Nová značka má cenové trháky. Takovou výbavu tak levně jinde nekoupíte

Oficiální vstup značky Tecno na český trh je docela překvapující, v Evropě jinak téměř nepůsobí. Patří do čínské skupiny Transsion Holdings. Tecno patří mezi deset největších výrobců smartphonů na světě, ale úspěšné je téměř výhradně v rozvojových zemích. Především to jsou země v Africe. Do koncernu patří i další značky, Infinix už má dokonce české stránky, ale zatím bez podrobností. Více informace o značce Tecno a celém koncernu najdete v tomto článku.

Na český trh vstupuje Tecno s pěti modely, které patří do dvou řad. Trojice patří do řady Spark 8, dvojice modelů pak do řady Camon 18. Ceny jsou nastavené velmi výhodně, pokud budete porovnávat parametry, tak za stejné u konkurence zaplatíte často mnohem víc. Design je spíš nenápadný, v tomto směru značka prim nehraje. Ale zase to nejsou, alespoň podle fotografií, žádné chudobky.

Zpracování a další detaily hodnotit nemůžeme, telefony zatím k testu nemáme a se značkou ani nemáme žádné zkušenosti. Neměl by v tom však být problém. Veškerý vývoj je vlastní, koncern Transsion je velký a zakládá si na poprodejních službách a servisu. Nejsou to prostě generické čínské mobily prodávané pod mnoha značkami. Dodejme, že všechny popisované modely si už nyní můžete jít koupit.

Tecno Spark 8

Řadu Spark budou na českém trhu zastupovat tři modely: Spark 8, Spark 8T a Spark 8 Pro. Každý jen v jedné paměťové variantě, takže je nabídka docela přehledná. Ceny jsou odstupňované po 500 korunách. Základní Spark 8 vyjde na 2 990 Kč, Spark 8T vyjde na 3 490 Kč a Spark 8 Pro stojí 3 990 Kč.

Základní model Spark 8 je v kontextu českého trhu opravdu startovní model, ale neurazí. Především má 4 GB operační a 64 GB uživatelské paměti, což v této ceně rozhodně není obvyklé. Displej s úhlopříčkou 6,52 palce má HD+ rozlišení. Od procesoru v této třídě nelze čekat zázraky, což dokazuje základní Mediatek Helio P22.

Tecno Spark 8 Pro Tecno Spark 8T Tecno Spark 8

Baterie má kapacitu 5 000 mAh, nechybí konektor pro sluchátka a slot na paměťovku a druhou SIM. Fotoaparát má dva objektivy. Hlavní má 16Mpix snímač, co dělá ten druhý, není jasné, ale bude to nějaký pomocný snímač s 2Mpix rozlišením. Přední kamerka má snímač s rozlišením 8 Mpix. Celkově je to velmi slušný základní model.

Mnohem zajímavější telefon dostanete za příplatek 500 korun. Model Spark 8T totiž už má 6,6palcový FHD+ displej, silnější procesor Helio G35 a 50Mpix hlavní fotoaparát. Paměťová sestava je stejná, stejně jako baterie. Za 3 500 korun je to bezkonkurenční nabídka, podobné parametry mají obvykle telefony o tisíc korun dražší, což je v této třídě obrovský rozdíl.

Třetí Spark s dodatkem Pro stojí 3 990 Kč. Má ještě větší 6,8 palce velký displej, opět s FHD+ rozlišením. Má i větší vnitřní úložiště, nabídne 128 GB. I zde je čip od Mediateku, Helio G85 je však výrazně silnější než u slabších modelů. Hlavní fotoaparát má tentokrát rozlišení 48 Mpix. Telefon má opět baterii s kapacitou 5 000 mAh, tentokrát však s 33W nabíjením. Ostatní parametry jsou stejné jako u levnějších modelů.

Tecno Camon

Řada Camon má pro český trh dva zástupce, které se však liší výrazně, spíš to jsou dva úplně jiné telefony a to výbavou i cenou. Camon 18 totiž stojí 4 490 Kč a je to spíš vylepšení výše uvedeného Sparku 8 Pro, oproti tomu Camon 18 Premier už vyjde na 8 990 Kč a je to model střední třídy s dost výjimečnou výbavou.

Začněme s tím levnějším. Camon 18 má 6,8palcový displej s FHD+ rozlišením a obnovovací frekvencí 90 Hz. Telefon pohání čip Mediatek Helio G88, který má prakticky stejný výkon jako Helio G85 v levnějším Sparku 8 Pro. Ale Camon 18 má už 6 GB operační paměti a 128 GB uživatelské.

Fotoaparát má rozlišení 48 Mpix a k němu zde jsou i dva doplňkové 2Mpix snímače, které však v praxi nic zásadního uživateli nepřinesou. Přední fotoaparát má tentokrát 16 Mpix. Pozor, až tento model má NFC, s modely Spark nelze platit, což je docela podstatný nedostatek. Baterie má opět 5 000 mAh, nabíjení je tentokrát 18W.

Poslední model ve startovní nabídce Tecna se těm ostatním vymyká. Je dvakrát dražší než druhý model řady Camon a jeho výbava je v některých ohledech výjimečná.

Tecno Camon 18 Premier Tecno Camon 18

Hlavním lákadlem je zde fotoaparát, který má tři objektivy: hlavní, širokoúhlý a teleobjektiv. Především poslední s pětinásobným optickým přiblížením a až šedesátinásobným hybridním je v této cenové kategorii zcela výjimečná záležitost, alternativy startují na 13 000 korunách. A pozor, telefon má i optickou stabilizaci a to dokonce v podobě gimbalu. Alespoň tedy podle stránek výrobce.

Jenže onen gimbal není zřejmě ani na hlavním snímači a ani na teleobjektivu, kde bychom ho očekávali. Podle stránek výrobce (které jsou na detaily hodně skoupé) je na širokoúhlém snímači s rozlišením 12 Mpix. To je neobvyklé řešení, ale proč tomu tak je (a jestli tomu tak opravdu je), zjistíme až při testu. Přední foťák má tentokrát rozlišení 32 Mpix.

Camon 18 Premier pohání opět čip Helio od Mediateku, tentokrát je to model G96, který už má lepší výkon, ale třeba 5G neumí, což by v této kategorii už pomalu měl být standard. Paměťová sestava je oproti tomu štědrá, operační má 8 GB, uživatelská 256 GB. Displej je v tomto případě už AMOLED panel s úhlopříčkou 6,7 palce, FHD+ rozlišením a obnovovací frekvencí až 120 Hz. Baterie je menší, má kapacitu 4 750 mAh a k dispozici je 33W nabíjení.

Cenové trháky s několika muškami

Startovní nabídka Tecna pro český trh je zajímavá. Především poměr výkonu a ceny je velmi zajímavý. Vyzdvihnout musíme dva modely: Spark 8T a Camon 18 Premier. První za velmi nízkou cenu nabídne solidní výbavu, druhý pak má na svou cenu výjimečnou sestavu fotoaparátu. Ale solidně naceněné jsou i zbylé modely.

Celkově výrobce používá poměrně slabé procesory. U levných modelů to tolik nevadí, u těch dražších existují na trhu zajímavější alternativy. U řady Spark chybí NFC, což je pro mnohé podstatná nevýhoda. Ale to možná souvisí s primárními trhy značky, kde toto není podstatné. Naopak je výrobce štědrý u paměti, až na nejlevnější model u ostatních osazuje FHD+ displeje a i další výbava není špatná.