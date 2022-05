Víte, kde se už můžete připojit na nejmodernější 5G síť? Pokrytí přibývá

Zprvu je nutno upřesnit, že míra pokrytí Česka moderní 5G sítí se liší v závislosti na operátorovi. Nejvíce tuzemské populace pokrýváVodafone, podle tiskového mluvčího Ondřeje Luštince je 5G síť operátora dostupná již sedmi milionům obyvatel, tedy 70 % populace. T-Mobile svou vysokorychlostní sítí podle tiskové mluvčí Zuzany Svobodové pokrývá 26 % populace (zhruba 2,8 milionu obyvatel), v případě O2 je mobilní signál 5G podle tiskové mluvčí Kateřiny Mikšovské aktuálně dostupný zhruba dvěma milionům obyvatel Česka.

Stejně tak se liší i konkrétní pokryté lokality. O jaké jde, ukazují všichni operátoři na mapách pokrytí zveřejněných na jejich webových stránkách (viz box níže). Nenechte se však oklamat, na první dobrou vám totiž shodně servírují pokrytí Česka sítí LTE, respektive LTE s 5G. Je tedy nutné si zakliknout pouze 5G, zobrazí se tak markantní rozdíl oproti hustému pokrytí starších 4G sítí. Na druhou stranu je to logické, LTE je stále rozšířenější než 5G, byť telefonů podporujících aktuálně nejvyspělejší mobilní technologii v sítích operátorů přibývá.

Už například v případě pokrytí Prahy signálem 5G je patrný znatelný rozdíl mezi jednotlivými poskytovateli. Vůbec nejlepší pokrytí má v hlavním městě O2, 5G sítí totiž pokrývá celé jeho území. Vysokorychlostní internet je dostupný i obyvatelům středočeských obcí v okolí Prahy, dále od hlavního města se však začínají objevovat „hluchá“, tedy nepokrytá místa. Třeba u T-Mobilu, který hlásí aktuálně větší pokrytí populace než O2, je v případě Prahy pokryto prakticky celé její širší centrum, byť výjimky se najdou.

Každopádně mnozí Pražané si na 5G od T-Mobilu musí ještě počkat – namátkou zákazníci operátora ze Strašnic, Hloubětína, Krče, Michle, Lhotky či značné části Modřan. To Vodafone, který je z pohledu pokrytí Česka 5G signálem daleko před konkurencí, třeba v centru Prahy pokulhává. Nepokrytá jsou třeba i části Libně, Kyjí, Hájů či Letenské sady.

Nicméně při pohledu na celkovou mapu České republiky je patrné, že „vodafoní“ 5G svítí na podstatně více lokalitách než u konkurence. Tak třeba zatímco u T-Mobilu je severovýchodním směrem pokrytí sítí páté generace patrné na letišti Václava Havla v pražské Ruzyni a pak až na Kladně a k němu přilehlých obcí, tak Vodafone pokrývá třeba i pás od dálnice D7 směrem ke Kladnu. I O2 má tuto oblast pokrytou, ne však v takové míře – jeho parketou je naopak oblast východně od D7, kde mají konkurenti ještě co dohánět.

Mapy pokrytí O2 T-Mobile Vodafone Tip: v mapách operátorů O2 a T-Mobile lze dostupné sítě zobrazit i kliknutím pravým tlačítkem myši na daném místě

Na mapě T-Mobilu je patrné, že tento operátor se zaměřuje povětšinou na hustěji obydlené oblasti, tedy nejen velká, ale i menší města, respektive alespoň jejich části, v tom lepším případě jejich širší okolí. Podobný trend je patrný i u Vodafonu, který má však takových městeček pokrytých výrazně více. V případně O2 je zjevné, že se soustředí především na velká či větší města, od nichž postupuje do širšího okolí. Výjimkou přitom není jen znatelný „5G pás“ na střední Moravě, tedy Zlínský a Olomoucký kraj. Při přiblížení mapy je totiž patrné pokrytí třeba i výrazně menších obcí v příhraničí s Polskem včetně třeba Sudicko-třebomského výběžku. Přitom například valná část Ostravy na to své 5G stále čeká.

Čím se operátoři při pokrývání Česka 5G řídí?

Je tedy patrné, že každý z operátorů má při pokrývání Česka nejmodernější mobilní sítí vlastní postup. Výběr míst není však náhodný, byť to tak může vypadat. Třeba podle tiskové mluvčí O2 Kateřiny Mikšovské nyní operátor při s pokrývání Česka sítí 5G postupuje od východu směrem na západ. A určitý systém mají i konkurenční operátoři.

„Naše strategie je jasná: mobilní síť masivně modernizujeme a zavádíme 5G celoplošně napříč Českou republikou, nejen ve vybraných regionech,“ reagoval na dotaz redakce Mobil.iDNES.cz Ondřej Luštinec z Vodafonu.

Tisková mluvčí T-Mobilu byla ve své reakci konkrétnější. „Vybírání míst, kam budeme rozšiřovat síť 5G, je komplexní proces, do kterého vstupuje řada parametrů,“ informovala Svobodová.

„Roli hraje například zastoupení 5G terminálů, důležitost vysílače pro okolí, podoba prostředí v místě, kde bude vysílač 5G instalován, a stav připravenosti hardwaru v okolí.“ upřesnila s tím, že v místech, kde operátor síť sdílí, přechod na 5G závisí na připravenosti vlastníka vysílače či potřebě jeho modernizace.

Jedním z důvodů rozšíření 5G i do oblastí s menší hustotou obyvatel tak může být právě nutnost nezbytného servisního zásahu do daného vysílače. Operátorovi se tak v rámci těchto prací určitě vyplatí v místě instalovat rovnou nejmodernější technologie, než se do lokality kvůli instalaci nových prvků potřebných pro pokrytí dané oblasti 5G signálem vracet později.

Výměna technologií i budování nových vysílačů

„Přechod na 5G technologii provádíme modernizací stávajících vysílačů,“ informovala tisková mluvčí T-Mobilu s tím, že operátor do infrastruktury investuje neustále a buduje i nové vysílače. Neznamená to však, že by opomíjel starší technologii.

„Ačkoliv naše nejmodernější síť je 5G a provozujeme ji již na 1 100 vysílačích, dále investujeme i do technologie 4G/LTE, která je našimi zákazníky stále nejvíce využívaná,“ upřesnila Svobodová s tím, že kromě modernizace LTE a anténních systémů T-Mobilu posiluje i kapacitu a rozšíření pokrytí touto sítí.

„Využíváme různé frekvence, celkově máme pro datovou 5G a LTE síť připraveno celých 157 MHz pásma a budujeme tedy síť s vysokou kapacitou,“ reagoval na dotaz Ondřej Luštinec z Vodafonu. Dosáhnout výrazně vyššího pokrytí populace se podle něj Vodafonu podařilo i díky využití frekvencí po vypnuté 3G síti. Čistě pro 5G pak operátor využívá i samostatné pásmo kolem frekvence 3 500 MHz.

„Brzy začneme i s pásmem 700 MHz,“ dodal Luštinec, podle kterého je rozvoj 5G podmíněný modernizací sítě a výměnou technologií na stávajících vysílačích. „5G je nová technologie a starší hardware ji nepodporuje vůbec, nebo jen velmi omezeně, navíc se často používají kmitočty, které doposud operátoři nevyužívali,“ upřesnil.

O2 podle tiskové mluvčí Kateřiny Mikšovské jako jediný tuzemský mobilní operátor staví 5G síť úplně od základů nejpokročilejší technologií v Evropě, což vysvětluje, proč v procentním pokrytí české populace je až za konkurencí. Odlišný přístup však podle ní zákazníkům O2 přináší násobně rychlejší mobilní data než u konkurence.

„Opravdové 5G s rychlostmi, které dosahují až 600 Mb/s, mohou zákazníci vyzkoušet v celé Praze i vybraných městech a okresech východní Moravy, kde už proběhla rozsáhlá modernizace sítě,“ upřesnila s tím, že v dalších 60 tuzemských městech O2 nabízí 5G na původních vysílačích.

„Aktuálně máme kompletně obměněných přes 1 200 vysílačů, z toho 890 v Praze. Každý další týden jich pak přibude okolo 40,“ doplnil technologický ředitel O2 Jan Hruška s tím, že výměnu sítí pro operátora zajišťuje společnost CETIN spolu se švédským výrobcem Ericsson.

Plány do budoucna

Podle Mikšovské by se měli zákazníci O2, pokud půjde vše podle plánu, dočkat kompletního pokrytí Česka do konce roku 2024, kompletní obměnu rádiových technologií pro 2G, 4G i 5G podle ní operátor zahájil loni v květnu. „Jedná se o časově i logisticky velmi náročný proces, kterému předchází složité plánování i koordinace mnoha profesí,“ doplnila.

Vodafone se hodlá zaměřit na hustěji obydlené oblasti. „Protože penetrace 5G telefony je závislá také na kupní síle a ta bývá ve městech větší,“ odůvodnil Luštinec nejbližší plány Vodafonu na další rozvoj 5G sítě.

T-Mobile má pro letošek stanoven cíl v podobě pokrytí 50 % české populace. Operátor ho má podle Svobodové dosáhnout díky výstavbě nových vysílačů.