Luxusní zpracování, extrémní výdrž. Garmin ukázal krále chytrých hodinek

Značka Garmin si za dlouhé roky od svého založení prošla poměrně výraznou proměnou. Původně jsme značku znali především jako výrobce GPS navigací, jak automobilových, tak turistických. V poslední době však spotřební GPS navigace ve velké míře nahradily smartphony, Garmin se proto vydal cestou profesionálních řešení (především pro lodě a letadla) a také chytrých hodinek.

Právě hodinek má Garmin opravdu nepřeberné množství, v oficiálním obchodě lze vyfiltrovat celkem sedmnáct různých produktových řad. Jedna z nich však nabídce Garminu vládne. Modely Marq jsou výkladní skříní výrobce od roku 2019 a nyní se dočkaly druhé generace.

Už ta původní byla jasnou ukázkou toho, že Garmin chce nabídnout náročným uživatelům to nejlepší, co se aktuálně dá vyrobit. Tím ovšem teď nemyslíme typické chytré hodinky přecpané aplikacemi, jejichž hlavním smyslem je být v podstatě nadstavbou chytrého telefonu. Garmin na to jde jinak a zaměřuje se především na specifické styly využití a absolutně nekompromisní výdrž baterie, která je úplně jinde než u mainstreamových modelů.

Druhá generace modelu Garmin Marq je opět vyráběna v několika variantách, uzpůsobených přesně podle daného typu uživatele. Jde tedy vlastně celkem o pět hodinek: Marq Athlete, Marq Adventurer, Marq Golfer, Marq Captain a Marq Aviator. Jde o drobnou redukci nabídky u první generace, kde byly navíc ještě modely Commander a Driver.

Garmin Marq 2 Aviator Garmin Marq 2 Athlete

Společným znakem pro všechny modely je luxusní konstrukce 46mm pouzdra z titanu (třída 5). To je údajně pětkrát odolnější než běžná ocel a nabídne proto i lepší odolnost vůči vysokým teplotám, poškrábání a korozi. Displej chrání safírové sklo a je tu také nová dotyková AMOLED obrazovka, která zajistí lepší podání barev a vyšší maximální jas. Samozřejmostí je také vodotěsnost do tlaku 10 atmosfér.

Vše je podřízeno výdrži hodinek, které v plnohodnotném režimu vydrží v provozu naprosto bezkonkurenčních šestnáct dní. Garmin zohledňuje uživatele, kteří se potřebují na výdrž hodinek spolehnout, například cestovatele, kteří se nacházejí dlouho mimo zdroj energie, extrémní sportovce, kapitány lodí či letadel. Vždy je na prvním místě to, aby hodinky po této stránce důrazně zastínily jakoukoli konkurenci.

Když už je přece jen potřeba hodinky nabíjet, Garmin tento proces výrazně zjednodušil. Výhodou je jednak magnetický konektor, ale především kratší doba nabíjení. Marq druhé generace se totiž nabíjí dvakrát rychleji než jeho předchůdce – stačí pouhá jedna hodina.

Garmin Marq 2 Captain Garmin Marq 2 Adventurer

Hodinky disponují pokročilým biometrickým senzorem, který sbírá údaje o zdraví uživatele, včetně kvality spánku, celkového stresu a zátěže, a vše převede do názorného grafu společně s výpočtem regenerace energie (Body Battery). Novinkou je pak virtuální poradce Jet Lag Adviser, který vašemu tělu nabídne řešení (kdy jít spát, jak se vystavovat světlu, kdy cvičit), jak se vyrovnat s posunem času při cestování na dlouhé vzdálenosti.

Další novinkou je pak také vícepásmová GPS, která umožní ještě lepší zaměřování navigačních systémů. Hodinky nejenom umí chytře vybírat správnou satelitní navigaci podle toho, kde se zrovna nacházíte, ale zároveň také optimalizují při navigaci výdrž baterie.

Nyní k samotným variantám, které se odlišují především typem řemínku a také částečně i konstrukcí samotného pouzdra a bočních tlačítek. Řemínky jsou vyměnitelné pouze za jiné dodávané výrobcem a podle typu využití jsou nabízeny materiály, jako je titan, kůže, nylon nebo silikon.

Marq Athlete je model pro atlety, který nabízí v základu silikonový pásek a především zaměření na softwarové funkce s analýzou sportovního výkonu a zátěže těla, virtuální trenéry a samozřejmě celou řadu sportovních režimů. Tyto funkce samozřejmě najdete i v ostatních modelech.

Garmin Marq 2 golfer Garmin Marq 2 golfer

Marq Adventurer se hodí především pro cestovatele. Nabídne kožený řemínek a luneta okolo displeje slouží zároveň jako kompas. V hodinkách najdete také předinstalované mapy TopoActive pro snazší navigaci v terénu, včetně orientace podle nejbližších rozcestníků.

Marq Golfer už podle názvu zaujme především hráče golfu díky předinstalovaným mapám přes 42 tisíc golfových hřišť po celém světě. Hodinky nabídnou také virtuálního trenéra a tipy pro jednotlivé odpaly, abyste dosáhli nejlepšího výsledku. Vaše hry dále samy i zaznamenají. Řemínek je vyrobený z nylonu.

Marq Captain ocení mořeplavci díky jednak přesné GPS navigaci, tak i speciálním časovačům pro optimální délku plavby. Užitečná jsou také upozornění náhlých změn mořských proudů, a dokonce je zde i možnost hodinky propojit s palubními navigačními systémy a na dálku ovládat kormidlo lodi. Hodinky se dodávají s nylonovým páskem.

Marq Aviator se pak hodí pro piloty díky zaměření na leteckou navigaci, 24hodinovou lunetu a upozorněním na různé povětrnostní podmínky. Užitečná je i výše zmíněná funkce pro lepší plánování na posun času. Tento model má v základu titanový řemínek.

Jednotlivé modely se na světových trzích začnou prodávat během října, do Česka by podle našich informací měly dorazit v průběhu listopadu. Ceny začínají na 1 950 eurech, tedy asi 48 tisících korunách a končí na 2 550 eurech (62,5 tisíce korun) v závislosti na jednotlivých modelech.