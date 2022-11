Vyberte Mobil roku 2022. Tentokrát je hodně favoritů

V hlavní kategorii Mobil roku 2022 vybírá veřejnost v hlasování ten nejlepší mobil, který byl na český trh uveden (začal se oficiálně prodávat) mezi 30. listopadem 2021 a 15. listopadem 2022. Nominaci 20 přístrojů provedla redakce Mobil.iDNES.cz z nejlepších či nejžádanějších modelů jednotlivých značek, které se oficiálně prodávají na českém trhu.

Každý hlasující může přidělit tři hlasy svým favoritům. Anketa probíhá od 24. listopadu 2022 do půlnoci 15. prosince 2022 (23:59). Další kategorie ankety vyhlásí z nominovaných přístrojů odborná porota. Výsledky hlasování budou zveřejněny na stránkách Mobil.iDNES.cz nejpozději 19. prosince 2022.

Letošní ročník je jubilejní. Nejlepší mobily na stránkách Mobil.iDNES.cz vybíráte už 25 let. To je úctyhodné číslo, které v podstatě kopíruje dobu moderních technologií. Od z dnešního pohledu „hloupých“ prvních mobilů jsme se dostali k smartphonům, někdy dokonce s ohebným displejem, které do sebe absorbovaly mnohé technologie, které během těch 25 let vznikly a samostatně zase zanikly.

To samé jsme sice mohli říct i loni či předloni, úplně zásadní převratné inovace se v roce 2022 neobjevily. Přesto je letošní rok v něčem jiný. Vedle špičkových smartphonů od Applu a Samsungu se na trhu začaly objevovat ve větší míře skvěle vybavené telefony od čínských značek.

Ty se v Evropě doposud prezentovaly spíš v kategorii cena/výkon a přes vyšší střední třídu se nepouštěly. Letos je situace jiná. Nutno však dodat, že to obvykle nejsou žádné cenové trháky a ty úplně nejlepší modely včetně skládaček zatím čínské firmy drží na domácím trhu. I tak je nabídka v nejvyšší třídě letos velmi bohatá, což se odrazilo i ve výběru telefonů do ankety Mobil roku 2022.

Letošní rok je poznamenaný i globální inflací, která se samozřejmě propisuje i do mobilního byznysu. Plíživému zdražování se nevyhneme, ale to se týká až podzimních novinek a modelů pro příští rok. Navíc výrobci nezdražují napřímo, spíš nové modely různě šidí. Především u levných modelů platí, berte jarní či loňské modely, dokud jsou.

Hlasování odborné poroty

V rámci hlasování odborné poroty jsme loni změnili kategorie a jednu můžeme letos rovnou vyřadit. Je jí kategorie kompaktního telefonu s úhlopříčkou displeje pod šest palců. To dnes splňují jen velmi průměrné levné mobily menších značek, malé iPhony a dva modely Samsungu. Navíc jeden je dva roky starý a druhý je atypický odolný model. Místo toho budeme volit výrobce roku, událost roku, smartphone s nejlepším poměrem výkonu a ceny a poslední kategorií jsou stále populárnější chytré hodinky a náramky.

Historičtí vítězové

A zde jsou vítězné smartphony z minulých ročníků ankety. V roce 2007 vyhrála Nokia N95, tedy zástupce starých smartphonů bez dotykového displeje. Následovaly tři vítězství Applu s iPhony 3G, 3GS a 4. Dominanci iPhonů narušil až Samsung s modelem Galaxy S II v roce 2011, v roce 2012 vyhrál jeho nástupce Galaxy S III a v roce 2013 hattrick dovršil Galaxy S4.

V roce 2014 zvítězil v hlasování čtenářů Mobil.iDNES.cz Apple iPhone 6. Další tři roky vítězil Samsung: v roce 2015 Samsung Galaxy S6 edge (edge+), následovalo vítězství Samsungu Galaxy S7 edge a v roce 2017 jste jako nejlepší smartphone roku zvolili Samsung Galaxy S8. Vítězem za rok 2018 je Huawei Mate 20 Pro, v roce 2019 jste vybrali Samsung Galaxy Note 10, předloni vyhrál iPhone 12 Pro (Max) a loni prvenství Applu obhájil iPhone 13 Pro (Max).

Nominované telefony

iPhone 14 Pro (Max) iPhone 14 Plus Samsung Galaxy S22 Ultra Samsung Galaxy Z Fold 4 Samsung Galaxy Z Flip 4 Samsung Galaxy A53 5G Xiaomi 12 Pro Xiaomi 12T Pro Huawei Mate 50 Pro Honor Magic 4 Pro 5G Realme GT 2 Pro Motorola Edge 30 Ultra Sony Xperia 1 IV OnePlus 10 Pro Vivo X80 Pro Asus Zenfone 9 Asus Rog Phone 6D Ultimate Google Pixel 7 Pro 5G Nothing Phone (1) Poco F4 GT

Kategorie hodnocené odbornou porotou

Výrobce roku:

Apple

Samsung

Xiaomi

Vivo

Google

Nejlepší poměr ceny a výkonu

Realme 9 Pro

Oppo Reno 7 5G

Motorola Moto G200

Poco X4 GT

Samsung Galaxy S21 FE

Chytré hodinky

Událost roku

V odborné porotě vybírají vítěze jednotlivých kategorií redaktoři a spolupracovníci Mobil.iDNES.cz a Technet.cz.