším displeji to samé co na vnitřním (s jen pár drobnými omezeními), ovšem snad budou u flipu podporované aplikace rychle přibývat.

Změnilo se něco u vnitřní obrazovky?

Vůbec nic, a to už je to tedy druhý rok, co toto píšeme. Displej navržený už pro Flip 3 zůstává bez výraznějších rozdílů. Stále je tu ohebný panel s úhlopříčkou 6,7 palce a Full HD+ rozlišením (1 080 × 2 640 pixelů), pořád jde o Dynamic AMOLED s průstřelem pro čelní fotoaparát. Opět došlo i na 120Hz adaptivní obnovovací frekvenci.

Samsung pouze vylepšil maximální jas, který nyní dosahuje hodnoty až 1 750 nitů. To je docela pokrok oproti loňské hodnotě 1 200 nitů a opravdu se tedy nemusíte bát, že by displej nebyl na přímém slunečním svitu čitelný. Co se rýhy v displeji týče, ta má být letos o něco méně patrná, nicméně faktem je, že tu prostě stále je a ať už je menší, nebo větší, všímat si ji nejspíše z kraje budete.

Samozřejmě nesmíme zapomenout ani na to, že ohebný displej prostě není klasický displej. Sice je na něm opravdu sklo, ale v praxi působí zhruba jako plátek klasického kinofilmu. Na něm je fólie, s kterou má Samsung historicky trochu potíže. Fólie má tendenci se odlupovat, začíná to v místě ohybu a při intenzivním používání se toho dočkáte klidně za pět měsíců. Fólii určitě neodstraňujte, ale jděte do servisu, kde vám jí v rámci záruky zdarma vymění. A to i dvakrát ročně.

V principu je pak ohebný displej náchylnější k poškrábání, ač to případně většinou odnese právě jen ta ochranná fólie, kterou lze zdarma vyměnit. Pokud se k telefonu chováte slušně, tak to však v praxi žádný zásadní problém není. Redakční, intenzivně využívané, starší flipy displej nikterak poškrábaný nemají.

Jaká je výbava a výkon?

Samsung se primárně soustředil na vylepšení čipu a paměti, jinak vše zůstává při starém. O výkon se tedy nyní stará ten nejmodernější výkonný čip k dostání, Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. Skládačky od Samsungu (Galaxy Z Flip i Galaxy Z Fold) tak dorovnávají výkon s již dříve představenou řadou Galaxy S. Každopádně se nemusíte bát, že by nový flip na něco nestačil, je to opravdu výkonný mobil.

Potěší rovněž i nové paměťové varianty, které mají sice stále 8 GB operační paměti, ovšem z kola vypadla verze se 128GB úložištěm a novinka je tak k dostání už jen v lepších verzích s 256 nebo 512 GB. Vzhledem k tomu, že ceny se meziročně lehce snížily (oproti stejným paměťovým verzím Flipu 4), je to dobře.

Konektivitu obstarají sítě 5G, dále také wi-fi, Bluetooth 5.1 či NFC pro mobilní platby. Fyzický konektor je zde zastoupen USB-C a ještě dodáme, že do telefonu se vejde pouze jedna SIM, druhá je pak zabudovaná ve formě eSIM. Jak už jsme zmínili, čtečka otisků prstů je s ohledem na konstrukci telefonu v bočním tlačítku.

Po stránce systému není Galaxy Z Flip 5 žádným překvapením, pokud jste někdy měli v ruce mobil od Samsungu. Je zde Android ve verzi 13 a grafická nadstavba One UI 5.1. Aplikační výbava klade jako obvykle důraz na vlastní služby, Samsung má už dlouhá léta i vlastní aplikační obchod, služby na propojení s příslušenstvím, fitness aplikace a spoustu dalšího. V základu v telefonu také najdete Facebook, Spotify, LinkedIn a Netflix, což ne každý využije.

Co výdrž baterie?

Loni jsme model Galaxy Z Flip 4 chválili za to, že vylepšil kapacitu baterie oproti celkem nepovedené třetí generaci. Meziroční změna se ovšem letos nekoná, a tak tu najdete stále to samé: akumulátor s kapacitou 3 700 mAh, který se umí nabíjet s výkonem až 25 W pomocí kabelu nebo 15 W bezdrátově. Nechybí ani 5W reverzní bezdrátové nabíjení.

Výdrž mobilu se od loňska i přes nový čip prakticky nezměnila, tedy alespoň je to náš pocit. Nastavte si tedy očekávání opět na asi jeden den provozu při střídmém používání, mobil jde samozřejmě šetřit nebo naopak ždímat v závislosti na intenzitě využívání. A opět si dejte pozor na to, že s telefonem dostanete pouze USB-C kabel, adaptér je třeba mít vlastní.

Jak fotí?

Docela zklamání je fakt, že i fotoaparát zůstal mezigeneračně nezměněný. Loni „čtyřka“ alespoň zvětšila snímač (při stejném rozlišení), letos se však ani takto menší změna nekoná. Znovu dostáváme tedy kombinaci hlavního a širokoúhlého snímače. Oba mají shodně rozlišení 12 Mpix, první uvedený je opticky stabilizovaný a nabídne světelnost f/1,8, druhý pak má úhel záběru 123 stupňů. Selfie fotoaparát v průstřelu displeje je 10Mpix a alespoň ten má oproti loňsku o něco lepší světelnost (f/2,2).

Co víc tedy ke kvalitě fotoaparátu říci, než že Samsung konstantně drží kvalitu tam, kde bychom ji tak zhruba čekali, co se prémiového mobilu se dvěma fotoaparáty na zádech týče. Fotky jsou poměrně saturované (což se ne každému musí líbit), nechybí jim však ostrost a v případě potřeby ani hloubka ostrosti. Hlavní senzor si celkem dovede poradit i se zhoršenými světelnými podmínkami, od toho širokoúhlého už moc zázraků nečekejte.

Pokud už byste rádi od nového mobilu dostali i optický zoom, musíte se bohužel poohlédnout jinde, Galaxy Z Flip 5 umí obraz přiblížit pouze digitálně (desetinásobně). Co je ovšem fajn, to je schopnost natáčet video v rozlišení až 4K při frekvenci až 60 snímků za sekundu.

Mám si Galaxy Z Flip 5 pořídit?

Sasmung novinkou předvedl, že dovede držet tempo s konkurenty, ovšem nastavování trendů už mu jaksi utíká. Velký vnější displej a pant, který dovolí telefonu být zavřený bez mezery mezi oběma polovinami, jsou už záležitostmi, kterými disponuje hned několik konkurentů. Samsung tedy i přes svou dominantní pozici na trhu přichází do party jako jeden z posledních.

Na druhou stranu se to dá chápat i tak, že si dal opravdu záležet na tom, aby byl dojem z konstrukce telefonu co nejlepší. A to můžeme potvrdit, telefon působí opravdu skvělým, prémiovým dojmem a věříme, že toto véčko toho snese opravdu hodně. Po designové stránce je to pak zkrátka taková klasika, která se umí zalíbit.

Cena této novinky začíná na 28 499 Kč, což je o 1 000 korun víc, než na kolika začínal loňský Galaxy Z Flip 4. Ovšem letos má novinka v základu 256 GB uživatelské paměti, zatímco loni měl základní typ kapacitu 128 GB. Verze s 256 GB loni začínala na 28 999 korunách, byla tedy o 500 korun dražší, než na kolik vyjde se shodnou porcí Galaxy Z Flip 5. U novinky si mohou uživatelé připlatit i za provedení s 512 GB paměti, to pak stojí 30 999 korun, tedy o tisíc korun méně než loni.

Pětka nebo čtyřka? Pokud vám tolik nejde o velký vnější displej, ovšem rádi byste se drželi značky Samsung, loňský Galaxy Z Flip 4 je aktuálně k mání za hezkých 21 tisíc korun. Rozdíly jsme už v recenzi zmínili: slabší čip a zmíněná cena je za 8/128GB verzi. Jinak za těchto pár kompromisů ovšem můžete docela hezky ušetřit. Samsung Galaxy Z Flip 4 a 5

Co se srovnání s konkurencí týče, aktuálně nejblíže je Samsungu Galaxy Z Flip 5 asi Motorola Razr 40 Ultra, která ve své 8/256GB variantě stojí 28 999 korun. Je tedy o pětistovku dražší, ovšem jsou tu rozdíly. V první řadě má loňský čip Snapdragon 8+ Gen 1, což sice nebude žádný velký rozdíl, ale sluší se to zmínit. Nabídne však rychlejší displeje (144 a 165 Hz) a dokonce i o trochu větší baterii (3 800 mAh) či mírně rychlejší nabíjení (30 W). Nevýhodou pak je, že není utěsněná proti vodě ani prachu.

Motorola je v podstatě hlavním konkurentem Samsungu, co se designu s velkým vnějším displejem týče. Na trh sice ještě nyní vstoupilo Oppo Find N2 Flip, jenže to už nemá tak všestranný vnější displej, plus je osazeno horším čipem. To ovšem vyvažuje fakt, že stojí necelých 25 tisíc.

Samsung Galaxy Z Flip 5 se každopádně potýká s konkurencí především ze strany Motoroly a na zákazníkovi pak zkrátka je to, co preferuje. Samsung na nás zapůsobil a vůbec bychom se nedivili, kdyby u zákazníků nakonec souboj vyhrál.